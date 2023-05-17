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ВСУ не добились существенных прорывов на линии фронта, заявили в ДНР - РИА Новости, 17.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:06 17.05.2023 (обновлено: 22:19 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/proryvy-1872503005.html
ВСУ не добились существенных прорывов на линии фронта, заявили в ДНР
ВСУ не добились существенных прорывов на линии фронта, заявили в ДНР - РИА Новости, 17.05.2023
ВСУ не добились существенных прорывов на линии фронта, заявили в ДНР
Украинские войска не осуществили ни одного значимого прорыва на линии боевого соприкосновения, несмотря на заявления о скором контрнаступлении, сообщил советник РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T22:06
2023-05-17T22:19
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
ян гагин
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Украинские войска не осуществили ни одного значимого прорыва на линии боевого соприкосновения, несмотря на заявления о скором контрнаступлении, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 1". При этом Гагин отметил, что недооценивать ВСУ не стоит, в том числе с точки зрения полученной техники для контрнаступления, которое "в любом случае состоится". По его словам, украинские войска до сих пор "прощупывают линию фронта и ищут слабые места" для нанесения удара.В конце апреля британская газета Times сообщала со ссылкой на просочившиеся в Сеть данные американской разведки, что Украина вряд ли добьется крупных успехов при контрнаступлении. По данным СМИ, страна не готова к таким действиям, а лучшее, что ждет Киев, — это "скромные территориальные завоевания".О скором контрнаступлении украинской армии не раз заявляли как в Киеве, так и на Западе. Одним из направлений удара называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва тщательно отслеживает любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывает их при планировании спецоперации.
https://ria.ru/20230517/strakh-1872286729.html
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в мире, донецкая народная республика, ян гагин, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Ян Гагин, Вооруженные силы Украины, Украина
ВСУ не добились существенных прорывов на линии фронта, заявили в ДНР

Советник Пушилина Гагин: ВСУ не добились ни одного существенного прорыва на линии фронта

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Украинские войска не осуществили ни одного значимого прорыва на линии боевого соприкосновения, несмотря на заявления о скором контрнаступлении, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 1".
«

"С одной стороны, мы прекрасно понимаем, что колоссальных прорывов, обещанных украинской стороной, нет. Также противник не получил ни одного существенного результата на линии боевого соприкосновения — нигде", — сказал он.

При этом Гагин отметил, что недооценивать ВСУ не стоит, в том числе с точки зрения полученной техники для контрнаступления, которое "в любом случае состоится". По его словам, украинские войска до сих пор "прощупывают линию фронта и ищут слабые места" для нанесения удара.
В конце апреля британская газета Times сообщала со ссылкой на просочившиеся в Сеть данные американской разведки, что Украина вряд ли добьется крупных успехов при контрнаступлении. По данным СМИ, страна не готова к таким действиям, а лучшее, что ждет Киев, — это "скромные территориальные завоевания".
О скором контрнаступлении украинской армии не раз заявляли как в Киеве, так и на Западе. Одним из направлений удара называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва тщательно отслеживает любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывает их при планировании спецоперации.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаЯн ГагинВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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