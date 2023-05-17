https://ria.ru/20230517/pozhary-1872394796.html

Путин оценил ситуацию с пожарами в России

Путин оценил ситуацию с пожарами в России - РИА Новости, 17.05.2023

Путин оценил ситуацию с пожарами в России

Президент РФ Владимир Путин, говоря о ситуации с пожарами в стране, заявил, что решения многих вопросов, несмотря на обсуждение, откладываются и откладываются... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T14:31

2023-05-17T14:31

2023-05-17T14:49

россия

происшествия

свердловская область

курганская область

владимир путин

евгений куйвашев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о ситуации с пожарами в стране, заявил, что решения многих вопросов, несмотря на обсуждение, откладываются и откладываются до новых стихийных бедствий. Природные пожары произошли недавно в Курганской и Свердловской областях. Как заявляло управление СК по Курганской области, в результате возникших 7 мая в Курганской области масштабных пожаров погибли минимум три человека, нанесен значительный материальный ущерб для граждан и хозсубъектов. Возбуждено уголовное дело о халатности. Курганский главк МЧС сообщал, что все пожары, угрожавшие населенным пунктам, ликвидированы. Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал критической ситуацию из-за природных пожаров в регионе. Сразу в нескольких поселках и деревнях разных муниципалитетов в минувшую субботу началась эвакуация жителей. В ряде округов введен режим ЧС. По данным МЧС, на утро четверга на территории региона действуют 59 природных пожаров. Ликвидированы 16 возгораний на общей площади 34,8 тысячи гектаров, 30 - локализованы.

https://ria.ru/20230517/porucheniya-1872392198.html

россия

свердловская область

курганская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, происшествия, свердловская область, курганская область, владимир путин, евгений куйвашев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), природные пожары в россии, пожары