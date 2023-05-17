Песков прокомментировал публикацию Херша о призыве к переговорам по Украине
Песков прокомментировал публикацию Херша: потоки оружия Киеву увеличиваются
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Потоки поставок оружия и амуниции Киеву увеличиваются, и это факт, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикации про якобы тайный призыв группы стран, в том числе Польши, закончить конфликт на Украине.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в материале, опубликованном на его странице на платформе Substack, ранее заявил, что группа европейских стран под руководством Польши втайне призывает Владимира Зеленского завершить конфликт, даже ценой своей отставки. По его данным, в группу стран, которую возглавляет Польша, также входят Венгрия, Литва, Эстония и Латвия.
"Я не знаю, как воспринимать данные этого журналиста, мы воспринимаем конкретные факты. Мы видим, что потоки оружия, потоки амуниции и боеприпасов на Украину увеличиваются. Повышается также уровень тактико-технических характеристик поставляемого вооружения. Вот это факт, который мы наблюдаем", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать эту информацию.