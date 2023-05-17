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Россия стремится к успеху саммита с Африкой, заявил дипломат
Россия стремится к успеху саммита с Африкой, заявил дипломат - РИА Новости, 17.05.2023
Россия стремится к успеху саммита с Африкой, заявил дипломат
Второй саммит Россия-Африка позволит поставить новые задачи по расширению сотрудничества РФ с африканскими партнерами, в том числе на мировой арене, несмотря на РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T02:57
2023-05-17T02:57
2023-05-17T10:29
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БРЮССЕЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Второй саммит Россия-Африка позволит поставить новые задачи по расширению сотрудничества РФ с африканскими партнерами, в том числе на мировой арене, несмотря на попытки Евросоюза ее изолировать, заявил исполняющий обязанности российского постпреда при ЕС Кирилл Логвинов. По словам дипломата, на таком фоне саммит Россия-Африка будет иметь важное значение не только для российско-африканских отношений, но и для ситуации на международной арене в целом. "Данный формат имеет огромный потенциал и для того, чтобы способствовать улучшению ситуации на международной арене в целом, а также решению реальных вопросов, связанных с благополучием людей", - сказал Логвинов. Как ожидается, второй саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка пройдут в Санкт-Петербурге 26-29 июля.
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в мире, россия, африка, брюссель, евросоюз
В мире, Россия, Африка, Брюссель, Евросоюз
Россия стремится к успеху саммита с Африкой, заявил дипломат
Исполняющий обязанности постпреда Логвинов: Россия стремится к успеху саммита с Африкой
БРЮССЕЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Второй саммит Россия-Африка позволит поставить новые задачи по расширению сотрудничества РФ с африканскими партнерами, в том числе на мировой арене, несмотря на попытки Евросоюза ее изолировать, заявил исполняющий обязанности российского постпреда при ЕС Кирилл Логвинов.
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"Взяв курс на изоляцию России на международной арене, Евросоюз совершенно не просчитал для себя последствий такой политики… После череды псевдоуспехов ЕС немного растерялся, но теперь, похоже, начинает второй раунд с новыми силами", - сказал российский дипломат на приеме в постпредстве в Брюсселе по случаю Дня Африки и предстоящего второго саммита Россия-Африка.
По словам дипломата, на таком фоне саммит Россия-Африка будет иметь важное значение не только для российско-африканских отношений, но и для ситуации на международной арене в целом. "Данный формат имеет огромный потенциал и для того, чтобы способствовать улучшению ситуации на международной арене в целом, а также решению реальных вопросов, связанных с благополучием людей", - сказал Логвинов.
Как ожидается, второй саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка пройдут в Санкт-Петербурге
26-29 июля.
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