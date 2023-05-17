Рейтинг@Mail.ru
В Гидрометцентре рассказали о потеплении в Центральной России - РИА Новости, 17.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:07 17.05.2023 (обновлено: 09:03 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/poteplenie-1872285367.html
В Гидрометцентре рассказали о потеплении в Центральной России
В Гидрометцентре рассказали о потеплении в Центральной России - РИА Новости, 17.05.2023
В Гидрометцентре рассказали о потеплении в Центральной России
В четверг в Центральной России ожидается потепление до 21-28 градусов, рассказала РИА Новости ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T03:07
2023-05-17T09:03
общество
россия
марина макарова
гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785509469_0:128:3413:2048_1920x0_80_0_0_52d3c7b775c03f662d494232597d2e4f.jpg
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. В четверг в Центральной России ожидается потепление до 21-28 градусов, рассказала РИА Новости ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.По ее словам, такая температура превысит климатическую норму на два-три градуса.Синоптик также отметила, что 19 мая температура понизится на четыре-шесть градусов и в большинстве областей Центральной России пройдет небольшой кратковременный дождь, в отдельных районах — с грозой.При этом на выходных и в начале следующей недели температурный фон останется в пределах 17-22 градусов, заключила собеседница агентства.
https://ria.ru/20230514/pogoda-1871579521.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785509469_682:0:3413:2048_1920x0_80_0_0_cbc8093154b744ba62af07de213caaaa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, марина макарова, гидрометцентр
Общество, Россия, Марина Макарова, Гидрометцентр
В Гидрометцентре рассказали о потеплении в Центральной России

Гидрометцентр: в Центральной России в четверг потеплеет до +28 градусов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЖенщина гуляет возле Черкизовского пруда в Москве
Женщина гуляет возле Черкизовского пруда в Москве - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Женщина гуляет возле Черкизовского пруда в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. В четверг в Центральной России ожидается потепление до 21-28 градусов, рассказала РИА Новости ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
«

"Семнадцатого мая максимальная температура в ЦФО 20-27 градусов, ночь будет относительно прохладной — четыре-одиннадцать градусов... Днем 18 мая — 21-28 градусов", — уточнила Макарова.

По ее словам, такая температура превысит климатическую норму на два-три градуса.
Синоптик также отметила, что 19 мая температура понизится на четыре-шесть градусов и в большинстве областей Центральной России пройдет небольшой кратковременный дождь, в отдельных районах — с грозой.
При этом на выходных и в начале следующей недели температурный фон останется в пределах 17-22 градусов, заключила собеседница агентства.
Девушка гуляет с собакой на благоустроенной территории около набережной Москвы-реки в Капотне - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
Жителям Центральной России пообещали потепление
14 мая, 03:25
 
ОбществоРоссияМарина МакароваГидрометцентр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала