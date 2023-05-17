https://ria.ru/20230517/sammit-1872284735.html

Россия стремится к успеху саммита с Африкой, заявил дипломат

Россия стремится к успеху саммита с Африкой, заявил дипломат - РИА Новости, 17.05.2023

Россия стремится к успеху саммита с Африкой, заявил дипломат

Второй саммит Россия-Африка позволит поставить новые задачи по расширению сотрудничества РФ с африканскими партнерами, в том числе на мировой арене, несмотря на РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T02:57

2023-05-17T02:57

2023-05-17T10:29

в мире

россия

африка

брюссель

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Второй саммит Россия-Африка позволит поставить новые задачи по расширению сотрудничества РФ с африканскими партнерами, в том числе на мировой арене, несмотря на попытки Евросоюза ее изолировать, заявил исполняющий обязанности российского постпреда при ЕС Кирилл Логвинов. По словам дипломата, на таком фоне саммит Россия-Африка будет иметь важное значение не только для российско-африканских отношений, но и для ситуации на международной арене в целом. "Данный формат имеет огромный потенциал и для того, чтобы способствовать улучшению ситуации на международной арене в целом, а также решению реальных вопросов, связанных с благополучием людей", - сказал Логвинов. Как ожидается, второй саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка пройдут в Санкт-Петербурге 26-29 июля.

https://ria.ru/20230515/standarty-1871932846.html

россия

африка

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в мире, россия, африка, брюссель, евросоюз