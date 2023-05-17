https://ria.ru/20230517/razvorot-1872319249.html

Россия не делала разворот на Восток, заявил Лавров

Россия не делала разворот на Восток, заявил Лавров - РИА Новости, 17.05.2023

Россия не делала разворот на Восток, заявил Лавров

Россия не меняла вектор внешней политики на Восток - Запад сам отвернулся, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T10:31

2023-05-17T10:31

2023-05-17T10:33

сергей лавров

россия

политика

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Россия не меняла вектор внешней политики на Восток - Запад сам отвернулся, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Сейчас говорят, что Россия отвернулась от Запада. Никто ни от кого не отворачивался. Вернее, Запад сам отвернулся, наступив на горло своим интересам. Когда просел объем отношений с западными странами, объективно доля нашей восточной политики возросла", - заявил Лавров, комментируя в том числе заявление президента Франции Эммануэля Макрона о России и Китае. По словам министра, Россия была готова к сотрудничеству, когда Запад был настроен на равноправные отношения и "рисовались радужные перспективы создания общего экономического, гуманитарного пространства, общего пространства безопасности от Атлантики до Тихого океана". Лавров отметил, что даже "в лучшие годы сотрудничества между Россией и Европейским союзом" Москва выстраивала отношения с Востоком. Министр напомнил, что еще с 2001 года Россия стала наращивать свои отношения, прежде всего, с Китаем, Индией, со странами АСЕАН. По его мнению, России не нужно "никуда разворачиваться", поскольку это евразийская и евротихоокеанская держава. "Мы открыты к сотрудничеству со всеми", - добавил министр в интервью телеканалу "Царьград". Ранее Макрон в интервью изданию Opinion заявил, что Россия потерпела "геополитическое поражение", начала процесс "впадения в вассальную зависимость" от Китая и "заставила сомневаться" своих исторических союзников.

https://ria.ru/20230517/zakharova-1872299724.html

https://ria.ru/20230516/konflikt-1872265378.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей лавров, россия, политика