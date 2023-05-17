https://ria.ru/20230517/rody-1872382415.html

Врачи в Новосибирске помогли родить женщине с опаснейшим пороком сердца

Врачи в Новосибирске помогли родить женщине с опаснейшим пороком сердца - РИА Новости, 17.05.2023

Врачи в Новосибирске помогли родить женщине с опаснейшим пороком сердца

Врачи Новосибирской областной клинической больницы и областного перинатального центра помогли родить здорового ребенка чудом дожившей до детородного возраста... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T13:55

2023-05-17T13:55

2023-05-17T14:14

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НОВОСИБИРСК, 17 мая — РИА Новости. Врачи Новосибирской областной клинической больницы и областного перинатального центра помогли родить здорового ребенка чудом дожившей до детородного возраста женщине, сердце которой могло остановиться в любую минуту из-за опаснейшего порока сердца — тетрады Фалло. В пресс-службе областной больницы рассказали, что в марте 2023 года к ним поступила беременная 24-летняя уроженка одной из республик Средней Азии, которая к тому времени больше года проживала в Новосибирской области, не имея ни гражданства России, ни вида на жительство, ни полиса ОМС. В женской консультации она не наблюдалась и вынуждена была обратиться в инфекционную больницу с признаками пищевого отравления, откуда на скорой ее доставили в перинатальный центр. "Инфекционисты заметили, что у пациентки немотивированно снижается уровень сатурации, то есть насыщения крови кислородом. Сделали ЭКГ, которая показала нарушения в работе сердца", — рассказала завотделением патологии беременности Новосибирского областного перинатального центра Елена Хальзова.Женщину с подозрением на серьезную сердечно-сосудистую патологию перевели в областную больницу, где кардиологи установили точный диагноз — тетрада Фалло.В областной больнице пояснили, что тетрада Фалло — редкий врожденный порок сердца, при котором неправильно сформированы сердечные структуры (легочный клапан, правый желудочек и межжелудочковая перегородка), из-за чего нарушен кровоток. Оперативное лечение такого порока обычно проводится детям в возрасте четырех-шести месяцев. Без радикальной коррекции средняя продолжительность жизни людей с тетрадой Фалло обычно не превышает 13 лет, но женщина все это время жила с ним. "В моей профессиональной практике несколько раз встречались пациенты с разновидностями тетрады Фалло, но с таким серьезным поражением сердца, как у этой пациентки, да еще не оперированным в детстве, не было никогда. Нам помогло то, что пока женщина находилась в перинатальном центре, у нас было время теоретически подготовиться к ее родоразрешению. Мы заранее обсудили тактику ее ведения, причем при всех возможных сценариях развития ситуации", — рассказал глава анестезиологической службы областной больницы Кирилл Грязнов. Он пояснил, что риск фатальных нарушений ритма, приводящих к внезапной его остановке во время родов, у этой женщины был крайне высок. Специалисты провели консультации со специалистами ведущих федеральных кардиологических и акушерских научных институтов и разработали посекундный план действий всех членов операционной бригады, чтобы после разреза как можно быстрее извлечь ребенка, так как момент извлечения плода и перераспределения кровотока у женщины — самый опасный. В итоге план сработал, на свет появился здоровый мальчик. Женщину и малыша через несколько дней после операции выписали. Маме рекомендовали консультацию в Центре имени Е. Н. Мешалкина для решения вопроса о хирургической коррекции порока сердца.

https://ria.ru/20230407/operatsiya-1863646207.html

https://ria.ru/20230426/zdorove-1867781520.html

https://ria.ru/20230516/operatsiya-1872048407.html

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Владимир Лаврентьев

общество, новосибирск, россия, женщина, ребенок, новосибирская область