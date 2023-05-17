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Путин призвал оперативно рассмотреть проект об утилизации упаковки - РИА Новости, 17.05.2023
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14:33 17.05.2023 (обновлено: 14:56 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/putin-1872395960.html
Путин призвал оперативно рассмотреть проект об утилизации упаковки
Путин призвал оперативно рассмотреть проект об утилизации упаковки - РИА Новости, 17.05.2023
Путин призвал оперативно рассмотреть проект об утилизации упаковки
Президент РФ Владимир Путин считает, что законопроект, обязывающий производителей полностью утилизировать упаковку товаров, должен быть оперативно рассмотрен... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T14:33
2023-05-17T14:56
госдума рф
владимир путин
общество
россия
виктория абрамченко
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что законопроект, обязывающий производителей полностью утилизировать упаковку товаров, должен быть оперативно рассмотрен Госдумой - по его словам, оснований откладывать это нет.В ходе совещания Путина с кабмином вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что важно обеспечить вхождение соответствующего закона в силу с 1 января 2024 года."Подход, что называется, к снаряду, уже давно начался, с 2014 года. Ничего неожиданного для участников этого процесса нет, все должны быть к этому готовы. Поэтому нет оснований перекладывать, согласен абсолютно", - сказал Путин на совещании с кабмином.Он отметил, что по этому направлению была проведена большая работа.РОП (расширенная ответственность производителя) - обязанность производителей и импортеров товаров нести ответственность за утилизацию тех товаров, которые они произвели, и той упаковки, которую они использовали при выпуске товаров на рынок.Механизм РОП внедрен в России в 2014 году, норматив утилизации в 5-10% появился в 2016-2017‬ годах только для некоторых товаров, не затронув упаковку. Предлагалось ввести ответственность производителя за утилизацию 100% упаковки с 1 января 2022 года, однако решение отложили и затем несколько раз переносили. В мае этого года законопроект, устанавливающий такую норму, был внесен в Госдуму.Законопроект перекладывает ответственность за утилизацию упаковки с продавцов на ее производителей. Если у компании нет возможность сделать это самостоятельно, она обязана заплатить экологический сбор. Ответственность будет повышаться постепенно, в 2025 году компаниям придется утилизировать 55% всей производимой упаковки, в 2026 - 75%, с 2027 года - 100%.Ответственность также понесут импортеры - при ввозе товаров они будут оплачивать экосбор. Такое требование может вступить в силу с 2026 года. До этого будет проведен эксперимент в отношении отдельных групп импортируемых товаров.Кроме того, в рамках реформы предлагается ввести эко-коэффициенты – чем экологичнее товар, тем меньше будет платить производитель. Такое решение должно стимулировать бизнес использовать экологичные материалы, в том числе вторсырье.Проблему поддельных актов об утилизации упаковки должен решить повышенный контроль за уничтожением и переработкой отходов. Предлагается создать реестр утилизаторов и проводить проверки реальных мощностей таких компаний.
https://ria.ru/20230323/upakovka-1860200252.html
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госдума рф, владимир путин, общество, россия, виктория абрамченко
Госдума РФ, Владимир Путин, Общество, Россия, Виктория Абрамченко
Путин призвал оперативно рассмотреть проект об утилизации упаковки

Путин призвал рассмотреть проект об утилизации упаковки товаров в весеннюю сессию

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что законопроект, обязывающий производителей полностью утилизировать упаковку товаров, должен быть оперативно рассмотрен Госдумой - по его словам, оснований откладывать это нет.
В ходе совещания Путина с кабмином вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что важно обеспечить вхождение соответствующего закона в силу с 1 января 2024 года.
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"Подход, что называется, к снаряду, уже давно начался, с 2014 года. Ничего неожиданного для участников этого процесса нет, все должны быть к этому готовы. Поэтому нет оснований перекладывать, согласен абсолютно", - сказал Путин на совещании с кабмином.
Он отметил, что по этому направлению была проведена большая работа.
РОП (расширенная ответственность производителя) - обязанность производителей и импортеров товаров нести ответственность за утилизацию тех товаров, которые они произвели, и той упаковки, которую они использовали при выпуске товаров на рынок.
Механизм РОП внедрен в России в 2014 году, норматив утилизации в 5-10% появился в 2016-2017‬ годах только для некоторых товаров, не затронув упаковку. Предлагалось ввести ответственность производителя за утилизацию 100% упаковки с 1 января 2022 года, однако решение отложили и затем несколько раз переносили. В мае этого года законопроект, устанавливающий такую норму, был внесен в Госдуму.
Законопроект перекладывает ответственность за утилизацию упаковки с продавцов на ее производителей. Если у компании нет возможность сделать это самостоятельно, она обязана заплатить экологический сбор. Ответственность будет повышаться постепенно, в 2025 году компаниям придется утилизировать 55% всей производимой упаковки, в 2026 - 75%, с 2027 года - 100%.
Ответственность также понесут импортеры - при ввозе товаров они будут оплачивать экосбор. Такое требование может вступить в силу с 2026 года. До этого будет проведен эксперимент в отношении отдельных групп импортируемых товаров.
Кроме того, в рамках реформы предлагается ввести эко-коэффициенты – чем экологичнее товар, тем меньше будет платить производитель. Такое решение должно стимулировать бизнес использовать экологичные материалы, в том числе вторсырье.
Проблему поддельных актов об утилизации упаковки должен решить повышенный контроль за уничтожением и переработкой отходов. Предлагается создать реестр утилизаторов и проводить проверки реальных мощностей таких компаний.
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Госдума РФВладимир ПутинОбществоРоссияВиктория Абрамченко
 
 
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