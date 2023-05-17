https://ria.ru/20230517/raisi-1872336318.html

Раиси призвал активизировать реализацию совместных с Россией проектов

Раиси призвал активизировать реализацию совместных с Россией проектов - РИА Новости, 17.05.2023

Раиси призвал активизировать реализацию совместных с Россией проектов

Россия и Иран обладают большим экономическим потенциалом, который пока полностью не задействован, и страны обязаны приложить необходимые усилия, чтобы... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T11:44

2023-05-17T11:44

2023-05-17T12:07

россия

иран

в мире

ибрахим раиси

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Россия и Иран обладают большим экономическим потенциалом, который пока полностью не задействован, и страны обязаны приложить необходимые усилия, чтобы реализовать все проекты, заявил иранский президент Эбрахим Раиси.Президенты Ирана и России в среду по видеосвязи принимают участие в церемонии подписания соглашения о строительстве железной дороги Решт-Астара."У нас большой экономический потенциал, который пока еще не задействован в полной мере. Мы должны задействовать все силы, средства и возможности, чтобы были реализованы все эти проекты", - сказал Раиси.

https://ria.ru/20230517/ekonomika-1872339448.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

россия, иран, в мире, ибрахим раиси