https://ria.ru/20230517/prestuplenie-1872281308.html

В Москве задержали женщин, пытавшихся продать младенца за 60 тысяч рублей

В Москве задержали женщин, пытавшихся продать младенца за 60 тысяч рублей - РИА Новости, 17.05.2023

В Москве задержали женщин, пытавшихся продать младенца за 60 тысяч рублей

Три женщины попытались продать младенца за 60 тысяч рублей в Москве, их задержали, решается вопрос о возбуждении дела, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T00:26

2023-05-17T00:26

2023-05-17T02:01

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148137/86/1481378664_0:155:2898:1785_1920x0_80_0_0_79f3c524c92332220bbef9462eae8572.jpg

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Три женщины попытались продать младенца за 60 тысяч рублей в Москве, их задержали, решается вопрос о возбуждении дела, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК. "Проводится доследственная проверка", — подчеркнули в ведомстве. По данным сотрудников СК, группа из трех женщин 1977, 1984, 1993 годов рождения, 15 мая продали младенца на севере Москвы. Их взяли во время проведения оперативного эксперимента в рамках оперативно-розыскного мероприятия. После составления необходимых расписок, получения денег и передачи ребенка злоумышлениц задержали. Сейчас следователи устанавливают все причины произошедшего, опрашивают очевидцев и изучают записи камер видеонаблюдения. При этом жизни ребенка ничего не угрожает, его поместили в специализированное медицинское учреждение, заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20230516/devochka-1872264277.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)