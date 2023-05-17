https://ria.ru/20230517/punkt-1872401776.html
ВС России поразили наблюдательный пункт ВСУ в Херсонской области
ВС России поразили наблюдательный пункт ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 17.05.2023
ВС России поразили наблюдательный пункт ВСУ в Херсонской области
Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления тактической группы "Гром" в районе Херсона и наблюдательный пункт сил специальных... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T14:45
2023-05-17T14:45
2023-05-17T14:50
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
херсон
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810156928_434:0:2637:1239_1920x0_80_0_0_37606187902302ac36756faf42a6cb86.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления тактической группы "Гром" в районе Херсона и наблюдательный пункт сил специальных операций украинских войск в районе острова Великий в Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ.По данным министерства, оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск ВС РФ поражены 83 артиллерийских подразделения украинских войск на огневых позициях, живая сила и военная техника в 112 районах."В районе города Херсон поражен пункт управления тактической группы "Гром" ВСУ. В районе населенного пункта Преображенка Запорожской области поражен пункт управления подразделений 44-й артиллерийской бригады ВСУ. В районе острова Великий Херсонской области поражен наблюдательный пункт сил специальных операций ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
херсон
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821900117_0:0:2488:1867_1920x0_80_0_0_79f194261b5d184fb2a98782bbf782af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, херсон, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Херсон, Херсонская область
ВС России поразили наблюдательный пункт ВСУ в Херсонской области
Минобороны: ВС России поразили украинский наблюдательный пункт в Херсонской области