https://ria.ru/20230517/papa-1872432419.html

Папа римский опять прервал всеобщую аудиенцию, чтобы поговорить по телефону

Папа римский опять прервал всеобщую аудиенцию, чтобы поговорить по телефону - РИА Новости, 17.05.2023

Папа римский опять прервал всеобщую аудиенцию, чтобы поговорить по телефону

Папа Римский Франциск в среду вновь прервал всеобщую аудиенцию на площади Святого Петра, ответив на телефонный звонок. РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T16:11

2023-05-17T16:11

2023-05-17T16:12

религия

франциск (хорхе марио бергольо)

папа римский

рим

италия

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РИМ, 17 мая – РИА Новости. Папа Римский Франциск в среду вновь прервал всеобщую аудиенцию на площади Святого Петра, ответив на телефонный звонок. Как свидетельствует трансляция портал Vatican News, один из сотрудников Святого престола принес понтифику мобильный телефон сразу после обращения к верующим на английском языке. Это произошло примерно на середине мероприятия. Судя по всему, телефонный разговор продлился около минуты, так как на это время трансляция показывала толпу верующих и панораму ватиканской площади, после чего аудиенция возобновилась. Автор звонка папе Франциску неизвестен, служба печати Святого престола не распространила соответствующей информации. Папа Франциск широко известен тем, что легко может отступить от протокола, чтобы пообщаться с обычными людьми. Аналогичный случай с телефонным разговором произошел в августе 2021 года. В том же месяце на всеобщей аудиенции понтифик немного поиграл с одним из верующих в настольный футбол. В августе всеобщую аудиенцию папы Римского прервал мальчик четырех-пяти лет, который неожиданно поднялся на сцену ватиканского зала Павла VI. Понтифик тогда немного пообщался с ребенком, который остался стоять у его кресла.

https://ria.ru/20230428/papa-1868540039.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

франциск (хорхе марио бергольо), папа римский, рим, италия