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ВС России поразили наблюдательный пункт ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 17.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:45 17.05.2023 (обновлено: 14:50 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/punkt-1872401776.html
ВС России поразили наблюдательный пункт ВСУ в Херсонской области
ВС России поразили наблюдательный пункт ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 17.05.2023
ВС России поразили наблюдательный пункт ВСУ в Херсонской области
Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления тактической группы "Гром" в районе Херсона и наблюдательный пункт сил специальных... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T14:45
2023-05-17T14:50
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
херсон
херсонская область
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления тактической группы "Гром" в районе Херсона и наблюдательный пункт сил специальных операций украинских войск в районе острова Великий в Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ.По данным министерства, оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск ВС РФ поражены 83 артиллерийских подразделения украинских войск на огневых позициях, живая сила и военная техника в 112 районах."В районе города Херсон поражен пункт управления тактической группы "Гром" ВСУ. В районе населенного пункта Преображенка Запорожской области поражен пункт управления подразделений 44-й артиллерийской бригады ВСУ. В районе острова Великий Херсонской области поражен наблюдательный пункт сил специальных операций ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, херсон, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Херсон, Херсонская область
ВС России поразили наблюдательный пункт ВСУ в Херсонской области

Минобороны: ВС России поразили украинский наблюдательный пункт в Херсонской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России в Херсонской области
Военнослужащие ВС России в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС России в Херсонской области. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления тактической группы "Гром" в районе Херсона и наблюдательный пункт сил специальных операций украинских войск в районе острова Великий в Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ.
По данным министерства, оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск ВС РФ поражены 83 артиллерийских подразделения украинских войск на огневых позициях, живая сила и военная техника в 112 районах.
"В районе города Херсон поражен пункт управления тактической группы "Гром" ВСУ. В районе населенного пункта Преображенка Запорожской области поражен пункт управления подразделений 44-й артиллерийской бригады ВСУ. В районе острова Великий Херсонской области поражен наблюдательный пункт сил специальных операций ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныХерсонХерсонская область
 
 
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