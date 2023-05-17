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В Армении проверяют сообщение о попытке похищения в Ереване сына Пашиняна - РИА Новости, 17.05.2023
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16:30 17.05.2023 (обновлено: 16:55 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/pashinyan-1872436672.html
В Армении проверяют сообщение о попытке похищения в Ереване сына Пашиняна
В Армении проверяют сообщение о попытке похищения в Ереване сына Пашиняна - РИА Новости, 17.05.2023
В Армении проверяют сообщение о попытке похищения в Ереване сына Пашиняна
Полиция Армении проверяет сообщение о попытке похищения в Ереване сына премьер-министра страны Никола Пашиняна Ашота, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T16:30
2023-05-17T16:55
в мире
армения
ереван
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 17 мая — РИА Новости. Полиция Армении проверяет сообщение о попытке похищения в Ереване сына премьер-министра страны Никола Пашиняна Ашота, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее в среду газета "Айкакан жаманак" ("Армянское время"), которая принадлежит семье главы армянского кабмина, сообщила о попытке похищения сына политика. По информации издания, инцидент произошел в среду, примерно в 15:00 (14:00 мск), возле его дома. Издание утверждает, что попытку покушения совершили члены общественной организации "Зов сыновей", объединяющей родственников погибших военнослужащих в Нагорном Карабахе, которые заставили Ашота Пашиняна сесть в их машину. Там же отмечается, что сын премьера успел выпрыгнуть из остановившегося авто, в результате чего его сбила другая машина, он получил травму ноги и обратился к правоохранителям.
https://ria.ru/20230403/pashinyan-1862598457.html
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в мире, армения, ереван, никол пашинян
В мире, Армения, Ереван, Никол Пашинян
В Армении проверяют сообщение о попытке похищения в Ереване сына Пашиняна

Полиция Армении проверяет сообщение о попытке похищения в Ереване сына Пашиняна Ашота

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкСотрудники полиции в Ереване
Сотрудники полиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Сотрудники полиции в Ереване. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 17 мая — РИА Новости. Полиция Армении проверяет сообщение о попытке похищения в Ереване сына премьер-министра страны Никола Пашиняна Ашота, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
«
"Полиция получила сообщение, предпринимаются соответствующие мероприятия, подготовленные материалы будут направлены в следственный орган", — сказал собеседник агентства.
Ранее в среду газета "Айкакан жаманак" ("Армянское время"), которая принадлежит семье главы армянского кабмина, сообщила о попытке похищения сына политика. По информации издания, инцидент произошел в среду, примерно в 15:00 (14:00 мск), возле его дома.
Издание утверждает, что попытку покушения совершили члены общественной организации "Зов сыновей", объединяющей родственников погибших военнослужащих в Нагорном Карабахе, которые заставили Ашота Пашиняна сесть в их машину. Там же отмечается, что сын премьера успел выпрыгнуть из остановившегося авто, в результате чего его сбила другая машина, он получил травму ноги и обратился к правоохранителям.
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В миреАрменияЕреванНикол Пашинян
 
 
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