https://ria.ru/20230517/retsessiya-1872287569.html

Экономику США в этом или следующем году ждет рецессия, заявил инвестор

Экономику США в этом или следующем году ждет рецессия, заявил инвестор - РИА Новости, 17.05.2023

Экономику США в этом или следующем году ждет рецессия, заявил инвестор

Экономику США в текущем или следующем году ожидает рецессия, которая продлится около 4-5 лет в силу рекордной величины госдолга, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T05:09

2023-05-17T05:09

2023-05-17T05:09

экономика

сша

америка

джим роджерс

джером пауэлл

джо байден

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ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Экономику США в текущем или следующем году ожидает рецессия, которая продлится около 4-5 лет в силу рекордной величины госдолга, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс. По его мнению, предстоящая рецессия, вероятно, продлится "дольше обычного". "В последние годы рецессии длились год, два, три максимум. На сей раз она, вероятно, продлится четыре или пять лет, потому что долг очень, очень велик. И если будет война, еще больше войны, это лишь затянет рецессию еще сильнее", - полагает прославленный инвестор. Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл ранее в мае не исключил вероятность рецессии, выразив надежду, что в таком случае она будет иметь мягкий характер. Об опасности наступления рецессии предупреждал и президент США Джо Байден, заявивший на минувшей неделе, что при таком развитии событий экономике страны может быть причинен чрезвычайный ущерб.

https://ria.ru/20230517/dollar-1872285496.html

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экономика, сша, америка, джим роджерс, джером пауэлл, джо байден