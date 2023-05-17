Путин оценил ситуацию с пожарами в России
Путин раскритиковал откладывание решений по ситуации с пожарами до новых бедствий
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о ситуации с пожарами в стране, заявил, что решения многих вопросов, несмотря на обсуждение, откладываются и откладываются до новых стихийных бедствий.
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"Многие вещи мы уже годами обсуждаем. К сожалению, решения их откладываются и откладываются до новых стихийных бедствий", - сказал он на совещании с членами правительства во время обсуждения ситуации с пожарами в регионах.
Природные пожары произошли недавно в Курганской и Свердловской областях.
Как заявляло управление СК по Курганской области, в результате возникших 7 мая в Курганской области масштабных пожаров погибли минимум три человека, нанесен значительный материальный ущерб для граждан и хозсубъектов. Возбуждено уголовное дело о халатности. Курганский главк МЧС сообщал, что все пожары, угрожавшие населенным пунктам, ликвидированы.
Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал критической ситуацию из-за природных пожаров в регионе. Сразу в нескольких поселках и деревнях разных муниципалитетов в минувшую субботу началась эвакуация жителей. В ряде округов введен режим ЧС. По данным МЧС, на утро четверга на территории региона действуют 59 природных пожаров. Ликвидированы 16 возгораний на общей площади 34,8 тысячи гектаров, 30 - локализованы.