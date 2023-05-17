https://ria.ru/20230517/otp-1872443822.html

ЕС займется урегулированием между Венгрией и Украиной по банку OTP

ЕС займется урегулированием между Венгрией и Украиной по банку OTP - РИА Новости, 17.05.2023

ЕС займется урегулированием между Венгрией и Украиной по банку OTP

ЕС будет способствовать урегулированию между Украиной и Венгрией по ситуации вокруг банка ОТР и нового транша военной помощи Киеву, сообщил журналистам в... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T16:53

2023-05-17T16:53

2023-05-17T16:53

украина

венгрия

в мире

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 17 мая – РИА Новости. ЕС будет способствовать урегулированию между Украиной и Венгрией по ситуации вокруг банка ОТР и нового транша военной помощи Киеву, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. "Мы будем действовать так, как делаем это обычно: проводить переговоры с обеими сторонами, с Украиной, государствами-членами ЕС и, естественно, с Венгрией. Наш приоритет – помочь Украине, которая нуждается в военной и финансовой помощи. Мы пониманием проблемы государств-членов, я уверен, что мы сможем решить эту проблему", - сказал источник. Он также добавил, что ситуация будет зависеть от того, включила ли Украина в список только российское отделение венгерского банка или банк в целом. Ранее украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) сообщило, что внесло в перечень международных "спонсоров войны" венгерскую банковскую группу OTP Bank Group из-за якобы льготного кредитования российских военных. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, в свою очередь, заявил, что его страна не согласится на выделение денег Украине из Фонда мира, пока венгерский банк OTP не исключат из списка "спонсоров войны".

https://ria.ru/20230117/rayffayzenbank-1845558108.html

украина

венгрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, венгрия, в мире, евросоюз