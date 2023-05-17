https://ria.ru/20230517/pridnestrove-1872436372.html

В Приднестровье продлили желтый уровень террористической опасности

В Приднестровье продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 17.05.2023

В Приднестровье продлили желтый уровень террористической опасности

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский в среду своим указом продлил на 60 суток, до 18 июля, срок действия в ПМР желтого... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T16:29

2023-05-17T16:29

2023-05-17T16:42

в мире

вадим красносельский

приднестровская молдавская республика

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ТИРАСПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский в среду своим указом продлил на 60 суток, до 18 июля, срок действия в ПМР желтого уровня террористической опасности.Указ вступает в силу с 19 мая."Продлить на всей территории Приднестровской Молдавской Республики срок действия высокого "желтого" уровня террористической опасности на 60 (шестьдесят) суток", - говорится в указе, размещенном на сайте главы ПМР.Уточняется, что решение о продлении желтого уровня террористической опасности принято "в связи с сохраняющейся угрозой совершения террористического акта" и необходимостью противодействовать его совершению.В конце мая прошлого года в Приднестровье произошла череда терактов: в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы, на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк, в военкомате в Тирасполе. В республике был введен красный уровень террористической опасности, затем его снизили до желтого.

https://ria.ru/20230517/miting-1872415305.html

приднестровская молдавская республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, вадим красносельский, приднестровская молдавская республика