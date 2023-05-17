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Раиси призвал активизировать реализацию совместных с Россией проектов - РИА Новости, 17.05.2023
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11:44 17.05.2023 (обновлено: 12:07 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/raisi-1872336318.html
Раиси призвал активизировать реализацию совместных с Россией проектов
Раиси призвал активизировать реализацию совместных с Россией проектов - РИА Новости, 17.05.2023
Раиси призвал активизировать реализацию совместных с Россией проектов
Россия и Иран обладают большим экономическим потенциалом, который пока полностью не задействован, и страны обязаны приложить необходимые усилия, чтобы... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T11:44
2023-05-17T12:07
россия
иран
в мире
ибрахим раиси
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Россия и Иран обладают большим экономическим потенциалом, который пока полностью не задействован, и страны обязаны приложить необходимые усилия, чтобы реализовать все проекты, заявил иранский президент Эбрахим Раиси.Президенты Ирана и России в среду по видеосвязи принимают участие в церемонии подписания соглашения о строительстве железной дороги Решт-Астара."У нас большой экономический потенциал, который пока еще не задействован в полной мере. Мы должны задействовать все силы, средства и возможности, чтобы были реализованы все эти проекты", - сказал Раиси.
https://ria.ru/20230517/ekonomika-1872339448.html
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россия, иран, в мире, ибрахим раиси
Россия, Иран, В мире, Ибрахим Раиси
Раиси призвал активизировать реализацию совместных с Россией проектов

Раиси: Иран и Россия должны задействовать все силы для реализации экономических проектов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Ирана Ибрахим Раиси
Президент Ирана Ибрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент Ирана Ибрахим Раиси. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Россия и Иран обладают большим экономическим потенциалом, который пока полностью не задействован, и страны обязаны приложить необходимые усилия, чтобы реализовать все проекты, заявил иранский президент Эбрахим Раиси.
Президенты Ирана и России в среду по видеосвязи принимают участие в церемонии подписания соглашения о строительстве железной дороги Решт-Астара.
"У нас большой экономический потенциал, который пока еще не задействован в полной мере. Мы должны задействовать все силы, средства и возможности, чтобы были реализованы все эти проекты", - сказал Раиси.
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РоссияИранВ миреИбрахим Раиси
 
 
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