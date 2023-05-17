В полиции Исламабада появился спецотряд для ареста лидеров оппозиции
Ary News: в полиции Исламабада учредили отряд спецназа для ареста лидеров оппозиции
© AP Photo / Fareed KhanВоенные охраняют дорогу в Карачи, Пакистан
© AP Photo / Fareed Khan
Военные охраняют дорогу в Карачи, Пакистан. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Полиция Исламабада в Пакистане учредила специальное подразделение для ареста руководителей оппозиционной партии "Техрик-и-Инсаф", говорится в сообщении на сайте телеканала Ary News.
По данным его источников, в подразделение включены бойцы отрядов специального назначения, однако дальнейшие подробности не раскрываются.
Ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф призвал привлечь к ответственности "организаторов и руководителей" протестов и беспорядков, прошедших 9 мая вслед за арестом экс-премьера Имрана Хана. В результате были совершены нападения на военные объекты и частные владения.
В последствии Имран Хан был освобожден временно под залог, но ему предъявлены обвинения в коррупции.
Накануне был арестован один из лидеров оппозиции Пакистана, бывший государственный министр по приграничным регионам и экс-министр по контролю за наркотиками Шехрияр Хан Африди, один из лидеров "Техрик-и-Инсаф", на основании закона о поддержании порядка. В штате Пенджаб был также арестован еще один руководитель оппозиционной партии Файяз-уль-Хасан Чохан.
Вместе с тем, как сообщало государственное радио Пакистана, министр обороны страны Хаваджа Мухаммад Асиф заявил, что у правительства нет планов запрещать партию "Техрик-и-Инсаф", но против нарушителей законов во время погромов будут приняты меры.