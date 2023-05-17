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В Саратовской области шесть школьников отравились курительной смесью - РИА Новости, 17.05.2023
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18:02 17.05.2023 (обновлено: 18:03 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/otravlenie-1872466269.html
В Саратовской области шесть школьников отравились курительной смесью
В Саратовской области шесть школьников отравились курительной смесью - РИА Новости, 17.05.2023
В Саратовской области шесть школьников отравились курительной смесью
Шесть учащихся школы в городе Балашове Саратовской области, предварительно, отравились курительной смесью, трое из них попали в больницу, сообщил министр... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T18:02
2023-05-17T18:03
происшествия
саратовская область
балашов
дети
школа
россия
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САРАТОВ, 17 мая - РИА Новости. Шесть учащихся школы в городе Балашове Саратовской области, предварительно, отравились курительной смесью, трое из них попали в больницу, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин в своем телеграм-канале. Прокуратура региона в своем телеграм-канале отмечает, что по факту отравления учеников правоохранительные органы проводят процессуальную проверку, ход и результаты которой находятся на контроле надзорного ведомства. "Предварительно установлено, что 17 мая 2023 года несовершеннолетние в одном из кабинетов образовательного учреждения пролили курительную смесь. В дальнейшем, с целью скрыть запах курительной смеси от классного руководителя, подростки воспользовались дезодорантом, который вступил в химическую реакцию со смесью, вследствие чего несовершеннолетние получили отравление. Учащиеся госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230503/otravlenie-1869424291.html
саратовская область
балашов
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происшествия, саратовская область, балашов, дети, школа, россия
Происшествия, Саратовская область, Балашов, Дети, Школа, Россия
В Саратовской области шесть школьников отравились курительной смесью

В саратовском Балашове шесть школьников отравились, предварительно, курительной смесью

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 17 мая - РИА Новости. Шесть учащихся школы в городе Балашове Саратовской области, предварительно, отравились курительной смесью, трое из них попали в больницу, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин в своем телеграм-канале.
«

"Из школы номер 6 города Балашова на скорой помощи в педиатрическое отделение везут трех девочек 13 лет, жалобы - одышка, тахикардия. С их слов, разбили пузырёк с курительной смесью и надышались. Еще трое обращались к медсестре школы, но симптомы самостоятельно купировались", - написал Костин.

Прокуратура региона в своем телеграм-канале отмечает, что по факту отравления учеников правоохранительные органы проводят процессуальную проверку, ход и результаты которой находятся на контроле надзорного ведомства.
"Предварительно установлено, что 17 мая 2023 года несовершеннолетние в одном из кабинетов образовательного учреждения пролили курительную смесь. В дальнейшем, с целью скрыть запах курительной смеси от классного руководителя, подростки воспользовались дезодорантом, который вступил в химическую реакцию со смесью, вследствие чего несовершеннолетние получили отравление. Учащиеся госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
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3 мая, 14:59
 
ПроисшествияСаратовская областьБалашовДетиШколаРоссия
 
 
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