https://ria.ru/20230517/punkt-1872401776.html

ВС России поразили наблюдательный пункт ВСУ в Херсонской области

ВС России поразили наблюдательный пункт ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 17.05.2023

ВС России поразили наблюдательный пункт ВСУ в Херсонской области

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления тактической группы "Гром" в районе Херсона и наблюдательный пункт сил специальных... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T14:45

2023-05-17T14:45

2023-05-17T14:50

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

херсон

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления тактической группы "Гром" в районе Херсона и наблюдательный пункт сил специальных операций украинских войск в районе острова Великий в Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ.По данным министерства, оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск ВС РФ поражены 83 артиллерийских подразделения украинских войск на огневых позициях, живая сила и военная техника в 112 районах."В районе города Херсон поражен пункт управления тактической группы "Гром" ВСУ. В районе населенного пункта Преображенка Запорожской области поражен пункт управления подразделений 44-й артиллерийской бригады ВСУ. В районе острова Великий Херсонской области поражен наблюдательный пункт сил специальных операций ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

херсон

херсонская область

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россия, вооруженные силы украины, херсон, херсонская область