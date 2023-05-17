https://ria.ru/20230517/proryvy-1872503005.html

ВСУ не добились существенных прорывов на линии фронта, заявили в ДНР

ВСУ не добились существенных прорывов на линии фронта, заявили в ДНР - РИА Новости, 17.05.2023

ВСУ не добились существенных прорывов на линии фронта, заявили в ДНР

Украинские войска не осуществили ни одного значимого прорыва на линии боевого соприкосновения, несмотря на заявления о скором контрнаступлении, сообщил советник РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T22:06

2023-05-17T22:06

2023-05-17T22:19

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

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украина

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Украинские войска не осуществили ни одного значимого прорыва на линии боевого соприкосновения, несмотря на заявления о скором контрнаступлении, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 1". При этом Гагин отметил, что недооценивать ВСУ не стоит, в том числе с точки зрения полученной техники для контрнаступления, которое "в любом случае состоится". По его словам, украинские войска до сих пор "прощупывают линию фронта и ищут слабые места" для нанесения удара.В конце апреля британская газета Times сообщала со ссылкой на просочившиеся в Сеть данные американской разведки, что Украина вряд ли добьется крупных успехов при контрнаступлении. По данным СМИ, страна не готова к таким действиям, а лучшее, что ждет Киев, — это "скромные территориальные завоевания".О скором контрнаступлении украинской армии не раз заявляли как в Киеве, так и на Западе. Одним из направлений удара называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва тщательно отслеживает любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывает их при планировании спецоперации.

https://ria.ru/20230517/strakh-1872286729.html

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в мире, донецкая народная республика, ян гагин, вооруженные силы украины, украина