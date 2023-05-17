https://ria.ru/20230517/putin-1872457975.html

Путин поприветствовал участников инициативы "Горячее сердце"

Путин поприветствовал участников инициативы "Горячее сердце" - РИА Новости, 17.05.2023

Путин поприветствовал участников инициативы "Горячее сердце"

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников десятой торжественной церемонии награждения лауреатов Всероссийской общественно-государственной... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T17:30

2023-05-17T17:30

2023-05-17T17:30

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников десятой торжественной церемонии награждения лауреатов Всероссийской общественно-государственной инициативы с международным участием "Горячее сердце", соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Приветствую вас на десятой торжественной церемонии награждения лауреатов Всероссийской общественно-государственной инициативы с международным участием "Горячее сердце"... Уверен, что нынешняя церемония пройдёт в тёплой, искренней, по-настоящему праздничной атмосфере, подарит яркие, незабываемые эмоции", - говорится в телеграмме. Путин подчеркнул, что на протяжении десяти лет инициатива "Горячее сердце" поддерживает мужественных, чутких, неравнодушных ребят, которые стойко преодолевают сложные жизненные ситуации, оказывают бескорыстную помощь ветеранам и всем, кто нуждается в заботе и внимании. Президент направил особые слова благодарности родителям, педагогам и наставникам юных лауреатов.

https://ria.ru/20230426/putin-1867813929.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, владимир путин