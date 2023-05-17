https://ria.ru/20230517/pomosch-1872412629.html
Путин одобрил идею о дополнительной помощи пострадавшим от пожаров регионам
Путин одобрил идею о дополнительной помощи пострадавшим от пожаров регионам - РИА Новости, 17.05.2023
Путин одобрил идею о дополнительной помощи пострадавшим от пожаров регионам
Президент РФ Владимир Путин поддержал главу МЧС и губернаторов пострадавших от пожаров регионов в дополнительной помощи погорельцам. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T15:10
2023-05-17T15:10
2023-05-17T15:10
происшествия
россия
свердловская область
курганская область
владимир путин
евгений куйвашев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал главу МЧС и губернаторов пострадавших от пожаров регионов в дополнительной помощи погорельцам. Природные пожары произошли недавно в Курганской и Свердловской областях. Как заявляло управление СК по Курганской области, в результате возникших 7 мая в Курганской области масштабных пожаров погибли минимум три человека, нанесен значительный материальный ущерб для граждан и хозсубъектов. Возбуждено уголовное дело о халатности. Курганский главк МЧС сообщал, что все пожары, угрожавшие населенным пунктам, ликвидированы. Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал критической ситуацию из-за природных пожаров в регионе. Сразу в нескольких поселках и деревнях разных муниципалитетов в минувшую субботу началась эвакуация жителей. В ряде округов введен режим ЧС. По данным МЧС, на утро четверга на территории региона действуют 59 природных пожаров. Ликвидированы 16 возгораний на общей площади 34,8 тысячи гектаров, 30 - локализованы. -0-
https://ria.ru/20230517/pozhary-1872394796.html
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россия
свердловская область
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происшествия, россия, свердловская область, курганская область, владимир путин, евгений куйвашев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Свердловская область, Курганская область, Владимир Путин, Евгений Куйвашев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Природные пожары в России
Путин одобрил идею о дополнительной помощи пострадавшим от пожаров регионам
Путин поддержал предложение оказать дополнительную помощь пострадавшим от пожаров регионам