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Генконсул заявил о росте числа рейсов в Египет в ближайшее время - РИА Новости, 17.05.2023
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Туризм
 
06:18 17.05.2023 (обновлено: 10:19 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/reysy-1872288952.html
Генконсул заявил о росте числа рейсов в Египет в ближайшее время
Генконсул заявил о росте числа рейсов в Египет в ближайшее время - РИА Новости, 17.05.2023
Генконсул заявил о росте числа рейсов в Египет в ближайшее время
Увеличение числа рейсов российских авиакомпаний в египетские Хургаду и Шарм-эш-Шейх ожидается в ближайшие недели, заявил в интервью РИА Новости генеральный... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T06:18
2023-05-17T10:19
туризм
хургада
египет
шарм-эш-шейх
новости - туризм
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ХУРГАДА (Египет), 17 мая - РИА Новости, Рустам Имаев. Увеличение числа рейсов российских авиакомпаний в египетские Хургаду и Шарм-эш-Шейх ожидается в ближайшие недели, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Хургаде Виктор Воропаев. "В настоящее время из шести российских городов еженедельно в Хургаду выполняется около 50 рейсов. Насколько нам известно, в ближайшие недели ожидается их увеличение и в Хургаду, и в Шарм-эш-Шейх", - сказал Воропаев.
https://ria.ru/20230505/egipet-1870033169.html
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хургада, египет, шарм-эш-шейх, новости - туризм
Туризм, Хургада, Египет, Шарм-эш-Шейх, Новости - Туризм
Генконсул заявил о росте числа рейсов в Египет в ближайшее время

Генкосул Воропаев: в скором времени ожидается рост числа рейсов из России в курорты Египта

© Pixabay / Alina_ZКорабли в порту Хургады
Корабли в порту Хургады - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© Pixabay / Alina_Z
Корабли в порту Хургады. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХУРГАДА (Египет), 17 мая - РИА Новости, Рустам Имаев. Увеличение числа рейсов российских авиакомпаний в египетские Хургаду и Шарм-эш-Шейх ожидается в ближайшие недели, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Хургаде Виктор Воропаев.
"В настоящее время из шести российских городов еженедельно в Хургаду выполняется около 50 рейсов. Насколько нам известно, в ближайшие недели ожидается их увеличение и в Хургаду, и в Шарм-эш-Шейх", - сказал Воропаев.
Залив Наама, Шарм-эш-Шейх, Египет - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
Туроператоры сообщили, когда подешевеют путевки в Египет
5 мая, 18:41
 
ТуризмХургадаЕгипетШарм-эш-ШейхНовости - Туризм
 
 
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