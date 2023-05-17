https://ria.ru/20230517/pomosch-1872507113.html
Боррель предложил увеличить фонд для военной помощи Украине, сообщили СМИ
Боррель предложил увеличить фонд для военной помощи Украине, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.05.2023
Боррель предложил увеличить фонд для военной помощи Украине, сообщили СМИ
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил увеличить фонд для военной помощи Украине на 3,5 миллиарда евро, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T22:50
2023-05-17T22:50
2023-05-17T22:50
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил увеличить фонд для военной помощи Украине на 3,5 миллиарда евро, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в ЕС. Согласно агентству, Боррель предложил правительствам блока больше средств вложить в так называемый "Европейский фонд мира", который уже выделил около 4,6 миллиарда евро на военную помощь Украине. Согласно высокопоставленному должностному лицу ЕС, в фонде заканчиваются деньги, а внешнеполитическая служба Евросоюза хочет быть уверена, что средств будет достаточно для обеспечения военной помощи как Украине, так и другим странам. Внебюджетный "Европейский фонд мира" (European Peace Facility, EPF) был создан ЕС в марте 2021 года, чтобы повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Фонд рассчитывался в рамках порядка 5,7 миллиарда евро на период 2021–2027 годов. Однако большая часть средств из этого фонда уже была зарезервирована для частичной компенсации государствам-членам ЕС средств, потраченных на оказание военной помощи Украине.
https://ria.ru/20230509/zelenskiy-1870632279.html
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в мире, украина, евросоюз, жозеп боррель, экономика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Евросоюз, Жозеп Боррель, Экономика
Боррель предложил увеличить фонд для военной помощи Украине, сообщили СМИ
Reuters: Боррель предложил увеличить фонд для военной помощи Украине на 3,5 миллиарда евро
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил увеличить фонд для военной помощи Украине на 3,5 миллиарда евро, передает агентство Рейтер
со ссылкой на источники в ЕС.
Согласно агентству, Боррель предложил правительствам блока больше средств вложить в так называемый "Европейский фонд мира", который уже выделил около 4,6 миллиарда евро на военную помощь Украине.
Согласно высокопоставленному должностному лицу ЕС, в фонде заканчиваются деньги, а внешнеполитическая служба Евросоюза хочет быть уверена, что средств будет достаточно для обеспечения военной помощи как Украине, так и другим странам.
Внебюджетный "Европейский фонд мира" (European Peace Facility, EPF) был создан ЕС в марте 2021 года, чтобы повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Фонд рассчитывался в рамках порядка 5,7 миллиарда евро на период 2021–2027 годов. Однако большая часть средств из этого фонда уже была зарезервирована для частичной компенсации государствам-членам ЕС средств, потраченных на оказание военной помощи Украине.
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