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Небензя объяснил, почему Россия согласилась на продление зерновой сделки - РИА Новости, 17.05.2023
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18:08 17.05.2023 (обновлено: 19:00 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/sdelka-1872467339.html
Небензя объяснил, почему Россия согласилась на продление зерновой сделки
Небензя объяснил, почему Россия согласилась на продление зерновой сделки - РИА Новости, 17.05.2023
Небензя объяснил, почему Россия согласилась на продление зерновой сделки
Россия согласилась на продление "продуктовой сделки", так как надеется на скорое решение проблем, связанных с ее имплементацией, заявил журналистам постпред РФ... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T18:08
2023-05-17T19:00
россия
экономика
василий небензя
оон
зерновая сделка
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ООН, 17 мая - РИА Новости. Россия согласилась на продление "продуктовой сделки", так как надеется на скорое решение проблем, связанных с ее имплементацией, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Нрбензя."Потому что мы все еще не потеряли надежду, что проблемы, которые мы поднимаем, будут решены, и чем раньше, тем лучше", - сказал Небензя, отвечая на вопрос о том, почему Россия согласилась на продление. Он сказал, что проблемы, на которые указывает Россия, являются давними требованиями, "касающимися того, чтобы сделка исполнялась полностью - в том числе ее российская часть"."В заявлении четко сказано, что проблемы, о которых мы говорим, должны быть устранены в ближайшем будущем", - добавил он.Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее в своем письме замгенсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указывал, что в контексте "продуктовой сделки" должны быть решены следующие проблемы: подключение к системе SWIFT Россельхозбанка, возобновление поставок в Россию сельхозтехники, снятие ограничений на страхование и доступ в порты для российских грузовых кораблей, возобновление работы аммиачного трубопровода "Тольятти-Одесса", разблокировка счетов и финансовой деятельности российских компаний по производству удобрений.
https://ria.ru/20230517/zernovaya_sdelka-1872399622.html
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россия, экономика, василий небензя, оон, зерновая сделка
Россия, Экономика, Василий Небензя, ООН, Зерновая сделка
Небензя объяснил, почему Россия согласилась на продление зерновой сделки

Небензя: Россия надеется, что проблемы в реализации зерновой сделки удастся решить

© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 17 мая - РИА Новости. Россия согласилась на продление "продуктовой сделки", так как надеется на скорое решение проблем, связанных с ее имплементацией, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Нрбензя.
"Потому что мы все еще не потеряли надежду, что проблемы, которые мы поднимаем, будут решены, и чем раньше, тем лучше", - сказал Небензя, отвечая на вопрос о том, почему Россия согласилась на продление. Он сказал, что проблемы, на которые указывает Россия, являются давними требованиями, "касающимися того, чтобы сделка исполнялась полностью - в том числе ее российская часть".
"В заявлении четко сказано, что проблемы, о которых мы говорим, должны быть устранены в ближайшем будущем", - добавил он.
Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее в своем письме замгенсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указывал, что в контексте "продуктовой сделки" должны быть решены следующие проблемы: подключение к системе SWIFT Россельхозбанка, возобновление поставок в Россию сельхозтехники, снятие ограничений на страхование и доступ в порты для российских грузовых кораблей, возобновление работы аммиачного трубопровода "Тольятти-Одесса", разблокировка счетов и финансовой деятельности российских компаний по производству удобрений.
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