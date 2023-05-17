https://ria.ru/20230517/sanatoriy-1872398886.html

Россияне раскупают путевки в санатории

Россияне раскупают путевки в санатории - РИА Новости, 17.05.2023

Россияне раскупают путевки в санатории

Российские туроператоры фиксируют высокий спрос на санаторно-курортный отдых в России, в здравницах Кавказских Минеральных Вод, например, практически не... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T15:25

2023-05-17T15:25

2023-05-17T15:25

туризм

новости - туризм

россия

европа

кисловодск

российский союз туриндустрии (рст)

отдых в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842264159_7:0:994:555_1920x0_80_0_0_e1b354d4416798b74b2f5e0619971981.jpg

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Российские туроператоры фиксируют высокий спрос на санаторно-курортный отдых в России, в здравницах Кавказских Минеральных Вод, например, практически не осталось мест, говорится в сообщении Российского союза туриндустрии (РСТ). "По данным туроператоров, спрос на санаторно-курортный отдых в этом году вырос на 30 процентов, наиболее востребованы объекты на курортах Кавказских Минеральных Вод. На летний сезон вплоть до октября в них практически не осталось мест, несмотря на заметный рост цен", – сообщили в союзе. Как отметила эксперт РСТ, гендиректор компании "Мультитур" Юлия Высоканова, санатории Кавминвод всегда были востребованы и не страдали от недозагрузки, однако появились дополнительные факторы, увеличивающие спрос. "Сейчас востребовано не только лечение, необходимое некоторым людям по показаниям, но и оздоровление в целом, забота о себе. При этом аналогичные оздоровительные объекты в Европе стали менее доступными, так как к высоким ценам присоединились проблемы с дорогой и визами. Многие туристы переориентировались с зарубежных стран на Россию", – сказала она. В компании "Алеан" сообщили, что в продаже нет мест в санатории Кавминвод до октября. "Причем закончилась не только наша квота, но и в самих санаториях уже нет свободных мест. И это несмотря на рост цен в некоторых из них на 15-30 процентов", - сказала эксперт РСТ, коммерческий директор туроператора Оксана Булах, слова которой привели в сообщении. Булах полагает, что причина – не только в резко возросшем спросе россиян на оздоровление, но и ограниченном номерном фонде на курортах. "Как и речные круизы, санатории имеют свою постоянную аудиторию, которая привыкла ездить на один и тот же курорт хотя бы раз в год и бронирует свою поездку заранее. Санатории – единственный вид отдыха в России, по которому, в отличие от пляжного или экскурсионного, в этом году выросла глубина бронирований", – сказала эксперт. Высоканова отмечает, что на первом месте по спросу на Кавминводах – санатории Кисловодска, но интерес к Пятигорску, Железноводску, Ессентукам тоже растет, в основном за счет появления новых средств размещения. За минувшие пять лет в городах-курортах Кавминвод появилось более 110 новых отелей и санаториев почти на 5 тысяч мест. По информации министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края, которые привели в РСТ, загрузка санаториев на лето в середине мая составляет 93,3 процента.

https://ria.ru/20230504/kurorty-1869496863.html

россия

европа

кисловодск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, россия, европа, кисловодск, российский союз туриндустрии (рст), отдых в россии