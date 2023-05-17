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В Приднестровье продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 17.05.2023
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16:29 17.05.2023 (обновлено: 16:42 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/pridnestrove-1872436372.html
В Приднестровье продлили желтый уровень террористической опасности
В Приднестровье продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 17.05.2023
В Приднестровье продлили желтый уровень террористической опасности
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский в среду своим указом продлил на 60 суток, до 18 июля, срок действия в ПМР желтого... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T16:29
2023-05-17T16:42
в мире
вадим красносельский
приднестровская молдавская республика
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ТИРАСПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский в среду своим указом продлил на 60 суток, до 18 июля, срок действия в ПМР желтого уровня террористической опасности.Указ вступает в силу с 19 мая."Продлить на всей территории Приднестровской Молдавской Республики срок действия высокого "желтого" уровня террористической опасности на 60 (шестьдесят) суток", - говорится в указе, размещенном на сайте главы ПМР.Уточняется, что решение о продлении желтого уровня террористической опасности принято "в связи с сохраняющейся угрозой совершения террористического акта" и необходимостью противодействовать его совершению.В конце мая прошлого года в Приднестровье произошла череда терактов: в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы, на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк, в военкомате в Тирасполе. В республике был введен красный уровень террористической опасности, затем его снизили до желтого.
https://ria.ru/20230517/miting-1872415305.html
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в мире, вадим красносельский, приднестровская молдавская республика
В мире, Вадим Красносельский, Приднестровская Молдавская Республика
В Приднестровье продлили желтый уровень террористической опасности

В Приднестровье продлили желтый уровень террористической опасности до 18 июля

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкМиротворец на блок посту в районе Вадул-луй-Водэ в Приднестровье
Миротворец на блок посту в районе Вадул-луй-Водэ в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Миротворец на блок посту в районе Вадул-луй-Водэ в Приднестровье. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТИРАСПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский в среду своим указом продлил на 60 суток, до 18 июля, срок действия в ПМР желтого уровня террористической опасности.
Указ вступает в силу с 19 мая.
"Продлить на всей территории Приднестровской Молдавской Республики срок действия высокого "желтого" уровня террористической опасности на 60 (шестьдесят) суток", - говорится в указе, размещенном на сайте главы ПМР.
Уточняется, что решение о продлении желтого уровня террористической опасности принято "в связи с сохраняющейся угрозой совершения террористического акта" и необходимостью противодействовать его совершению.
В конце мая прошлого года в Приднестровье произошла череда терактов: в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы, на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк, в военкомате в Тирасполе. В республике был введен красный уровень террористической опасности, затем его снизили до желтого.
Вид с высоты на Собор Иоанна Крестителя в Комрате, Гагаузия - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
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В миреВадим КрасносельскийПриднестровская Молдавская Республика
 
 
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