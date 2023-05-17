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Путин оценил ситуацию с пожарами в России - РИА Новости, 17.05.2023
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14:31 17.05.2023 (обновлено: 14:49 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/pozhary-1872394796.html
Путин оценил ситуацию с пожарами в России
Путин оценил ситуацию с пожарами в России - РИА Новости, 17.05.2023
Путин оценил ситуацию с пожарами в России
Президент РФ Владимир Путин, говоря о ситуации с пожарами в стране, заявил, что решения многих вопросов, несмотря на обсуждение, откладываются и откладываются... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T14:31
2023-05-17T14:49
россия
происшествия
свердловская область
курганская область
владимир путин
евгений куйвашев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о ситуации с пожарами в стране, заявил, что решения многих вопросов, несмотря на обсуждение, откладываются и откладываются до новых стихийных бедствий. Природные пожары произошли недавно в Курганской и Свердловской областях. Как заявляло управление СК по Курганской области, в результате возникших 7 мая в Курганской области масштабных пожаров погибли минимум три человека, нанесен значительный материальный ущерб для граждан и хозсубъектов. Возбуждено уголовное дело о халатности. Курганский главк МЧС сообщал, что все пожары, угрожавшие населенным пунктам, ликвидированы. Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал критической ситуацию из-за природных пожаров в регионе. Сразу в нескольких поселках и деревнях разных муниципалитетов в минувшую субботу началась эвакуация жителей. В ряде округов введен режим ЧС. По данным МЧС, на утро четверга на территории региона действуют 59 природных пожаров. Ликвидированы 16 возгораний на общей площади 34,8 тысячи гектаров, 30 - локализованы.
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россия
свердловская область
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россия, происшествия, свердловская область, курганская область, владимир путин, евгений куйвашев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), природные пожары в россии, пожары
Россия, Происшествия, Свердловская область, Курганская область, Владимир Путин, Евгений Куйвашев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Природные пожары в России, пожары
Путин оценил ситуацию с пожарами в России

Путин раскритиковал откладывание решений по ситуации с пожарами до новых бедствий

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о ситуации с пожарами в стране, заявил, что решения многих вопросов, несмотря на обсуждение, откладываются и откладываются до новых стихийных бедствий.
«
"Многие вещи мы уже годами обсуждаем. К сожалению, решения их откладываются и откладываются до новых стихийных бедствий", - сказал он на совещании с членами правительства во время обсуждения ситуации с пожарами в регионах.
Природные пожары произошли недавно в Курганской и Свердловской областях.
Как заявляло управление СК по Курганской области, в результате возникших 7 мая в Курганской области масштабных пожаров погибли минимум три человека, нанесен значительный материальный ущерб для граждан и хозсубъектов. Возбуждено уголовное дело о халатности. Курганский главк МЧС сообщал, что все пожары, угрожавшие населенным пунктам, ликвидированы.
Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал критической ситуацию из-за природных пожаров в регионе. Сразу в нескольких поселках и деревнях разных муниципалитетов в минувшую субботу началась эвакуация жителей. В ряде округов введен режим ЧС. По данным МЧС, на утро четверга на территории региона действуют 59 природных пожаров. Ликвидированы 16 возгораний на общей площади 34,8 тысячи гектаров, 30 - локализованы.
Люди во время тушения пожара в лесном массиве недалеко от поселка Ключевск Свердловской области - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
Путин поручил подготовить предложения по борьбе с пожарами
Вчера, 14:23
 
РоссияПроисшествияСвердловская областьКурганская областьВладимир ПутинЕвгений КуйвашевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)Природные пожары в Россиипожары
 
 
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