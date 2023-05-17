https://ria.ru/20230517/pashinyan-1872436672.html

В Армении проверяют сообщение о попытке похищения в Ереване сына Пашиняна

В Армении проверяют сообщение о попытке похищения в Ереване сына Пашиняна - РИА Новости, 17.05.2023

В Армении проверяют сообщение о попытке похищения в Ереване сына Пашиняна

Полиция Армении проверяет сообщение о попытке похищения в Ереване сына премьер-министра страны Никола Пашиняна Ашота, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T16:30

2023-05-17T16:30

2023-05-17T16:55

в мире

армения

ереван

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 17 мая — РИА Новости. Полиция Армении проверяет сообщение о попытке похищения в Ереване сына премьер-министра страны Никола Пашиняна Ашота, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее в среду газета "Айкакан жаманак" ("Армянское время"), которая принадлежит семье главы армянского кабмина, сообщила о попытке похищения сына политика. По информации издания, инцидент произошел в среду, примерно в 15:00 (14:00 мск), возле его дома. Издание утверждает, что попытку покушения совершили члены общественной организации "Зов сыновей", объединяющей родственников погибших военнослужащих в Нагорном Карабахе, которые заставили Ашота Пашиняна сесть в их машину. Там же отмечается, что сын премьера успел выпрыгнуть из остановившегося авто, в результате чего его сбила другая машина, он получил травму ноги и обратился к правоохранителям.

https://ria.ru/20230403/pashinyan-1862598457.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, армения, ереван, никол пашинян