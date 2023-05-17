https://ria.ru/20230517/otravlenie-1872466269.html

В Саратовской области шесть школьников отравились курительной смесью

В Саратовской области шесть школьников отравились курительной смесью - РИА Новости, 17.05.2023

В Саратовской области шесть школьников отравились курительной смесью

Шесть учащихся школы в городе Балашове Саратовской области, предварительно, отравились курительной смесью, трое из них попали в больницу, сообщил министр... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T18:02

2023-05-17T18:02

2023-05-17T18:03

происшествия

саратовская область

балашов

дети

школа

россия

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САРАТОВ, 17 мая - РИА Новости. Шесть учащихся школы в городе Балашове Саратовской области, предварительно, отравились курительной смесью, трое из них попали в больницу, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин в своем телеграм-канале. Прокуратура региона в своем телеграм-канале отмечает, что по факту отравления учеников правоохранительные органы проводят процессуальную проверку, ход и результаты которой находятся на контроле надзорного ведомства. "Предварительно установлено, что 17 мая 2023 года несовершеннолетние в одном из кабинетов образовательного учреждения пролили курительную смесь. В дальнейшем, с целью скрыть запах курительной смеси от классного руководителя, подростки воспользовались дезодорантом, который вступил в химическую реакцию со смесью, вследствие чего несовершеннолетние получили отравление. Учащиеся госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230503/otravlenie-1869424291.html

саратовская область

балашов

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, саратовская область, балашов, дети, школа, россия