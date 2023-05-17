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Госдума приняла поправки о проведении выборов при военном положении
Госдума приняла поправки о проведении выборов при военном положении - РИА Новости, 17.05.2023
Госдума приняла поправки о проведении выборов при военном положении
Госдума в среду на пленарном заседании приняла во втором чтении поправки, регламентирующие проведение выборов при военном положении. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T14:19
2023-05-17T14:19
2023-05-17T14:19
политика
россия
госдума рф
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Госдума в среду на пленарном заседании приняла во втором чтении поправки, регламентирующие проведение выборов при военном положении. Депутаты, в том числе, одобрили поправки о том, что возможность проведения выборов, референдумов в органы государственной власти и органы местного самоуправления как на всей территории, на которой введено военное положение, так и на части такой территории. При этом решение о назначении выборов, референдумов на территории, на которой введено военное положение, принимается Центральной избирательной комиссией РФ по результатам консультаций с Минобороны России и ФСБ России в порядке. Также планируется рассмотреть поправки, которые предусматривают наказание в виде административного задержания на срок до 30 суток в случае нарушения запретов, установленных указами президента РФ на территории, на которой введено военное положение. "Административное задержание в порядке, предусмотренном федеральным законом, на срок до 30 суток в случае нарушения запретов и ограничений, установленных указами Президента Российской Федерации на территории, на которой введено военное положение", - сообщатся в тексте поправки. Поправки также предусматривают принудительное и контролируемое перемещение граждан с территории, на которой введено военное положение, на территории, на которых военное положение не введено.
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политика, россия, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Политика, Россия, Госдума РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Госдума приняла поправки о проведении выборов при военном положении
Госдума приняла поправки, регламентирующие проведение выборов при военном положении
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Госдума в среду на пленарном заседании приняла во втором чтении поправки, регламентирующие проведение выборов при военном положении.
Депутаты, в том числе, одобрили поправки о том, что возможность проведения выборов, референдумов в органы государственной власти и органы местного самоуправления как на всей территории, на которой введено военное положение, так и на части такой территории. При этом решение о назначении выборов, референдумов на территории, на которой введено военное положение, принимается Центральной избирательной комиссией РФ
по результатам консультаций с Минобороны России и ФСБ
России в порядке.
Также планируется рассмотреть поправки, которые предусматривают наказание в виде административного задержания на срок до 30 суток в случае нарушения запретов, установленных указами президента РФ на территории, на которой введено военное положение.
"Административное задержание в порядке, предусмотренном федеральным законом, на срок до 30 суток в случае нарушения запретов и ограничений, установленных указами Президента Российской Федерации на территории, на которой введено военное положение", - сообщатся в тексте поправки.
Поправки также предусматривают принудительное и контролируемое перемещение граждан с территории, на которой введено военное положение, на территории, на которых военное положение не введено.
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