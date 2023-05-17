https://ria.ru/20230517/pakistan-1872295659.html

В полиции Исламабада появился спецотряд для ареста лидеров оппозиции

В полиции Исламабада появился спецотряд для ареста лидеров оппозиции - РИА Новости, 17.05.2023

В полиции Исламабада появился спецотряд для ареста лидеров оппозиции

Полиция Исламабада в Пакистане учредила специальное подразделение для ареста руководителей оппозиционной партии "Техрик-и-Инсаф", говорится в сообщении на сайте РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T08:29

2023-05-17T08:29

2023-05-17T08:29

в мире

исламабад

пакистан

пенджаб (пакистан)

хавадж мухаммад асиф

имран хан

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Полиция Исламабада в Пакистане учредила специальное подразделение для ареста руководителей оппозиционной партии "Техрик-и-Инсаф", говорится в сообщении на сайте телеканала Ary News. По данным его источников, в подразделение включены бойцы отрядов специального назначения, однако дальнейшие подробности не раскрываются. Ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф призвал привлечь к ответственности "организаторов и руководителей" протестов и беспорядков, прошедших 9 мая вслед за арестом экс-премьера Имрана Хана. В результате были совершены нападения на военные объекты и частные владения. В последствии Имран Хан был освобожден временно под залог, но ему предъявлены обвинения в коррупции. Накануне был арестован один из лидеров оппозиции Пакистана, бывший государственный министр по приграничным регионам и экс-министр по контролю за наркотиками Шехрияр Хан Африди, один из лидеров "Техрик-и-Инсаф", на основании закона о поддержании порядка. В штате Пенджаб был также арестован еще один руководитель оппозиционной партии Файяз-уль-Хасан Чохан. Вместе с тем, как сообщало государственное радио Пакистана, министр обороны страны Хаваджа Мухаммад Асиф заявил, что у правительства нет планов запрещать партию "Техрик-и-Инсаф", но против нарушителей законов во время погромов будут приняты меры.

https://ria.ru/20230512/khan-1871280428.html

https://ria.ru/20230510/besporyadki-1870882932.html

исламабад

пакистан

пенджаб (пакистан)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, исламабад, пакистан, пенджаб (пакистан), хавадж мухаммад асиф, имран хан