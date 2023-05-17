https://ria.ru/20230517/sdelka-1872467339.html

Небензя объяснил, почему Россия согласилась на продление зерновой сделки

Небензя объяснил, почему Россия согласилась на продление зерновой сделки - РИА Новости, 17.05.2023

Небензя объяснил, почему Россия согласилась на продление зерновой сделки

Россия согласилась на продление "продуктовой сделки", так как надеется на скорое решение проблем, связанных с ее имплементацией, заявил журналистам постпред РФ... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T18:08

2023-05-17T18:08

2023-05-17T19:00

россия

экономика

василий небензя

оон

зерновая сделка

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ООН, 17 мая - РИА Новости. Россия согласилась на продление "продуктовой сделки", так как надеется на скорое решение проблем, связанных с ее имплементацией, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Нрбензя."Потому что мы все еще не потеряли надежду, что проблемы, которые мы поднимаем, будут решены, и чем раньше, тем лучше", - сказал Небензя, отвечая на вопрос о том, почему Россия согласилась на продление. Он сказал, что проблемы, на которые указывает Россия, являются давними требованиями, "касающимися того, чтобы сделка исполнялась полностью - в том числе ее российская часть"."В заявлении четко сказано, что проблемы, о которых мы говорим, должны быть устранены в ближайшем будущем", - добавил он.Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее в своем письме замгенсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указывал, что в контексте "продуктовой сделки" должны быть решены следующие проблемы: подключение к системе SWIFT Россельхозбанка, возобновление поставок в Россию сельхозтехники, снятие ограничений на страхование и доступ в порты для российских грузовых кораблей, возобновление работы аммиачного трубопровода "Тольятти-Одесса", разблокировка счетов и финансовой деятельности российских компаний по производству удобрений.

https://ria.ru/20230517/zernovaya_sdelka-1872399622.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

россия, экономика, василий небензя, оон, зерновая сделка