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Путин поручил отправить на отдых детей из пострадавших от пожаров семей - РИА Новости, 17.05.2023
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15:23 17.05.2023 (обновлено: 15:27 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/otdykh-1872415443.html
Путин поручил отправить на отдых детей из пострадавших от пожаров семей
Путин поручил отправить на отдых детей из пострадавших от пожаров семей - РИА Новости, 17.05.2023
Путин поручил отправить на отдых детей из пострадавших от пожаров семей
Президент РФ Владимир Путин поручил направить на отдых в детские лагеря школьников из семей, пострадавших от природных пожаров в Курганской и Свердловской... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T15:23
2023-05-17T15:27
свердловская область
россия
курганская область
владимир путин
евгений куйвашев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
артек
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил направить на отдых в детские лагеря школьников из семей, пострадавших от природных пожаров в Курганской и Свердловской областях, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля. Доложить об исполнении поручения необходимо до 1 июля и до 15 сентября. На данный момент в России работают пять федеральных детских центров. Это "Артек", "Орленок", "Смена", "Океан" и "Алые паруса". Как заявляло управление СК по Курганской области, в результате возникших 7 мая в Курганской области масштабных пожаров погибли минимум три человека, нанесен значительный материальный ущерб для граждан и хозсубъектов. Возбуждено уголовное дело о халатности. Курганский главк МЧС сообщал, что все пожары, угрожавшие населенным пунктам, ликвидированы. Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал критической ситуацию из-за природных пожаров в регионе. Сразу в нескольких поселках и деревнях разных муниципалитетов в минувшую субботу началась эвакуация жителей. В ряде округов введен режим ЧС. По данным МЧС, на утро четверга на территории региона действуют 59 природных пожаров. Ликвидированы 16 возгораний на общей площади 34,8 тысячи гектаров, 30 - локализованы.
https://ria.ru/20230517/pozhary-1872394796.html
https://ria.ru/20230517/putin-1872380092.html
свердловская область
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курганская область
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свердловская область, россия, курганская область, владимир путин, евгений куйвашев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), артек, природные пожары в россии
Свердловская область, Россия, Курганская область, Владимир Путин, Евгений Куйвашев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Артек, Природные пожары в России
Путин поручил отправить на отдых детей из пострадавших от пожаров семей

Путин поручил отправить на отдых школьников из пострадавших от природных пожаров семей

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Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил направить на отдых в детские лагеря школьников из семей, пострадавших от природных пожаров в Курганской и Свердловской областях, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
«
"Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти Курганской и Свердловской областей... обеспечить направление детей школьного возраста из семей, пострадавших от природных пожаров на территориях указанных субъектов Российской Федерации, на отдых и обучение в федеральные детские центры", - говорится в документе.
Доложить об исполнении поручения необходимо до 1 июля и до 15 сентября.
На данный момент в России работают пять федеральных детских центров. Это "Артек", "Орленок", "Смена", "Океан" и "Алые паруса".
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Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал критической ситуацию из-за природных пожаров в регионе. Сразу в нескольких поселках и деревнях разных муниципалитетов в минувшую субботу началась эвакуация жителей. В ряде округов введен режим ЧС. По данным МЧС, на утро четверга на территории региона действуют 59 природных пожаров. Ликвидированы 16 возгораний на общей площади 34,8 тысячи гектаров, 30 - локализованы.
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