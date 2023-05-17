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Генконсул заявил о росте числа рейсов в Египет в ближайшее время

Генконсул заявил о росте числа рейсов в Египет в ближайшее время - РИА Новости, 17.05.2023

Генконсул заявил о росте числа рейсов в Египет в ближайшее время

Увеличение числа рейсов российских авиакомпаний в египетские Хургаду и Шарм-эш-Шейх ожидается в ближайшие недели, заявил в интервью РИА Новости генеральный... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T06:18

2023-05-17T06:18

2023-05-17T10:19

туризм

хургада

египет

шарм-эш-шейх

новости - туризм

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ХУРГАДА (Египет), 17 мая - РИА Новости, Рустам Имаев. Увеличение числа рейсов российских авиакомпаний в египетские Хургаду и Шарм-эш-Шейх ожидается в ближайшие недели, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Хургаде Виктор Воропаев. "В настоящее время из шести российских городов еженедельно в Хургаду выполняется около 50 рейсов. Насколько нам известно, в ближайшие недели ожидается их увеличение и в Хургаду, и в Шарм-эш-Шейх", - сказал Воропаев.

https://ria.ru/20230505/egipet-1870033169.html

хургада

египет

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хургада, египет, шарм-эш-шейх, новости - туризм