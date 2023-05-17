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Главы МИД Армении и Азербайджана проведут в Москве переговоры - РИА Новости, 17.05.2023
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15:45 17.05.2023 (обновлено: 15:57 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/peregovory-1872422592.html
Главы МИД Армении и Азербайджана проведут в Москве переговоры
Главы МИД Армении и Азербайджана проведут в Москве переговоры - РИА Новости, 17.05.2023
Главы МИД Армении и Азербайджана проведут в Москве переговоры
Главы МИД Армении и Азербайджана проведут в Москве 19 мая двусторонние переговоры по мирному договору, в тот же день пройдет их совместная встреча и с министром РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T15:45
2023-05-17T15:57
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
армения
азербайджан
москва
мария захарова
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Главы МИД Армении и Азербайджана проведут в Москве 19 мая двусторонние переговоры по мирному договору, в тот же день пройдет их совместная встреча и с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, заявила в среду официальный представитель дипведомства Мария Захарова."Девятнадцатого мая в Москве состоятся трехсторонние и раздельные двусторонние встречи главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с министром иностранных дел Азербайджанской республики и министром иностранных дел республики Армения", - сказала Захарова на брифинге."Отдельно пройдут двусторонние армяно-азербайджанские переговоры по мирному договору. Главы внешнеполитических ведомств рассмотрят перспективы нормализации отношений между Баку и Ереваном с учетом динамичной обстановки в регионе", - добавила Захарова.Она добавила, что в ходе раздельных встреч Лаврова с его азербайджанским и армянским коллегами запланирован также обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня."Мы рассчитываем, что предстоящие контакты будут способствовать продвижению Баку и Еревана в урегулировании спорных вопросов, поиску взаимоприемлемых развязок и в целом повышению доверия между сторонами, укреплению стабильности на Южном Кавказе", - заключила Захарова.
https://ria.ru/20230503/armeniya-1869432238.html
https://ria.ru/20230511/dogovor-1870952921.html
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), армения, азербайджан, москва, мария захарова
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Армения, Азербайджан, Москва, Мария Захарова
Главы МИД Армении и Азербайджана проведут в Москве переговоры

Захарова: главы МИД Армении и Азербайджана проведут в Москве переговоры 19 мая

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВодовзводная башня Московского Кремля
Водовзводная башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Водовзводная башня Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Главы МИД Армении и Азербайджана проведут в Москве 19 мая двусторонние переговоры по мирному договору, в тот же день пройдет их совместная встреча и с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, заявила в среду официальный представитель дипведомства Мария Захарова.
"Девятнадцатого мая в Москве состоятся трехсторонние и раздельные двусторонние встречи главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с министром иностранных дел Азербайджанской республики и министром иностранных дел республики Армения", - сказала Захарова на брифинге.
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"Отдельно пройдут двусторонние армяно-азербайджанские переговоры по мирному договору. Главы внешнеполитических ведомств рассмотрят перспективы нормализации отношений между Баку и Ереваном с учетом динамичной обстановки в регионе", - добавила Захарова.
Она добавила, что в ходе раздельных встреч Лаврова с его азербайджанским и армянским коллегами запланирован также обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.
"Мы рассчитываем, что предстоящие контакты будут способствовать продвижению Баку и Еревана в урегулировании спорных вопросов, поиску взаимоприемлемых развязок и в целом повышению доверия между сторонами, укреплению стабильности на Южном Кавказе", - заключила Захарова.
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Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)АрменияАзербайджанМоскваМария Захарова
 
 
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