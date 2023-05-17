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"Яндекс Такси" будет дополнительно уточнять адрес у пассажиров в Москве
"Яндекс Такси" будет дополнительно уточнять адрес у пассажиров в Москве - РИА Новости, 17.05.2023
"Яндекс Такси" будет дополнительно уточнять адрес у пассажиров в Москве
Сбои в определении геопозиции в Москве могут приводить к трудностям в работе сервисов "Яндекс Такси", "Яндекс Драйв" и "Яндекс Самокаты", из-за этого "Яндекс... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T19:32
2023-05-17T19:32
2023-05-17T19:54
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Сбои в определении геопозиции в Москве могут приводить к трудностям в работе сервисов "Яндекс Такси", "Яндекс Драйв" и "Яндекс Самокаты", из-за этого "Яндекс Такси" будет дополнительно предлагать пассажирам проверить адрес начала поездки, сообщили РИА Новости в компании."Из-за сбоев у некоторых пользователей такси может некорректно отображаться точка посадки. Поэтому теперь мы дополнительно предлагаем проверить адрес, с которого начинается поездка. Сложности возникают и при определении местоположения машин "Драйва" и "Самокатов" в центре города, а старт и завершение аренды могут быть временно недоступны. Мы получаем и обрабатываем все обращения в службу поддержки от пользователей и водителей", - сообщили в компании в ответ на запрос о проблемах с отображением геопозиции в Москве.В "Яндексе" отметили, что сбои в определении геопозиции влияют на все сервисы и устройства, которые связаны с навигацией – от картографических приложений до фитнес-браслетов. Эти сбои не имеют отношения к инфраструктуре самих интернет-сервисов: мобильные приложения получают уже готовую ошибочную координату от устройства, на которое они установлены."Мы используем все доступные нам способы, чтобы минимизировать эффект от некорректного определения геопозиции в сервисах", - отметили в компании.Ранее о проблемах с отражением геопозиции в Москве сообщали также каршеринг "Ситидрайв" и кикшеринг Whoosh.
https://ria.ru/20221201/taksi-1835586133.html
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москва, яндекс.такси, яндекс, общество
Москва, Яндекс.Такси, Яндекс, Общество
"Яндекс Такси" будет дополнительно уточнять адрес у пассажиров в Москве
"Яндекс Такси" будет дополнительно уточнять адрес в Москве из-за проблем с геопозицией
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Сбои в определении геопозиции в Москве могут приводить к трудностям в работе сервисов "Яндекс Такси", "Яндекс Драйв" и "Яндекс Самокаты", из-за этого "Яндекс Такси" будет дополнительно предлагать пассажирам проверить адрес начала поездки, сообщили РИА Новости в компании.
"Из-за сбоев у некоторых пользователей такси может некорректно отображаться точка посадки. Поэтому теперь мы дополнительно предлагаем проверить адрес, с которого начинается поездка. Сложности возникают и при определении местоположения машин "Драйва" и "Самокатов" в центре города, а старт и завершение аренды могут быть временно недоступны. Мы получаем и обрабатываем все обращения в службу поддержки от пользователей и водителей", - сообщили в компании в ответ на запрос о проблемах с отображением геопозиции в Москве.
В "Яндексе
" отметили, что сбои в определении геопозиции влияют на все сервисы и устройства, которые связаны с навигацией – от картографических приложений до фитнес-браслетов. Эти сбои не имеют отношения к инфраструктуре самих интернет-сервисов: мобильные приложения получают уже готовую ошибочную координату от устройства, на которое они установлены.
"Мы используем все доступные нам способы, чтобы минимизировать эффект от некорректного определения геопозиции в сервисах", - отметили в компании.
Ранее о проблемах с отражением геопозиции в Москве сообщали также каршеринг "Ситидрайв" и кикшеринг Whoosh.
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