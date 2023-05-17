https://ria.ru/20230517/raketa-1872363149.html
В России начался серийный выпуск новейшей авиаракеты "Бронебойщик"
В России начался серийный выпуск новейшей авиаракеты "Бронебойщик" - РИА Новости, 17.05.2023
В России начался серийный выпуск новейшей авиаракеты "Бронебойщик"
В России начали серийный выпуск новейшей авиаракеты повышенной мощности "Бронебойщик", сообщил РИА Новости заместитель гендиректора концерна "Техмаш" Александр... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T13:02
2023-05-17T13:02
2023-05-17T15:30
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
техмаш
технодинамика
ростех
минск
александр кочкин
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МИНСК, 17 мая — РИА Новости. В России начали серийный выпуск новейшей авиаракеты повышенной мощности "Бронебойщик", сообщил РИА Новости заместитель гендиректора концерна "Техмаш" Александр Кочкин."Бронебойщик" предназначен для самолетов типа Су-25, военных вертолетов серии Ми-8 и другой авиатехники, оснащенной пусковыми блоками неуправляемых авиаракет. Новинка должна дополнить семейство снарядов С-8 калибра 80 миллиметров.По информации из открытых источников, боевая часть "Бронебойщика" превосходит по мощности предшествующие образцы в пять-шесть раз. Ракета способна пробивать существенные преграды и поражать противника в фортификационных сооружениях.С 17 по 20 мая в Минске проходит международная выставка вооружений и военной техники MILEX-2023. На ней представлены в том числе предприятия российской оборонки."Техмаш" входит в госкорпорацию "Ростех".
https://ria.ru/20230515/zenitka-1871728261.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, безопасность, техмаш, технодинамика, ростех, минск, александр кочкин, су-25, ми-8 амтш
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В России начался серийный выпуск новейшей авиаракеты "Бронебойщик"
В России начался серийный выпуск новейшей авиаракеты повышенной мощности "Бронебойщик"