https://ria.ru/20230517/peskov-1872356186.html

Песков прокомментировал публикацию Херша о призыве к переговорам по Украине

Песков прокомментировал публикацию Херша о призыве к переговорам по Украине - РИА Новости, 17.05.2023

Песков прокомментировал публикацию Херша о призыве к переговорам по Украине

Потоки поставок оружия и амуниции Киеву увеличиваются, и это факт, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикации про якобы тайный... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T12:42

2023-05-17T12:42

2023-05-17T12:44

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украина

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польша

дмитрий песков

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Потоки поставок оружия и амуниции Киеву увеличиваются, и это факт, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикации про якобы тайный призыв группы стран, в том числе Польши, закончить конфликт на Украине.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в материале, опубликованном на его странице на платформе Substack, ранее заявил, что группа европейских стран под руководством Польши втайне призывает Владимира Зеленского завершить конфликт, даже ценой своей отставки. По его данным, в группу стран, которую возглавляет Польша, также входят Венгрия, Литва, Эстония и Латвия."Я не знаю, как воспринимать данные этого журналиста, мы воспринимаем конкретные факты. Мы видим, что потоки оружия, потоки амуниции и боеприпасов на Украину увеличиваются. Повышается также уровень тактико-технических характеристик поставляемого вооружения. Вот это факт, который мы наблюдаем", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать эту информацию.

https://ria.ru/20230515/peregovory-1871758899.html

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Дарья Буймова

в мире, украина, прибалтика, польша, дмитрий песков