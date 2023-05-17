https://ria.ru/20230517/samolet-1872492568.html

Самолет Анналены Бербок сломался во второй раз за три дня

Самолет Анналены Бербок сломался во второй раз за три дня - РИА Новости, 17.05.2023

Самолет Анналены Бербок сломался во второй раз за три дня

Главе МИД Германии Анналене Бербок во второй раз за три дня пришлось корректировать свой график из-за поломок правительственных самолетов, сообщили немецкие... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T20:40

2023-05-17T20:40

2023-05-17T21:55

в мире

авто

германия

катар

персидский залив

анналена бербок

борис писториус

свен шульце

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Главе МИД Германии Анналене Бербок во второй раз за три дня пришлось корректировать свой график из-за поломок правительственных самолетов, сообщили немецкие СМИ. Уточняется, что с понедельника министр проводит трехдневное турне по странам Персидского залива: вначале она посетила Саудовскую Аравию, а сейчас находится в Катаре. Проблемы с самолетом выявились уже в начале визита: из-за поломки перед самым вылетом в саудовскую Джидду пришлось менять борт, из-за чего Бербок прилетела на два часа позже, чем планировалось изначально. По сообщению издания Focus, сегодня второе воздушное судно столкнулось с неисправностью в Катаре. В итоге вылет министра откладывается как минимум на два часа. Позднее инцидент прокомментировали ВВС Германии, которым принадлежит самолет. "Спустило колесо на нашем А321neo. По итогам предполетной подготовки была выявлена поврежденная шина, которую необходимо заменить. Однако нельзя просто поставить какую-нибудь серийную шину, потому что тогда будет риск разрыва шины при посадке. Специальной шины нет на месте, поэтому шина для замены доставляется из Германии. Обратный рейс министра иностранных дел отложен," — говорится в сообщении Военно-воздушных сил в Twitter. В апреле при посадке в столице Нигера Ниамей на самолете бундесвера, на борту которого находились министры обороны и развития Германии Борис Писториус и Свенья Шульце, по ошибке сработал аварийный трап.

https://ria.ru/20230211/oshibka-1851422676.html

https://ria.ru/20230218/berbok-1852890182.html

германия

катар

персидский залив

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в мире, авто, германия, катар, персидский залив, анналена бербок, борис писториус, свен шульце, twitter