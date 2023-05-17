https://ria.ru/20230517/rpts-1872335667.html

В РПЦ утвердили молитву для поиска работы

В РПЦ утвердили молитву для поиска работы - РИА Новости, 17.05.2023

В РПЦ утвердили молитву для поиска работы

Синод Русской православной церкви утвердил молебное пение "по случаю поиска работы", сказано в сообщении, опубликованном в среду на сайте РПЦ. РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T11:40

2023-05-17T11:40

2023-05-17T11:40

религия

русская православная церковь

религия

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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Синод Русской православной церкви утвердил молебное пение "по случаю поиска работы", сказано в сообщении, опубликованном в среду на сайте РПЦ."Члены Синода постановили утвердить к общецерковному богослужебному употреблению молебное пение по случаю поиска работы", - говорится в сообщении.В молитве просят подать человеку дело, которое пошло бы во благо, человек принес достойные плоды трудов, и преуспевал в исполнении заповедей и любви к Богу.Текст молитвы: "Ныне смиренно молим Тя: даждь рабу Твоему сему (имярек) делание благо, во еже вся полезная творити ему во славу Твою и ко благу дома своего и прияти плод достоин трудов своих, да, преспевая в заповедех Твоих и в любви Твоей, воспоет и возблагодарит Тя со Безначальным Твоим Отцем, и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь".

https://ria.ru/20230516/grobnitsa-1872236962.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

русская православная церковь, религия