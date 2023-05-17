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Россия не делала разворот на Восток, заявил Лавров - РИА Новости, 17.05.2023
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10:31 17.05.2023 (обновлено: 10:33 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/razvorot-1872319249.html
Россия не делала разворот на Восток, заявил Лавров
Россия не делала разворот на Восток, заявил Лавров - РИА Новости, 17.05.2023
Россия не делала разворот на Восток, заявил Лавров
Россия не меняла вектор внешней политики на Восток - Запад сам отвернулся, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T10:31
2023-05-17T10:33
сергей лавров
россия
политика
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Россия не меняла вектор внешней политики на Восток - Запад сам отвернулся, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Сейчас говорят, что Россия отвернулась от Запада. Никто ни от кого не отворачивался. Вернее, Запад сам отвернулся, наступив на горло своим интересам. Когда просел объем отношений с западными странами, объективно доля нашей восточной политики возросла", - заявил Лавров, комментируя в том числе заявление президента Франции Эммануэля Макрона о России и Китае. По словам министра, Россия была готова к сотрудничеству, когда Запад был настроен на равноправные отношения и "рисовались радужные перспективы создания общего экономического, гуманитарного пространства, общего пространства безопасности от Атлантики до Тихого океана". Лавров отметил, что даже "в лучшие годы сотрудничества между Россией и Европейским союзом" Москва выстраивала отношения с Востоком. Министр напомнил, что еще с 2001 года Россия стала наращивать свои отношения, прежде всего, с Китаем, Индией, со странами АСЕАН. По его мнению, России не нужно "никуда разворачиваться", поскольку это евразийская и евротихоокеанская держава. "Мы открыты к сотрудничеству со всеми", - добавил министр в интервью телеканалу "Царьград". Ранее Макрон в интервью изданию Opinion заявил, что Россия потерпела "геополитическое поражение", начала процесс "впадения в вассальную зависимость" от Китая и "заставила сомневаться" своих исторических союзников.
https://ria.ru/20230517/zakharova-1872299724.html
https://ria.ru/20230516/konflikt-1872265378.html
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сергей лавров, россия, политика
Сергей Лавров, Россия, Политика
Россия не делала разворот на Восток, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Россия не делала разворот на Восток, это Запад отвернулся от нее

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Россия не меняла вектор внешней политики на Восток - Запад сам отвернулся, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Сейчас говорят, что Россия отвернулась от Запада. Никто ни от кого не отворачивался. Вернее, Запад сам отвернулся, наступив на горло своим интересам. Когда просел объем отношений с западными странами, объективно доля нашей восточной политики возросла", - заявил Лавров, комментируя в том числе заявление президента Франции Эммануэля Макрона о России и Китае.
По словам министра, Россия была готова к сотрудничеству, когда Запад был настроен на равноправные отношения и "рисовались радужные перспективы создания общего экономического, гуманитарного пространства, общего пространства безопасности от Атлантики до Тихого океана".
Лавров отметил, что даже "в лучшие годы сотрудничества между Россией и Европейским союзом" Москва выстраивала отношения с Востоком. Министр напомнил, что еще с 2001 года Россия стала наращивать свои отношения, прежде всего, с Китаем, Индией, со странами АСЕАН.
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По его мнению, России не нужно "никуда разворачиваться", поскольку это евразийская и евротихоокеанская держава.
"Мы открыты к сотрудничеству со всеми", - добавил министр в интервью телеканалу "Царьград".
Ранее Макрон в интервью изданию Opinion заявил, что Россия потерпела "геополитическое поражение", начала процесс "впадения в вассальную зависимость" от Китая и "заставила сомневаться" своих исторических союзников.
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