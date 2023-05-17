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В РПЦ утвердили молитву для поиска работы - РИА Новости, 17.05.2023
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Религия
 
11:40 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/rpts-1872335667.html
В РПЦ утвердили молитву для поиска работы
В РПЦ утвердили молитву для поиска работы - РИА Новости, 17.05.2023
В РПЦ утвердили молитву для поиска работы
Синод Русской православной церкви утвердил молебное пение "по случаю поиска работы", сказано в сообщении, опубликованном в среду на сайте РПЦ. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T11:40
2023-05-17T11:40
религия
русская православная церковь
религия
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Синод Русской православной церкви утвердил молебное пение "по случаю поиска работы", сказано в сообщении, опубликованном в среду на сайте РПЦ."Члены Синода постановили утвердить к общецерковному богослужебному употреблению молебное пение по случаю поиска работы", - говорится в сообщении.В молитве просят подать человеку дело, которое пошло бы во благо, человек принес достойные плоды трудов, и преуспевал в исполнении заповедей и любви к Богу.Текст молитвы: "Ныне смиренно молим Тя: даждь рабу Твоему сему (имярек) делание благо, во еже вся полезная творити ему во славу Твою и ко благу дома своего и прияти плод достоин трудов своих, да, преспевая в заповедех Твоих и в любви Твоей, воспоет и возблагодарит Тя со Безначальным Твоим Отцем, и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь".
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русская православная церковь, религия
Религия, Русская православная церковь, Религия
В РПЦ утвердили молитву для поиска работы

Синод РПЦ утвердил молитву для желающих найти работу

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТрудовая книжка
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Синод Русской православной церкви утвердил молебное пение "по случаю поиска работы", сказано в сообщении, опубликованном в среду на сайте РПЦ.
"Члены Синода постановили утвердить к общецерковному богослужебному употреблению молебное пение по случаю поиска работы", - говорится в сообщении.
В молитве просят подать человеку дело, которое пошло бы во благо, человек принес достойные плоды трудов, и преуспевал в исполнении заповедей и любви к Богу.
Текст молитвы: "Ныне смиренно молим Тя: даждь рабу Твоему сему (имярек) делание благо, во еже вся полезная творити ему во славу Твою и ко благу дома своего и прияти плод достоин трудов своих, да, преспевая в заповедех Твоих и в любви Твоей, воспоет и возблагодарит Тя со Безначальным Твоим Отцем, и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь".
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