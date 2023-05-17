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Путин поздравил Токаева с 70-летием - РИА Новости, 17.05.2023
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11:15 17.05.2023 (обновлено: 12:02 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/pozdravlenie-1872330817.html
Путин поздравил Токаева с 70-летием
Путин поздравил Токаева с 70-летием - РИА Новости, 17.05.2023
Путин поздравил Токаева с 70-летием
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора тепло поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с 70-летием, лидеры подтвердили... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T11:15
2023-05-17T12:02
политика
владимир путин
касым-жомарт токаев
россия
казахстан
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора тепло поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с 70-летием, лидеры подтвердили обоюдный настрой на укрепление росийско-казахстанских союзнических отношений и расширение сотрудничества, сообщает пресс-служба Кремля."В ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева с 70-летием. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление росийско-казахстанских союзнических отношений, расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям", - говорится в сообщении.Отмечается, что Путин также направил Токаеву поздравительную телеграмму.В ней российский лидер отметил, что Токаев пользуется заслуженным уважением соотечественников и международным авторитетом "как опытный, дальновидный политик, многое делающий для социально-экономического развития своей страны и защиты ее интересов на мировой арене"."Рассчитываю на продолжение нашего конструктивного диалога и тесной совместной работы по дальнейшему упрочению отношений стратегического партнерства и союзничества между Россией и Казахстаном, а также по продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве", - говорится в поздравлении.Путин пожелал своему казахстанскому коллеге доброго здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности на благо братского народа Казахстана.
https://ria.ru/20230329/tokaev-1861426394.html
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политика, владимир путин, касым-жомарт токаев, россия, казахстан
Политика, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Россия, Казахстан
Путин поздравил Токаева с 70-летием

Путин поздравил президента Казахстана Токаева с 70-летием

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора тепло поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с 70-летием, лидеры подтвердили обоюдный настрой на укрепление росийско-казахстанских союзнических отношений и расширение сотрудничества, сообщает пресс-служба Кремля.
"В ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева с 70-летием. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление росийско-казахстанских союзнических отношений, расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Путин также направил Токаеву поздравительную телеграмму.
В ней российский лидер отметил, что Токаев пользуется заслуженным уважением соотечественников и международным авторитетом "как опытный, дальновидный политик, многое делающий для социально-экономического развития своей страны и защиты ее интересов на мировой арене".
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"Рассчитываю на продолжение нашего конструктивного диалога и тесной совместной работы по дальнейшему упрочению отношений стратегического партнерства и союзничества между Россией и Казахстаном, а также по продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве", - говорится в поздравлении.
Путин пожелал своему казахстанскому коллеге доброго здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности на благо братского народа Казахстана.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
Биография Касым-Жомарта Токаева
Вчера, 00:31
 
ПолитикаВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевРоссияКазахстан
 
 
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