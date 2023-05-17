https://ria.ru/20230517/perestrelka-1872324604.html

Боевики нацбата "Азов"* устроили перестрелку в Запорожье

Боевики нацбата "Азов"* устроили перестрелку в Запорожье - РИА Новости, 17.05.2023

Боевики нацбата "Азов"* устроили перестрелку в Запорожье

Боевики запрещенного в России и признанного террористической организацией нацбата "Азов"* устроили перестрелку в городе Запорожье, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T10:51

2023-05-17T10:51

2023-05-17T10:51

специальная военная операция на украине

запорожье

запорожская область

владимир рогов

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Боевики запрещенного в России и признанного террористической организацией нацбата "Азов"* устроили перестрелку в городе Запорожье, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Произошли столкновения с применением холодного и огнестрельного оружия в городе Запорожье. Известно как минимум о шести пострадавших", - сказал Рогов. По его словам, перестрелка произошла между боевиками нацбата "Азов"* и ОПГ "Тайсон", члены которой легализованы в местной территориальной обороне. Запорожская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает. На сегодня под контролем России находится более 70% области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230517/vooruzheniya-1872201116.html

запорожье

запорожская область

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Влада Копылова

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Влада Копылова

запорожье, запорожская область, владимир рогов, происшествия