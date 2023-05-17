https://ria.ru/20230517/scheta-1872368878.html

Финляндия связалась с Россией по вопросу счетов диппредставительств

Финляндия связалась с Россией по вопросу счетов диппредставительств - РИА Новости, 17.05.2023

Финляндия связалась с Россией по вопросу счетов диппредставительств

Финская сторона связалась с российскими органами власти по вопросу заморозки банковских счетов диппредставительств страны в России, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T13:13

2023-05-17T13:13

2023-05-17T21:31

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Финская сторона связалась с российскими органами власти по вопросу заморозки банковских счетов диппредставительств страны в России, сообщили РИА Новости в посольстве Финляндии в Москве. Ранее финский МИД заявил, что в России заморожены банковские счета представительств Финляндии. "Мы можем подтвердить, что банковские счета представительств Финляндии в России заморожены и мы не можем распоряжаться средствами на них", — говорится в комментарии, поступившем в распоряжение агентства. По словам представителя посольства, "ситуация серьезная и в настоящее время вопрос выясняется". "Финляндская сторона связалась с российскими органами власти", — заявили в дипмиссии. Также в посольстве указали, что в соответствии со статьей 25 Венской конвенции о дипломатических сношениях государство пребывания должно предоставлять все возможности для выполнения функций представительства. "В общем, в дипломатии соблюдается принцип взаимности", — указали в диппредставительстве. "Санкции Европейского союза не направлены против посольств и консульских учреждений Российской Федерации", — подчеркнули в посольстве Финляндии.

https://ria.ru/20230515/finlyandiya-1871939049.html

https://ria.ru/20230505/nota-1870066504.html

https://ria.ru/20230517/zabor-1872282244.html

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в мире, россия, финляндия, москва