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В Москве задержали женщин, пытавшихся продать младенца за 60 тысяч рублей - РИА Новости, 17.05.2023
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00:26 17.05.2023 (обновлено: 02:01 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/prestuplenie-1872281308.html
В Москве задержали женщин, пытавшихся продать младенца за 60 тысяч рублей
В Москве задержали женщин, пытавшихся продать младенца за 60 тысяч рублей - РИА Новости, 17.05.2023
В Москве задержали женщин, пытавшихся продать младенца за 60 тысяч рублей
Три женщины попытались продать младенца за 60 тысяч рублей в Москве, их задержали, решается вопрос о возбуждении дела, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T00:26
2023-05-17T02:01
происшествия
москва
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Три женщины попытались продать младенца за 60 тысяч рублей в Москве, их задержали, решается вопрос о возбуждении дела, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК. "Проводится доследственная проверка", — подчеркнули в ведомстве. По данным сотрудников СК, группа из трех женщин 1977, 1984, 1993 годов рождения, 15 мая продали младенца на севере Москвы. Их взяли во время проведения оперативного эксперимента в рамках оперативно-розыскного мероприятия. После составления необходимых расписок, получения денег и передачи ребенка злоумышлениц задержали. Сейчас следователи устанавливают все причины произошедшего, опрашивают очевидцев и изучают записи камер видеонаблюдения. При этом жизни ребенка ничего не угрожает, его поместили в специализированное медицинское учреждение, заключили в ведомстве.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве задержали женщин, пытавшихся продать младенца за 60 тысяч рублей

СК: в Москве задержали женщин, пытавшихся продать младенца за 60 тысяч рублей

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание Следственного комитета РФ
Здание Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание Следственного комитета РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Три женщины попытались продать младенца за 60 тысяч рублей в Москве, их задержали, решается вопрос о возбуждении дела, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК.
"Проводится доследственная проверка", — подчеркнули в ведомстве.
По данным сотрудников СК, группа из трех женщин 1977, 1984, 1993 годов рождения, 15 мая продали младенца на севере Москвы. Их взяли во время проведения оперативного эксперимента в рамках оперативно-розыскного мероприятия. После составления необходимых расписок, получения денег и передачи ребенка злоумышлениц задержали.
Сейчас следователи устанавливают все причины произошедшего, опрашивают очевидцев и изучают записи камер видеонаблюдения.
При этом жизни ребенка ничего не угрожает, его поместили в специализированное медицинское учреждение, заключили в ведомстве.
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