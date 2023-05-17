Путин поручил отправить на отдых детей из пострадавших от пожаров семей
Путин поручил отправить на отдых школьников из пострадавших от природных пожаров семей
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил направить на отдых в детские лагеря школьников из семей, пострадавших от природных пожаров в Курганской и Свердловской областях, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
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"Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти Курганской и Свердловской областей... обеспечить направление детей школьного возраста из семей, пострадавших от природных пожаров на территориях указанных субъектов Российской Федерации, на отдых и обучение в федеральные детские центры", - говорится в документе.
Доложить об исполнении поручения необходимо до 1 июля и до 15 сентября.
На данный момент в России работают пять федеральных детских центров. Это "Артек", "Орленок", "Смена", "Океан" и "Алые паруса".
Как заявляло управление СК по Курганской области, в результате возникших 7 мая в Курганской области масштабных пожаров погибли минимум три человека, нанесен значительный материальный ущерб для граждан и хозсубъектов. Возбуждено уголовное дело о халатности. Курганский главк МЧС сообщал, что все пожары, угрожавшие населенным пунктам, ликвидированы.
Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал критической ситуацию из-за природных пожаров в регионе. Сразу в нескольких поселках и деревнях разных муниципалитетов в минувшую субботу началась эвакуация жителей. В ряде округов введен режим ЧС. По данным МЧС, на утро четверга на территории региона действуют 59 природных пожаров. Ликвидированы 16 возгораний на общей площади 34,8 тысячи гектаров, 30 - локализованы.