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ЕС займется урегулированием между Венгрией и Украиной по банку OTP - РИА Новости, 17.05.2023
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16:53 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/otp-1872443822.html
ЕС займется урегулированием между Венгрией и Украиной по банку OTP
ЕС займется урегулированием между Венгрией и Украиной по банку OTP - РИА Новости, 17.05.2023
ЕС займется урегулированием между Венгрией и Украиной по банку OTP
ЕС будет способствовать урегулированию между Украиной и Венгрией по ситуации вокруг банка ОТР и нового транша военной помощи Киеву, сообщил журналистам в... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T16:53
2023-05-17T16:53
украина
венгрия
в мире
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 17 мая – РИА Новости. ЕС будет способствовать урегулированию между Украиной и Венгрией по ситуации вокруг банка ОТР и нового транша военной помощи Киеву, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. "Мы будем действовать так, как делаем это обычно: проводить переговоры с обеими сторонами, с Украиной, государствами-членами ЕС и, естественно, с Венгрией. Наш приоритет – помочь Украине, которая нуждается в военной и финансовой помощи. Мы пониманием проблемы государств-членов, я уверен, что мы сможем решить эту проблему", - сказал источник. Он также добавил, что ситуация будет зависеть от того, включила ли Украина в список только российское отделение венгерского банка или банк в целом. Ранее украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) сообщило, что внесло в перечень международных "спонсоров войны" венгерскую банковскую группу OTP Bank Group из-за якобы льготного кредитования российских военных. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, в свою очередь, заявил, что его страна не согласится на выделение денег Украине из Фонда мира, пока венгерский банк OTP не исключат из списка "спонсоров войны".
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украина, венгрия, в мире, евросоюз
Украина, Венгрия, В мире, Евросоюз
ЕС займется урегулированием между Венгрией и Украиной по банку OTP

Евросоюз будет способствовать урегулированию между Венгрией и Украиной по банку OTP

© AFP 2023 / ATTILA KISBENEDEKБанкоматы венгерского банка OTP Bank в центре Будапешта
Банкоматы венгерского банка OTP Bank в центре Будапешта - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© AFP 2023 / ATTILA KISBENEDEK
Банкоматы венгерского банка OTP Bank в центре Будапешта. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 17 мая – РИА Новости. ЕС будет способствовать урегулированию между Украиной и Венгрией по ситуации вокруг банка ОТР и нового транша военной помощи Киеву, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
"Мы будем действовать так, как делаем это обычно: проводить переговоры с обеими сторонами, с Украиной, государствами-членами ЕС и, естественно, с Венгрией. Наш приоритет – помочь Украине, которая нуждается в военной и финансовой помощи. Мы пониманием проблемы государств-членов, я уверен, что мы сможем решить эту проблему", - сказал источник. Он также добавил, что ситуация будет зависеть от того, включила ли Украина в список только российское отделение венгерского банка или банк в целом.
Ранее украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) сообщило, что внесло в перечень международных "спонсоров войны" венгерскую банковскую группу OTP Bank Group из-за якобы льготного кредитования российских военных.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, в свою очередь, заявил, что его страна не согласится на выделение денег Украине из Фонда мира, пока венгерский банк OTP не исключат из списка "спонсоров войны".
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