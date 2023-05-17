https://ria.ru/20230517/peregovory-1872422592.html

Главы МИД Армении и Азербайджана проведут в Москве переговоры

Главы МИД Армении и Азербайджана проведут в Москве переговоры - РИА Новости, 17.05.2023

Главы МИД Армении и Азербайджана проведут в Москве переговоры

Главы МИД Армении и Азербайджана проведут в Москве 19 мая двусторонние переговоры по мирному договору, в тот же день пройдет их совместная встреча и с министром РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T15:45

2023-05-17T15:45

2023-05-17T15:57

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

армения

азербайджан

москва

мария захарова

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Главы МИД Армении и Азербайджана проведут в Москве 19 мая двусторонние переговоры по мирному договору, в тот же день пройдет их совместная встреча и с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, заявила в среду официальный представитель дипведомства Мария Захарова."Девятнадцатого мая в Москве состоятся трехсторонние и раздельные двусторонние встречи главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с министром иностранных дел Азербайджанской республики и министром иностранных дел республики Армения", - сказала Захарова на брифинге."Отдельно пройдут двусторонние армяно-азербайджанские переговоры по мирному договору. Главы внешнеполитических ведомств рассмотрят перспективы нормализации отношений между Баку и Ереваном с учетом динамичной обстановки в регионе", - добавила Захарова.Она добавила, что в ходе раздельных встреч Лаврова с его азербайджанским и армянским коллегами запланирован также обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня."Мы рассчитываем, что предстоящие контакты будут способствовать продвижению Баку и Еревана в урегулировании спорных вопросов, поиску взаимоприемлемых развязок и в целом повышению доверия между сторонами, укреплению стабильности на Южном Кавказе", - заключила Захарова.

https://ria.ru/20230503/armeniya-1869432238.html

https://ria.ru/20230511/dogovor-1870952921.html

армения

азербайджан

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), армения, азербайджан, москва, мария захарова