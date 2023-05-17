https://ria.ru/20230517/remont-1872363275.html
В Белоруссии могут появиться площадки для ремонта российских самолетов
В Белоруссии могут появиться площадки для ремонта российских самолетов - РИА Новости, 17.05.2023
В Белоруссии могут появиться площадки для ремонта российских самолетов
РФ планирует наладить более тесное взаимодействие с белорусскими производителями авиатехники, в том числе по наращиванию объема поставок деталей,... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T13:02
2023-05-17T13:02
2023-05-17T13:03
технологии
белоруссия
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минск
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
ростех
мс-21
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. РФ планирует наладить более тесное взаимодействие с белорусскими производителями авиатехники, в том числе по наращиванию объема поставок деталей, прорабатывается возможность создания площадок в Белоруссии для ремонта и сервисного обслуживания поставленной в республику российской авиатехники, сообщает Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех"). ОАК впервые принимает участие в Международной выставке вооружения и военной техники "MILEX - 2023", которая проходит с 17 по 20 мая в Минске. В экспозиции корпорации в мультимедийном формате представлен широкий спектр авиатехники производства предприятий ОАК, включая импортозамещенные версии МС-21 и Superjet. "ОАК реализует программу импортозамещения и наращивания темпов производства. В связи с этим развитие сотрудничества с предприятиями Беларуси приобретает более важное значение. Планируется наладить более тесное взаимодействие с белорусскими производителями, в том числе по наращиванию объема поставок авиационных компонентов, узлов и агрегатов", - говорится в сообщении. "Также прорабатывается возможность создания площадок на территории Беларуси для ремонта и сервисного обслуживания поставленной в республику российской авиатехники", - отмечает ОАК. В релизе говорится, что развитию сотрудничества в авиастроении большое внимание уделяют руководители обеих стран: принят межправительственный план, дорожная карта по активизации сотрудничества. На выставке запланирована насыщенная деловая программа. Она нацелена на расширение производственной кооперации с авиационными предприятиями Белоруссии. Вместе с делегацией корпоративного центра выставку посетят делегации входящих в ОАК ПАО "Туполев" и ПАО "Ил".
https://ria.ru/20230512/aviastroenie-1871314316.html
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технологии, белоруссия, россия, минск, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ростех, мс-21, sukhoi superjet 100 (ssj100)
Технологии, Белоруссия, Россия, Минск, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Ростех, МС-21, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Союзное государство
В Белоруссии могут появиться площадки для ремонта российских самолетов
ОАК обсуждает создание в Белоруссии площадок для ремонта поставленных российских самолетов
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. РФ планирует наладить более тесное взаимодействие с белорусскими производителями авиатехники, в том числе по наращиванию объема поставок деталей, прорабатывается возможность создания площадок в Белоруссии для ремонта и сервисного обслуживания поставленной в республику российской авиатехники, сообщает Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех").
ОАК впервые принимает участие в Международной выставке вооружения и военной техники "MILEX - 2023", которая проходит с 17 по 20 мая в Минске
. В экспозиции корпорации в мультимедийном формате представлен широкий спектр авиатехники производства предприятий ОАК, включая импортозамещенные версии МС-21 и Superjet.
"ОАК реализует программу импортозамещения и наращивания темпов производства. В связи с этим развитие сотрудничества с предприятиями Беларуси приобретает более важное значение. Планируется наладить более тесное взаимодействие с белорусскими производителями, в том числе по наращиванию объема поставок авиационных компонентов, узлов и агрегатов", - говорится в сообщении.
"Также прорабатывается возможность создания площадок на территории Беларуси для ремонта и сервисного обслуживания поставленной в республику российской авиатехники", - отмечает ОАК.
В релизе говорится, что развитию сотрудничества в авиастроении большое внимание уделяют руководители обеих стран: принят межправительственный план, дорожная карта по активизации сотрудничества. На выставке запланирована насыщенная деловая программа. Она нацелена на расширение производственной кооперации с авиационными предприятиями Белоруссии. Вместе с делегацией корпоративного центра выставку посетят делегации входящих в ОАК ПАО "Туполев" и ПАО "Ил".
Россия и Белоруссия разработают программу сотрудничества в авиастроении