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В полиции Исламабада появился спецотряд для ареста лидеров оппозиции - РИА Новости, 17.05.2023
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08:29 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/pakistan-1872295659.html
В полиции Исламабада появился спецотряд для ареста лидеров оппозиции
В полиции Исламабада появился спецотряд для ареста лидеров оппозиции - РИА Новости, 17.05.2023
В полиции Исламабада появился спецотряд для ареста лидеров оппозиции
Полиция Исламабада в Пакистане учредила специальное подразделение для ареста руководителей оппозиционной партии "Техрик-и-Инсаф", говорится в сообщении на сайте РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T08:29
2023-05-17T08:29
в мире
исламабад
пакистан
пенджаб (пакистан)
хавадж мухаммад асиф
имран хан
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Полиция Исламабада в Пакистане учредила специальное подразделение для ареста руководителей оппозиционной партии "Техрик-и-Инсаф", говорится в сообщении на сайте телеканала Ary News. По данным его источников, в подразделение включены бойцы отрядов специального назначения, однако дальнейшие подробности не раскрываются. Ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф призвал привлечь к ответственности "организаторов и руководителей" протестов и беспорядков, прошедших 9 мая вслед за арестом экс-премьера Имрана Хана. В результате были совершены нападения на военные объекты и частные владения. В последствии Имран Хан был освобожден временно под залог, но ему предъявлены обвинения в коррупции. Накануне был арестован один из лидеров оппозиции Пакистана, бывший государственный министр по приграничным регионам и экс-министр по контролю за наркотиками Шехрияр Хан Африди, один из лидеров "Техрик-и-Инсаф", на основании закона о поддержании порядка. В штате Пенджаб был также арестован еще один руководитель оппозиционной партии Файяз-уль-Хасан Чохан. Вместе с тем, как сообщало государственное радио Пакистана, министр обороны страны Хаваджа Мухаммад Асиф заявил, что у правительства нет планов запрещать партию "Техрик-и-Инсаф", но против нарушителей законов во время погромов будут приняты меры.
https://ria.ru/20230512/khan-1871280428.html
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исламабад
пакистан
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в мире, исламабад, пакистан, пенджаб (пакистан), хавадж мухаммад асиф, имран хан
В мире, Исламабад, Пакистан, Пенджаб (Пакистан), Хавадж Мухаммад Асиф, Имран Хан
В полиции Исламабада появился спецотряд для ареста лидеров оппозиции

Ary News: в полиции Исламабада учредили отряд спецназа для ареста лидеров оппозиции

© AP Photo / Fareed KhanВоенные охраняют дорогу в Карачи, Пакистан
Военные охраняют дорогу в Карачи, Пакистан - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© AP Photo / Fareed Khan
Военные охраняют дорогу в Карачи, Пакистан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Полиция Исламабада в Пакистане учредила специальное подразделение для ареста руководителей оппозиционной партии "Техрик-и-Инсаф", говорится в сообщении на сайте телеканала Ary News.
По данным его источников, в подразделение включены бойцы отрядов специального назначения, однако дальнейшие подробности не раскрываются.
Экс-премьер Пакистана Имран Хан у здания Верховного суда в Исламабаде. 12 мая 2023 - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
В Исламабаде освободили под залог экс-премьера Пакистана Хана
12 мая, 13:20
Ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф призвал привлечь к ответственности "организаторов и руководителей" протестов и беспорядков, прошедших 9 мая вслед за арестом экс-премьера Имрана Хана. В результате были совершены нападения на военные объекты и частные владения.
В последствии Имран Хан был освобожден временно под залог, но ему предъявлены обвинения в коррупции.
Накануне был арестован один из лидеров оппозиции Пакистана, бывший государственный министр по приграничным регионам и экс-министр по контролю за наркотиками Шехрияр Хан Африди, один из лидеров "Техрик-и-Инсаф", на основании закона о поддержании порядка. В штате Пенджаб был также арестован еще один руководитель оппозиционной партии Файяз-уль-Хасан Чохан.
Вместе с тем, как сообщало государственное радио Пакистана, министр обороны страны Хаваджа Мухаммад Асиф заявил, что у правительства нет планов запрещать партию "Техрик-и-Инсаф", но против нарушителей законов во время погромов будут приняты меры.
Беспорядки в Исламабаде, Пакистан - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
Власти Пакистана ввели армейские части в Исламабад из-за беспорядков
10 мая, 18:55
 
В миреИсламабадПакистанПенджаб (Пакистан)Хавадж Мухаммад АсифИмран Хан
 
 
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