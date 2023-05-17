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Песков прокомментировал публикацию Херша о призыве к переговорам по Украине - РИА Новости, 17.05.2023
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12:42 17.05.2023 (обновлено: 12:44 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/peskov-1872356186.html
Песков прокомментировал публикацию Херша о призыве к переговорам по Украине
Песков прокомментировал публикацию Херша о призыве к переговорам по Украине - РИА Новости, 17.05.2023
Песков прокомментировал публикацию Херша о призыве к переговорам по Украине
Потоки поставок оружия и амуниции Киеву увеличиваются, и это факт, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикации про якобы тайный... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T12:42
2023-05-17T12:44
в мире
украина
прибалтика
польша
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Потоки поставок оружия и амуниции Киеву увеличиваются, и это факт, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикации про якобы тайный призыв группы стран, в том числе Польши, закончить конфликт на Украине.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в материале, опубликованном на его странице на платформе Substack, ранее заявил, что группа европейских стран под руководством Польши втайне призывает Владимира Зеленского завершить конфликт, даже ценой своей отставки. По его данным, в группу стран, которую возглавляет Польша, также входят Венгрия, Литва, Эстония и Латвия."Я не знаю, как воспринимать данные этого журналиста, мы воспринимаем конкретные факты. Мы видим, что потоки оружия, потоки амуниции и боеприпасов на Украину увеличиваются. Повышается также уровень тактико-технических характеристик поставляемого вооружения. Вот это факт, который мы наблюдаем", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать эту информацию.
https://ria.ru/20230515/peregovory-1871758899.html
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в мире, украина, прибалтика, польша, дмитрий песков
В мире, Украина, Прибалтика, Польша, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал публикацию Херша о призыве к переговорам по Украине

Песков прокомментировал публикацию Херша: потоки оружия Киеву увеличиваются

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Потоки поставок оружия и амуниции Киеву увеличиваются, и это факт, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикации про якобы тайный призыв группы стран, в том числе Польши, закончить конфликт на Украине.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в материале, опубликованном на его странице на платформе Substack, ранее заявил, что группа европейских стран под руководством Польши втайне призывает Владимира Зеленского завершить конфликт, даже ценой своей отставки. По его данным, в группу стран, которую возглавляет Польша, также входят Венгрия, Литва, Эстония и Латвия.
"Я не знаю, как воспринимать данные этого журналиста, мы воспринимаем конкретные факты. Мы видим, что потоки оружия, потоки амуниции и боеприпасов на Украину увеличиваются. Повышается также уровень тактико-технических характеристик поставляемого вооружения. Вот это факт, который мы наблюдаем", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать эту информацию.
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В миреУкраинаПрибалтикаПольшаДмитрий Песков
 
 
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