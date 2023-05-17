https://ria.ru/20230517/pashinyan-1872436672.html
В Армении проверяют сообщение о попытке похищения в Ереване сына Пашиняна
В Армении проверяют сообщение о попытке похищения в Ереване сына Пашиняна - РИА Новости, 17.05.2023
В Армении проверяют сообщение о попытке похищения в Ереване сына Пашиняна
Полиция Армении проверяет сообщение о попытке похищения в Ереване сына премьер-министра страны Никола Пашиняна Ашота, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T16:30
2023-05-17T16:30
2023-05-17T16:55
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ереван
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 17 мая — РИА Новости. Полиция Армении проверяет сообщение о попытке похищения в Ереване сына премьер-министра страны Никола Пашиняна Ашота, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее в среду газета "Айкакан жаманак" ("Армянское время"), которая принадлежит семье главы армянского кабмина, сообщила о попытке похищения сына политика. По информации издания, инцидент произошел в среду, примерно в 15:00 (14:00 мск), возле его дома. Издание утверждает, что попытку покушения совершили члены общественной организации "Зов сыновей", объединяющей родственников погибших военнослужащих в Нагорном Карабахе, которые заставили Ашота Пашиняна сесть в их машину. Там же отмечается, что сын премьера успел выпрыгнуть из остановившегося авто, в результате чего его сбила другая машина, он получил травму ноги и обратился к правоохранителям.
https://ria.ru/20230403/pashinyan-1862598457.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, ереван, никол пашинян
В мире, Армения, Ереван, Никол Пашинян
В Армении проверяют сообщение о попытке похищения в Ереване сына Пашиняна
Полиция Армении проверяет сообщение о попытке похищения в Ереване сына Пашиняна Ашота
ЕРЕВАН, 17 мая — РИА Новости. Полиция Армении проверяет сообщение о попытке похищения в Ереване сына премьер-министра страны Никола Пашиняна Ашота, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
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"Полиция получила сообщение, предпринимаются соответствующие мероприятия, подготовленные материалы будут направлены в следственный орган", — сказал собеседник агентства.
Ранее в среду газета "Айкакан жаманак" ("Армянское время"), которая принадлежит семье главы армянского кабмина, сообщила о попытке похищения сына политика. По информации издания, инцидент произошел в среду, примерно в 15:00 (14:00 мск), возле его дома.
Издание утверждает, что попытку покушения совершили члены общественной организации "Зов сыновей", объединяющей родственников погибших военнослужащих в Нагорном Карабахе, которые заставили Ашота Пашиняна сесть в их машину. Там же отмечается, что сын премьера успел выпрыгнуть из остановившегося авто, в результате чего его сбила другая машина, он получил травму ноги и обратился к правоохранителям.
В Армении напали на сына Пашиняна