https://ria.ru/20230517/scalp-1872399032.html

Франция изучает возможность поставок Украине ракет Scalp

Франция изучает возможность поставок Украине ракет Scalp - РИА Новости, 17.05.2023

Франция изучает возможность поставок Украине ракет Scalp

Франция изучает возможность поставок Украине управляемых ракет большой дальности Scalp, но "решение пока не принято", сообщила газета Monde со ссылкой на... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T14:40

2023-05-17T14:40

2023-05-17T15:05

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ПАРИЖ, 17 мая – РИА Новости. Франция изучает возможность поставок Украине управляемых ракет большой дальности Scalp, но "решение пока не принято", сообщила газета Monde со ссылкой на источник в Елисейском дворце."Мы рассматриваем все опции, но на данный момент речи об этом не идет", - заявили изданию в Елисейском дворце. Согласно газете, Елисейский дворец начал рассматривать возможность поставок Украине ракет Scalp поле того, как Лондон пообещал передать Киеву ракеты Storm Shadow, британский эквивалент французских ракет.Великобритания на прошлой неделе сообщила, что передает Украине крылатые ракеты Storm Shadow с дальностью поражения в экспортной модификации около 250 километров. При этом, по данным CNN, Лондон получил заверения от Киева, что они будут использоваться только по целям на территориях, которую Украина считает своей, но не по "материковой" России. С тех пор Киев несколько раз нанёс удары этими ракетами по Луганску. О сбитых ракетах Storm Shadow российское министерство обороны впервые сообщило 15 мая."Как и по вопросам любой другой помощи Украине, Франция обсуждает с британскими и украинскими коллегами результаты этой помощи, в особенности, в том, что касается ракет большой дальности", - отметил собеседник издания.Официально дальность полета ракеты составляет 250 километров, однако в зависимости от модели она может составлять от 500 до 700 километров, пишет СМИ. Отмечается, что поставки ракет могут помочь Украине организовать контрнаступление, так как они позволяют поражать стратегические цели, находящиеся далеко за линией фронта, такие, как пункты командования или склады оружия.В интервью телеканалу TF1 в понедельник, на следующий день после встречи с Владимиром Зеленским в Париже, президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Франция приняла решение поставить Украине "новые боеприпасы, а также новые ракеты такой дальности, которая позволит Украине обороняться". При этом Макрон заявил, что Франция "не поставляет Украине вооружений, которые могли бы достичь российской территории и позволили бы ей атаковать Россию".

https://ria.ru/20230517/vooruzheniya-1872201116.html

https://ria.ru/20230517/ukraina-1872260492.html

https://ria.ru/20230514/rakety-1871348438.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, франция, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр