https://ria.ru/20230517/pushki-1872286113.html

Новые противотанковые пушки поставят в войска в 2024 году

Новые противотанковые пушки поставят в войска в 2024 году - РИА Новости, 17.05.2023

Новые противотанковые пушки поставят в войска в 2024 году

Поставки модернизированных самоходных противотанковых пушек 2C25М в Вооруженные силы России могут начаться в 2024 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T03:39

2023-05-17T03:39

2023-05-17T06:49

безопасность

технологии

россия

высокоточные комплексы

ростех

бмд-4м

новое оружие россии

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МИНСК, 17 мая — РИА Новости. Поставки модернизированных самоходных противотанковых пушек 2C25М в Вооруженные силы России могут начаться в 2024 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Курганмашзавода".В пресс-службе уточнили, что сейчас идет корректировка конструкторской документации и подготовка ее к предъявлению межведомственной комиссии, которая должна принять решение о годности машины к серийному выпуску и рекомендовать ее к принятию на вооружение.Параллельно, как сообщалось ранее, ведется подготовка производства для начала серийного выпуска самоходных 125-миллиметровых пушек 2С25М.2С25М разработана Волгоградским предприятием ООО "ВМК "ВГТЗ" ("дочка" ПАО "Курганмашзавод") на базе самоходной противотанковой пушки 2С25 "Спрут-СД" с унификацией по узлам и агрегатам с шасси боевой машины десанта БМД-4М.Государственные испытания новой машины успешно завершились в августе 2022 года. 2С25М показала высокие водоходные качества во время проверок в акватории Черного моря, продемонстрировала возможность транспортировки большими десантными кораблями, возможности комплекса вооружения на плаву. Пушка, в частности, прошла ходовые испытания в объеме восьми тысяч километров, стрельбовые испытания проводились в течение всего срока госиспытаний на каждом этапе.Машина обладает боевой массой 18 тонн, она способна развивать скорость до 70 километров в час по суше и до 10 километров в час по воде. 2С25М оснащена новейшей системой управления огнем и мощной 125-миллиметровой пушкой — пусковой установкой управляемых ракет, которая позволяет ей поражать все современные основные танки стран мира.

https://ria.ru/20230516/broneavtomobil-1872035507.html

https://ria.ru/20230513/cheytac-1871453066.html

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безопасность, технологии, россия, высокоточные комплексы, ростех, бмд-4м