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МИД КНР объяснил призыв к посольствам убрать плакаты с поддержкой Украины - РИА Новости, 17.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:27 17.05.2023 (обновлено: 13:10 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/plakaty-1872333197.html
МИД КНР объяснил призыв к посольствам убрать плакаты с поддержкой Украины
МИД КНР объяснил призыв к посольствам убрать плакаты с поддержкой Украины - РИА Новости, 17.05.2023
МИД КНР объяснил призыв к посольствам убрать плакаты с поддержкой Украины
Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя на брифинге в среду сообщения о просьбе Китая убрать плакаты с поддержкой Украины со стен... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T11:27
2023-05-17T13:10
специальная военная операция на украине
в мире
китай
украина
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ПЕКИН, 17 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя на брифинге в среду сообщения о просьбе Китая убрать плакаты с поддержкой Украины со стен иностранных дипмиссий в Пекине, заявил, что КНР призывает иностранные посольства в стране соблюдать Венскую конвенцию. Ранее агентство Киодо со ссылкой на ряд дипломатических источников сообщило, что Китай на фоне установки рядом западных посольств вывесок с украинским флагом обратился к иностранным диппредставительствам и международным организациям, находящимся в Пекине, с просьбой не использовать внешние стены своих зданий для "политической пропаганды". "Китай призывает дипмиссии иностранных государств в Китае и представительства международных организаций выполнять обязанности в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях и соответствующими международными соглашениями", - сказал Ван Вэньбинь. По его словам, согласно Венской конвенции, все посольства и представительства международных организаций на территории КНР обязаны соблюдать китайские законы. По данным агентства, призыв Пекина вызвал негативную реакцию со стороны дипломатов из Европы и других регионов. При этом, как отмечается, никто из них, предположительно, не убрал вывески. Среди стран, посольства которых выразили поддержку Украине, - Канада, Германия и Польша.
https://ria.ru/20230517/spetspredstavitel-1872327018.html
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в мире, китай, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, Украина
МИД КНР объяснил призыв к посольствам убрать плакаты с поддержкой Украины

МИД КНР призвал посольства соблюдать Венскую конвенцию из-за плакатов в поддержку Украины

© AP Photo / Mark SchiefelbeinФлаги Франции, ЕС и Украины у здания посольства Франции в Пекине. 17 мая 2023
Флаги Франции, ЕС и Украины у здания посольства Франции в Пекине. 17 мая 2023 - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Флаги Франции, ЕС и Украины у здания посольства Франции в Пекине. 17 мая 2023
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 17 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя на брифинге в среду сообщения о просьбе Китая убрать плакаты с поддержкой Украины со стен иностранных дипмиссий в Пекине, заявил, что КНР призывает иностранные посольства в стране соблюдать Венскую конвенцию.
Ранее агентство Киодо со ссылкой на ряд дипломатических источников сообщило, что Китай на фоне установки рядом западных посольств вывесок с украинским флагом обратился к иностранным диппредставительствам и международным организациям, находящимся в Пекине, с просьбой не использовать внешние стены своих зданий для "политической пропаганды".
"Китай призывает дипмиссии иностранных государств в Китае и представительства международных организаций выполнять обязанности в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях и соответствующими международными соглашениями", - сказал Ван Вэньбинь.
По его словам, согласно Венской конвенции, все посольства и представительства международных организаций на территории КНР обязаны соблюдать китайские законы.
По данным агентства, призыв Пекина вызвал негативную реакцию со стороны дипломатов из Европы и других регионов. При этом, как отмечается, никто из них, предположительно, не убрал вывески. Среди стран, посольства которых выразили поддержку Украине, - Канада, Германия и Польша.
Ли Хуэй - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
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