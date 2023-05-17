https://ria.ru/20230517/putin-1872489170.html
Путин поздравил 50-й самоходный артиллерийский полк с почетным званием
Путин поздравил 50-й самоходный артиллерийский полк с почетным званием - РИА Новости, 17.05.2023
Путин поздравил 50-й самоходный артиллерийский полк с почетным званием
Президент России Владимир Путин поздравил 50 самоходный артиллерийский полк с присвоением почетного наименования "гвардейский", соответствующая телеграмма... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T20:20
2023-05-17T20:20
2023-05-17T20:30
владимир путин
россия
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил 50 самоходный артиллерийский полк с присвоением почетного наименования "гвардейский", соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Ранее президент подписал указ о присвоении 50 самоходному артиллерийскому полку почетного наименования "гвардейский"."Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с присвоением 50 самоходному артиллерийскому полку почётного наименования "гвардейский". Это – высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России", - говорится в сообщении. Путин отметил, что решительные действия личного состава полка в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма. Воины-гвардейцы будут и впредь хранить верность присяге, с честью служить родине, надёжно обеспечивать безопасность и мирную жизнь граждан страны, уверен президент. "Желаю командованию и личному составу 50 гвардейского самоходного артиллерийского полка крепкого здоровья и успехов", - добавил Путин.
https://ria.ru/20221104/orden-1829293469.html
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владимир путин, россия
Путин поздравил 50-й самоходный артиллерийский полк с почетным званием
Путин поздравил 50-й самоходный артиллерийский полк с присвоением звания гвардейский
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поздравил 50 самоходный артиллерийский полк с присвоением почетного наименования "гвардейский", соответствующая телеграмма опубликована на сайте
Кремля.
Ранее президент подписал указ о присвоении 50 самоходному артиллерийскому полку почетного наименования "гвардейский".
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"Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с присвоением 50 самоходному артиллерийскому полку почётного наименования "гвардейский". Это – высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России", - говорится в сообщении.
Путин отметил, что решительные действия личного состава полка в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма.
Воины-гвардейцы будут и впредь хранить верность присяге, с честью служить родине, надёжно обеспечивать безопасность и мирную жизнь граждан страны, уверен президент.
"Желаю командованию и личному составу 50 гвардейского самоходного артиллерийского полка крепкого здоровья и успехов", - добавил Путин.
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