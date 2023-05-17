ВСУ не добились существенных прорывов на линии фронта, заявили в ДНР
Советник Пушилина Гагин: ВСУ не добились ни одного существенного прорыва на линии фронта
© AP Photo / LibkosУкраинские военные
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Украинские войска не осуществили ни одного значимого прорыва на линии боевого соприкосновения, несмотря на заявления о скором контрнаступлении, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 1".
«
"С одной стороны, мы прекрасно понимаем, что колоссальных прорывов, обещанных украинской стороной, нет. Также противник не получил ни одного существенного результата на линии боевого соприкосновения — нигде", — сказал он.
При этом Гагин отметил, что недооценивать ВСУ не стоит, в том числе с точки зрения полученной техники для контрнаступления, которое "в любом случае состоится". По его словам, украинские войска до сих пор "прощупывают линию фронта и ищут слабые места" для нанесения удара.
В конце апреля британская газета Times сообщала со ссылкой на просочившиеся в Сеть данные американской разведки, что Украина вряд ли добьется крупных успехов при контрнаступлении. По данным СМИ, страна не готова к таким действиям, а лучшее, что ждет Киев, — это "скромные территориальные завоевания".
О скором контрнаступлении украинской армии не раз заявляли как в Киеве, так и на Западе. Одним из направлений удара называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва тщательно отслеживает любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывает их при планировании спецоперации.