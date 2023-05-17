В Приднестровье продлили желтый уровень террористической опасности
В Приднестровье продлили желтый уровень террористической опасности до 18 июля
© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкМиротворец на блок посту в районе Вадул-луй-Водэ в Приднестровье
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Миротворец на блок посту в районе Вадул-луй-Водэ в Приднестровье. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский в среду своим указом продлил на 60 суток, до 18 июля, срок действия в ПМР желтого уровня террористической опасности.
Указ вступает в силу с 19 мая.
"Продлить на всей территории Приднестровской Молдавской Республики срок действия высокого "желтого" уровня террористической опасности на 60 (шестьдесят) суток", - говорится в указе, размещенном на сайте главы ПМР.
Уточняется, что решение о продлении желтого уровня террористической опасности принято "в связи с сохраняющейся угрозой совершения террористического акта" и необходимостью противодействовать его совершению.
В конце мая прошлого года в Приднестровье произошла череда терактов: в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы, на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк, в военкомате в Тирасполе. В республике был введен красный уровень террористической опасности, затем его снизили до желтого.