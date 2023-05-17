Небензя объяснил, почему Россия согласилась на продление зерновой сделки
Небензя: Россия надеется, что проблемы в реализации зерновой сделки удастся решить
© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 17 мая - РИА Новости. Россия согласилась на продление "продуктовой сделки", так как надеется на скорое решение проблем, связанных с ее имплементацией, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Нрбензя.
"Потому что мы все еще не потеряли надежду, что проблемы, которые мы поднимаем, будут решены, и чем раньше, тем лучше", - сказал Небензя, отвечая на вопрос о том, почему Россия согласилась на продление. Он сказал, что проблемы, на которые указывает Россия, являются давними требованиями, "касающимися того, чтобы сделка исполнялась полностью - в том числе ее российская часть".
"В заявлении четко сказано, что проблемы, о которых мы говорим, должны быть устранены в ближайшем будущем", - добавил он.
Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее в своем письме замгенсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указывал, что в контексте "продуктовой сделки" должны быть решены следующие проблемы: подключение к системе SWIFT Россельхозбанка, возобновление поставок в Россию сельхозтехники, снятие ограничений на страхование и доступ в порты для российских грузовых кораблей, возобновление работы аммиачного трубопровода "Тольятти-Одесса", разблокировка счетов и финансовой деятельности российских компаний по производству удобрений.