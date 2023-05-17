В Саратовской области шесть школьников отравились курительной смесью
В саратовском Балашове шесть школьников отравились, предварительно, курительной смесью
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
САРАТОВ, 17 мая - РИА Новости. Шесть учащихся школы в городе Балашове Саратовской области, предварительно, отравились курительной смесью, трое из них попали в больницу, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин в своем телеграм-канале.
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"Из школы номер 6 города Балашова на скорой помощи в педиатрическое отделение везут трех девочек 13 лет, жалобы - одышка, тахикардия. С их слов, разбили пузырёк с курительной смесью и надышались. Еще трое обращались к медсестре школы, но симптомы самостоятельно купировались", - написал Костин.
Прокуратура региона в своем телеграм-канале отмечает, что по факту отравления учеников правоохранительные органы проводят процессуальную проверку, ход и результаты которой находятся на контроле надзорного ведомства.
"Предварительно установлено, что 17 мая 2023 года несовершеннолетние в одном из кабинетов образовательного учреждения пролили курительную смесь. В дальнейшем, с целью скрыть запах курительной смеси от классного руководителя, подростки воспользовались дезодорантом, который вступил в химическую реакцию со смесью, вследствие чего несовершеннолетние получили отравление. Учащиеся госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.