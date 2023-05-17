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В Гидрометцентре рассказали о потеплении в Центральной России

В Гидрометцентре рассказали о потеплении в Центральной России - РИА Новости, 17.05.2023

В Гидрометцентре рассказали о потеплении в Центральной России

В четверг в Центральной России ожидается потепление до 21-28 градусов, рассказала РИА Новости ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T03:07

2023-05-17T03:07

2023-05-17T09:03

общество

россия

марина макарова

гидрометцентр

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. В четверг в Центральной России ожидается потепление до 21-28 градусов, рассказала РИА Новости ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.По ее словам, такая температура превысит климатическую норму на два-три градуса.Синоптик также отметила, что 19 мая температура понизится на четыре-шесть градусов и в большинстве областей Центральной России пройдет небольшой кратковременный дождь, в отдельных районах — с грозой.При этом на выходных и в начале следующей недели температурный фон останется в пределах 17-22 градусов, заключила собеседница агентства.

https://ria.ru/20230514/pogoda-1871579521.html

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общество, россия, марина макарова, гидрометцентр