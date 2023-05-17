https://ria.ru/20230517/sanktsii-1872499225.html

США планируют объявить о новом пакете антироссийских санкций на саммите G7

США планируют объявить о новом пакете антироссийских санкций на саммите G7 - РИА Новости, 17.05.2023

США планируют объявить о новом пакете антироссийских санкций на саммите G7

США на саммите G7 объявят новый пакет антироссийских санкций, нацеленных на выполнение ранее введенных рестрикций, заявил в среду советник американского... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T21:35

2023-05-17T21:35

2023-05-17T21:36

в мире

санкции в отношении россии

россия

сша

g7

украина

джейк салливан

нато

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ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. США на саммите G7 объявят новый пакет антироссийских санкций, нацеленных на выполнение ранее введенных рестрикций, заявил в среду советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. "У США будет пакет (антироссийских) санкций, ассоциированных с заявлением G7, сконцентрированных на проблеме обеспечения исполнения", - сообщил он журналистам. Салливан подчеркнул, что конфликт на Украине займет значительное место в обсуждении лидеров G7 на встрече в Японии, куда направляется американская делегация во главе с президентом США Джо Байденом. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230512/sanktsii-1871370314.html

https://ria.ru/20230511/sanktsii-1870925627.html

россия

сша

украина

япония

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в мире, санкции в отношении россии, россия, сша, g7, украина, джейк салливан, нато, япония