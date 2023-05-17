https://ria.ru/20230517/pozdravlenie-1872330817.html

Путин поздравил Токаева с 70-летием

Путин поздравил Токаева с 70-летием - РИА Новости, 17.05.2023

Путин поздравил Токаева с 70-летием

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора тепло поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с 70-летием, лидеры подтвердили... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T11:15

2023-05-17T11:15

2023-05-17T12:02

политика

владимир путин

касым-жомарт токаев

россия

казахстан

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора тепло поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с 70-летием, лидеры подтвердили обоюдный настрой на укрепление росийско-казахстанских союзнических отношений и расширение сотрудничества, сообщает пресс-служба Кремля."В ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева с 70-летием. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление росийско-казахстанских союзнических отношений, расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям", - говорится в сообщении.Отмечается, что Путин также направил Токаеву поздравительную телеграмму.В ней российский лидер отметил, что Токаев пользуется заслуженным уважением соотечественников и международным авторитетом "как опытный, дальновидный политик, многое делающий для социально-экономического развития своей страны и защиты ее интересов на мировой арене"."Рассчитываю на продолжение нашего конструктивного диалога и тесной совместной работы по дальнейшему упрочению отношений стратегического партнерства и союзничества между Россией и Казахстаном, а также по продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве", - говорится в поздравлении.Путин пожелал своему казахстанскому коллеге доброго здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности на благо братского народа Казахстана.

https://ria.ru/20230329/tokaev-1861426394.html

https://ria.ru/20230517/tokaev-1871939477.html

россия

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, владимир путин, касым-жомарт токаев, россия, казахстан