https://ria.ru/20230517/putin-1872457975.html
Путин поприветствовал участников инициативы "Горячее сердце"
Путин поприветствовал участников инициативы "Горячее сердце" - РИА Новости, 17.05.2023
Путин поприветствовал участников инициативы "Горячее сердце"
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников десятой торжественной церемонии награждения лауреатов Всероссийской общественно-государственной... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T17:30
2023-05-17T17:30
2023-05-17T17:30
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владимир путин
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников десятой торжественной церемонии награждения лауреатов Всероссийской общественно-государственной инициативы с международным участием "Горячее сердце", соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Приветствую вас на десятой торжественной церемонии награждения лауреатов Всероссийской общественно-государственной инициативы с международным участием "Горячее сердце"... Уверен, что нынешняя церемония пройдёт в тёплой, искренней, по-настоящему праздничной атмосфере, подарит яркие, незабываемые эмоции", - говорится в телеграмме. Путин подчеркнул, что на протяжении десяти лет инициатива "Горячее сердце" поддерживает мужественных, чутких, неравнодушных ребят, которые стойко преодолевают сложные жизненные ситуации, оказывают бескорыстную помощь ветеранам и всем, кто нуждается в заботе и внимании. Президент направил особые слова благодарности родителям, педагогам и наставникам юных лауреатов.
https://ria.ru/20230426/putin-1867813929.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поприветствовал участников инициативы "Горячее сердце"
Путин поприветствовал участников общественно-государственной инициативы "Горячее сердце"
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников десятой торжественной церемонии награждения лауреатов Всероссийской общественно-государственной инициативы с международным участием "Горячее сердце", соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля
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"Приветствую вас на десятой торжественной церемонии награждения лауреатов Всероссийской общественно-государственной инициативы с международным участием "Горячее сердце"... Уверен, что нынешняя церемония пройдёт в тёплой, искренней, по-настоящему праздничной атмосфере, подарит яркие, незабываемые эмоции", - говорится в телеграмме.
Путин подчеркнул, что на протяжении десяти лет инициатива "Горячее сердце" поддерживает мужественных, чутких, неравнодушных ребят, которые стойко преодолевают сложные жизненные ситуации, оказывают бескорыстную помощь ветеранам и всем, кто нуждается в заботе и внимании. Президент направил особые слова благодарности родителям, педагогам и наставникам юных лауреатов.
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