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Путин одобрил идею о дополнительной помощи пострадавшим от пожаров регионам - РИА Новости, 17.05.2023
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15:10 17.05.2023
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Путин одобрил идею о дополнительной помощи пострадавшим от пожаров регионам
Путин одобрил идею о дополнительной помощи пострадавшим от пожаров регионам - РИА Новости, 17.05.2023
Путин одобрил идею о дополнительной помощи пострадавшим от пожаров регионам
Президент РФ Владимир Путин поддержал главу МЧС и губернаторов пострадавших от пожаров регионов в дополнительной помощи погорельцам. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T15:10
2023-05-17T15:10
происшествия
россия
свердловская область
курганская область
владимир путин
евгений куйвашев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал главу МЧС и губернаторов пострадавших от пожаров регионов в дополнительной помощи погорельцам. Природные пожары произошли недавно в Курганской и Свердловской областях. Как заявляло управление СК по Курганской области, в результате возникших 7 мая в Курганской области масштабных пожаров погибли минимум три человека, нанесен значительный материальный ущерб для граждан и хозсубъектов. Возбуждено уголовное дело о халатности. Курганский главк МЧС сообщал, что все пожары, угрожавшие населенным пунктам, ликвидированы. Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал критической ситуацию из-за природных пожаров в регионе. Сразу в нескольких поселках и деревнях разных муниципалитетов в минувшую субботу началась эвакуация жителей. В ряде округов введен режим ЧС. По данным МЧС, на утро четверга на территории региона действуют 59 природных пожаров. Ликвидированы 16 возгораний на общей площади 34,8 тысячи гектаров, 30 - локализованы. -0-
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россия
свердловская область
курганская область
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происшествия, россия, свердловская область, курганская область, владимир путин, евгений куйвашев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Свердловская область, Курганская область, Владимир Путин, Евгений Куйвашев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Природные пожары в России
Путин одобрил идею о дополнительной помощи пострадавшим от пожаров регионам

Путин поддержал предложение оказать дополнительную помощь пострадавшим от пожаров регионам

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал главу МЧС и губернаторов пострадавших от пожаров регионов в дополнительной помощи погорельцам.
«
"Что касается помощи людям, это само собой разумеется, вот предложения, которые были сделаны министром, и просьбы, изложенные губернаторами, нужно учесть при принятии оперативных решений прямо сейчас", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ.
Пожар в лесном массиве недалеко от поселка Ключевск Свердловской области - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
Путин оценил ситуацию с пожарами в России
Вчера, 14:31
Природные пожары произошли недавно в Курганской и Свердловской областях.
Как заявляло управление СК по Курганской области, в результате возникших 7 мая в Курганской области масштабных пожаров погибли минимум три человека, нанесен значительный материальный ущерб для граждан и хозсубъектов. Возбуждено уголовное дело о халатности. Курганский главк МЧС сообщал, что все пожары, угрожавшие населенным пунктам, ликвидированы.
Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал критической ситуацию из-за природных пожаров в регионе. Сразу в нескольких поселках и деревнях разных муниципалитетов в минувшую субботу началась эвакуация жителей. В ряде округов введен режим ЧС. По данным МЧС, на утро четверга на территории региона действуют 59 природных пожаров. Ликвидированы 16 возгораний на общей площади 34,8 тысячи гектаров, 30 - локализованы. -0-
На месте пожара в тюменском поселке
На выплаты погорельцам в Тюменской области направят 175 миллионов рублей
Вчера, 14:24
 
ПроисшествияРоссияСвердловская областьКурганская областьВладимир ПутинЕвгений КуйвашевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)Природные пожары в России
 
 
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