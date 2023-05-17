https://ria.ru/20230517/sarkozi-1872319949.html
СМИ: Саркози будет отбывать срок на дому
СМИ: Саркози будет отбывать срок на дому - РИА Новости, 17.05.2023
СМИ: Саркози будет отбывать срок на дому
Апелляционный суд Парижа постановил, что вместо года в тюрьме экс-президент Франции Николя Саркози может отбывать срок с электронным браслетом у себя дома,... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T10:36
2023-05-17T10:36
2023-05-17T11:18
в мире
франция
николя саркози
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ПАРИЖ, 17 мая — РИА Новости. Апелляционный суд Парижа постановил, что вместо года в тюрьме экс-президент Франции Николя Саркози может отбывать срок с электронным браслетом у себя дома, сообщил телеканал BFMTV.Сегодня апелляционный суд Парижа приговорил бывшего главу страны к трем годам тюрьмы, два из них условно, по "делу о прослушке". Это стало беспрецедентным приговором в отношении президента Франции.Его адвокат Тьерри Эрзог и бывший высокопоставленный сотрудник кассационного суда Жильбер Азибер получили по аналогичному сроку.В марте 2021 года суд Парижа вынес решение по так называемому делу о прослушке, которое восходит к 2014 году, признав Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием и приговорив его к трем годам тюрьмы, из них два года — условно. Также виновными в коррупции признали Эрзога и Азибера.Согласно версии обвинения, Саркози через своего адвоката обещал помочь судье в получении должности в княжестве Монако в обмен на конфиденциальную информацию о расследовании незаконного финансирования его предвыборной кампании со стороны французского дома L'Oreal. Следствие ссылалось на многочисленные записи перехваченных телефонных переговоров, которыми оно располагало.При расследовании дела о финансировании президентской кампании следователи в сентябре 2013 года начали прослушку телефонных разговоров Саркози. В начале 2014 года они обнаружили, что политик общался со своим адвокатом Эрзогом по мобильным телефонам, зарегистрированным под вымышленными именами. Суд установил наличие "коррупционного пакта", который был заключен между Саркози, его адвокатом, Эрзогом и Азибером.5 декабря 2022 года начался апелляционный процесс по "делу о прослушке". Вместе с Саркози апелляцию подали и другие его фигуранты — Эрзог и Азибер.Прокуратура попросила апелляционный суд Парижа приговорить Саркози и двух других фигурантов к одинаковому сроку — трем годам заключения условно.
https://ria.ru/20230301/merkel-1855093468.html
https://ria.ru/20210930/sarkozi-1752580372.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, николя саркози
В мире, Франция, Николя Саркози
СМИ: Саркози будет отбывать срок на дому
СМИ: Саркози будет отбывать срок на дому с электронным браслетом
ПАРИЖ, 17 мая — РИА Новости.
Апелляционный суд Парижа постановил, что вместо года в тюрьме экс-президент Франции Николя Саркози может отбывать срок с электронным браслетом у себя дома, сообщил телеканал BFMTV
.
Сегодня апелляционный суд Парижа приговорил бывшего главу страны к трем годам тюрьмы, два из них условно, по "делу о прослушке". Это стало беспрецедентным приговором в отношении президента Франции.
Его адвокат Тьерри Эрзог и бывший высокопоставленный сотрудник кассационного суда Жильбер Азибер получили по аналогичному сроку.
В марте 2021 года суд Парижа вынес решение по так называемому делу о прослушке, которое восходит к 2014 году, признав Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием и приговорив его к трем годам тюрьмы, из них два года — условно. Также виновными в коррупции признали Эрзога и Азибера.
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Согласно версии обвинения, Саркози через своего адвоката обещал помочь судье в получении должности в княжестве Монако
в обмен на конфиденциальную информацию о расследовании незаконного финансирования его предвыборной кампании со стороны французского дома L'Oreal
. Следствие ссылалось на многочисленные записи перехваченных телефонных переговоров, которыми оно располагало.
При расследовании дела о финансировании президентской кампании следователи в сентябре 2013 года начали прослушку телефонных разговоров Саркози. В начале 2014 года они обнаружили, что политик общался со своим адвокатом Эрзогом по мобильным телефонам, зарегистрированным под вымышленными именами. Суд установил наличие "коррупционного пакта", который был заключен между Саркози, его адвокатом, Эрзогом и Азибером.
5 декабря 2022 года начался апелляционный процесс по "делу о прослушке". Вместе с Саркози апелляцию подали и другие его фигуранты — Эрзог и Азибер.
Прокуратура попросила апелляционный суд Парижа приговорить Саркози и двух других фигурантов к одинаковому сроку — трем годам заключения условно.
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