https://ria.ru/20230517/plakaty-1872333197.html

МИД КНР объяснил призыв к посольствам убрать плакаты с поддержкой Украины

МИД КНР объяснил призыв к посольствам убрать плакаты с поддержкой Украины - РИА Новости, 17.05.2023

МИД КНР объяснил призыв к посольствам убрать плакаты с поддержкой Украины

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя на брифинге в среду сообщения о просьбе Китая убрать плакаты с поддержкой Украины со стен... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T11:27

2023-05-17T11:27

2023-05-17T13:10

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ПЕКИН, 17 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя на брифинге в среду сообщения о просьбе Китая убрать плакаты с поддержкой Украины со стен иностранных дипмиссий в Пекине, заявил, что КНР призывает иностранные посольства в стране соблюдать Венскую конвенцию. Ранее агентство Киодо со ссылкой на ряд дипломатических источников сообщило, что Китай на фоне установки рядом западных посольств вывесок с украинским флагом обратился к иностранным диппредставительствам и международным организациям, находящимся в Пекине, с просьбой не использовать внешние стены своих зданий для "политической пропаганды". "Китай призывает дипмиссии иностранных государств в Китае и представительства международных организаций выполнять обязанности в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях и соответствующими международными соглашениями", - сказал Ван Вэньбинь. По его словам, согласно Венской конвенции, все посольства и представительства международных организаций на территории КНР обязаны соблюдать китайские законы. По данным агентства, призыв Пекина вызвал негативную реакцию со стороны дипломатов из Европы и других регионов. При этом, как отмечается, никто из них, предположительно, не убрал вывески. Среди стран, посольства которых выразили поддержку Украине, - Канада, Германия и Польша.

https://ria.ru/20230517/spetspredstavitel-1872327018.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, китай, украина