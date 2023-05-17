https://ria.ru/20230517/pushki-1872286113.html
Новые противотанковые пушки поставят в войска в 2024 году
Новые противотанковые пушки поставят в войска в 2024 году - РИА Новости, 17.05.2023
Новые противотанковые пушки поставят в войска в 2024 году
Поставки модернизированных самоходных противотанковых пушек 2C25М в Вооруженные силы России могут начаться в 2024 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T03:39
2023-05-17T03:39
2023-05-17T06:49
безопасность
технологии
россия
высокоточные комплексы
ростех
бмд-4м
новое оружие россии
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МИНСК, 17 мая — РИА Новости. Поставки модернизированных самоходных противотанковых пушек 2C25М в Вооруженные силы России могут начаться в 2024 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Курганмашзавода".В пресс-службе уточнили, что сейчас идет корректировка конструкторской документации и подготовка ее к предъявлению межведомственной комиссии, которая должна принять решение о годности машины к серийному выпуску и рекомендовать ее к принятию на вооружение.Параллельно, как сообщалось ранее, ведется подготовка производства для начала серийного выпуска самоходных 125-миллиметровых пушек 2С25М.2С25М разработана Волгоградским предприятием ООО "ВМК "ВГТЗ" ("дочка" ПАО "Курганмашзавод") на базе самоходной противотанковой пушки 2С25 "Спрут-СД" с унификацией по узлам и агрегатам с шасси боевой машины десанта БМД-4М.Государственные испытания новой машины успешно завершились в августе 2022 года. 2С25М показала высокие водоходные качества во время проверок в акватории Черного моря, продемонстрировала возможность транспортировки большими десантными кораблями, возможности комплекса вооружения на плаву. Пушка, в частности, прошла ходовые испытания в объеме восьми тысяч километров, стрельбовые испытания проводились в течение всего срока госиспытаний на каждом этапе.Машина обладает боевой массой 18 тонн, она способна развивать скорость до 70 километров в час по суше и до 10 километров в час по воде. 2С25М оснащена новейшей системой управления огнем и мощной 125-миллиметровой пушкой — пусковой установкой управляемых ракет, которая позволяет ей поражать все современные основные танки стран мира.
https://ria.ru/20230516/broneavtomobil-1872035507.html
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безопасность, технологии, россия, высокоточные комплексы, ростех, бмд-4м
Безопасность, Технологии, Россия, Высокоточные комплексы, Ростех, БМД-4М, Новое оружие России
Новые противотанковые пушки поставят в войска в 2024 году
Курганмашзавод: поставки новых противотанковых пушек в войска могут начаться в 2024 году
МИНСК, 17 мая — РИА Новости. Поставки модернизированных самоходных противотанковых пушек 2C25М в Вооруженные силы России могут начаться в 2024 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Курганмашзавода".
«
"При принятии соответствующих решений Минобороны России поставки машин в Вооруженные силы могут быть начаты в 2024 году", — сказали в компании.
В пресс-службе уточнили, что сейчас идет корректировка конструкторской документации и подготовка ее к предъявлению межведомственной комиссии, которая должна принять решение о годности машины к серийному выпуску и рекомендовать ее к принятию на вооружение.
Параллельно, как сообщалось ранее, ведется подготовка производства для начала серийного выпуска самоходных 125-миллиметровых пушек 2С25М.
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2С25М разработана Волгоградским предприятием ООО "ВМК "ВГТЗ" ("дочка" ПАО "Курганмашзавод") на базе самоходной противотанковой пушки 2С25 "Спрут-СД" с унификацией по узлам и агрегатам с шасси боевой машины десанта БМД-4М
.
Государственные испытания новой машины успешно завершились в августе 2022 года. 2С25М показала высокие водоходные качества во время проверок в акватории Черного моря
, продемонстрировала возможность транспортировки большими десантными кораблями, возможности комплекса вооружения на плаву. Пушка, в частности, прошла ходовые испытания в объеме восьми тысяч километров, стрельбовые испытания проводились в течение всего срока госиспытаний на каждом этапе.
Машина обладает боевой массой 18 тонн, она способна развивать скорость до 70 километров в час по суше и до 10 километров в час по воде. 2С25М оснащена новейшей системой управления огнем и мощной 125-миллиметровой пушкой — пусковой установкой управляемых ракет, которая позволяет ей поражать все современные основные танки стран мира.
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