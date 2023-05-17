https://ria.ru/20230517/peregovory-1872422592.html
Главы МИД Армении и Азербайджана проведут в Москве переговоры
Главы МИД Армении и Азербайджана проведут в Москве переговоры - РИА Новости, 17.05.2023
Главы МИД Армении и Азербайджана проведут в Москве переговоры
Главы МИД Армении и Азербайджана проведут в Москве 19 мая двусторонние переговоры по мирному договору, в тот же день пройдет их совместная встреча и с министром РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T15:45
2023-05-17T15:45
2023-05-17T15:57
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
армения
азербайджан
москва
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871392509_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_30e1a638ae757e501fa1714e693150dd.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Главы МИД Армении и Азербайджана проведут в Москве 19 мая двусторонние переговоры по мирному договору, в тот же день пройдет их совместная встреча и с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, заявила в среду официальный представитель дипведомства Мария Захарова."Девятнадцатого мая в Москве состоятся трехсторонние и раздельные двусторонние встречи главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с министром иностранных дел Азербайджанской республики и министром иностранных дел республики Армения", - сказала Захарова на брифинге."Отдельно пройдут двусторонние армяно-азербайджанские переговоры по мирному договору. Главы внешнеполитических ведомств рассмотрят перспективы нормализации отношений между Баку и Ереваном с учетом динамичной обстановки в регионе", - добавила Захарова.Она добавила, что в ходе раздельных встреч Лаврова с его азербайджанским и армянским коллегами запланирован также обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня."Мы рассчитываем, что предстоящие контакты будут способствовать продвижению Баку и Еревана в урегулировании спорных вопросов, поиску взаимоприемлемых развязок и в целом повышению доверия между сторонами, укреплению стабильности на Южном Кавказе", - заключила Захарова.
https://ria.ru/20230503/armeniya-1869432238.html
https://ria.ru/20230511/dogovor-1870952921.html
армения
азербайджан
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871392509_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_140e3ac4dedfb378a8085ed6f08f0016.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), армения, азербайджан, москва, мария захарова
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Армения, Азербайджан, Москва, Мария Захарова
Главы МИД Армении и Азербайджана проведут в Москве переговоры
Захарова: главы МИД Армении и Азербайджана проведут в Москве переговоры 19 мая
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Главы МИД Армении и Азербайджана проведут в Москве 19 мая двусторонние переговоры по мирному договору, в тот же день пройдет их совместная встреча и с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, заявила в среду официальный представитель дипведомства Мария Захарова.
"Девятнадцатого мая в Москве состоятся трехсторонние и раздельные двусторонние встречи главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с министром иностранных дел Азербайджанской республики и министром иностранных дел республики Армения", - сказала Захарова на брифинге.
Алиев пригрозил Армении изоляцией
"Отдельно пройдут двусторонние армяно-азербайджанские переговоры по мирному договору. Главы внешнеполитических ведомств рассмотрят перспективы нормализации отношений между Баку
и Ереваном
с учетом динамичной обстановки в регионе", - добавила Захарова.
Она добавила, что в ходе раздельных встреч Лаврова с его азербайджанским и армянским коллегами запланирован также обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.
"Мы рассчитываем, что предстоящие контакты будут способствовать продвижению Баку и Еревана в урегулировании спорных вопросов, поиску взаимоприемлемых развязок и в целом повышению доверия между сторонами, укреплению стабильности на Южном Кавказе", - заключила Захарова.
Вероятность подписания договора Ереваном и Баку низкая, заявил Пашинян