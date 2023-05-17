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У подпольных оружейников в 44 регионах изъяли почти 400 стволов - РИА Новости, 17.05.2023
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09:57 17.05.2023 (обновлено: 11:18 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/oruzhie-1872310678.html
У подпольных оружейников в 44 регионах изъяли почти 400 стволов
У подпольных оружейников в 44 регионах изъяли почти 400 стволов - РИА Новости, 17.05.2023
У подпольных оружейников в 44 регионах изъяли почти 400 стволов
ФСБ, МВД и Росгвардия пресекли работу десятков подпольных оружейных мастерских почти в половине регионов страны, сообщил Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T09:57
2023-05-17T11:18
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. ФСБ, МВД и Росгвардия пресекли работу десятков подпольных оружейных мастерских почти в половине регионов страны, сообщил Центр общественных связей ФСБ.Оперативные мероприятия и следственные действия прошли в Москве, Петербурге и десятках других регионов.У подпольных оружейников нашли и изъяли 399 единиц огнестрельного оружия: три пулемета, 46 автоматов, 36 пистолетов-пулеметов, 107 винтовок, карабинов и ружей, 207 пистолетов и револьверов, а также более 71 тысячи патронов.Кроме того, силовики обнаружили переносной зенитный ракетный комплекс "Игла", противотанковую управляемую ракету "Фагот", две ракеты противотанкового ракетного комплекса "Конкурс", 19 гранатометов и огнеметов, пять противопехотных мин, 140 ручных гранат, 109 детонаторов, запалов и взрывателей, более 59 килограммов пороха и тротила, 387 артиллерийских снарядов.Прекращена деятельность 40 подпольных оружейных мастерских.
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
У подпольных оружейников в 44 регионах изъяли почти 400 стволов

ФСБ: у подпольных оружейников в 44 регионах изъяли почти 400 стволов

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкСотрудники ФСБ России задерживают мужчину, причастного к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту. Стоп-кадр видео
Сотрудники ФСБ России задерживают мужчину, причастного к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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Сотрудники ФСБ России задерживают мужчину, причастного к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту. Стоп-кадр видео
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. ФСБ, МВД и Росгвардия пресекли работу десятков подпольных оружейных мастерских почти в половине регионов страны, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
«

"Пресечена противоправная деятельность 165 жителей 44 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту", — говорится в пресс-релизе.

Оперативные мероприятия и следственные действия прошли в Москве, Петербурге и десятках других регионов.
У подпольных оружейников нашли и изъяли 399 единиц огнестрельного оружия: три пулемета, 46 автоматов, 36 пистолетов-пулеметов, 107 винтовок, карабинов и ружей, 207 пистолетов и револьверов, а также более 71 тысячи патронов.
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкОружие, изъятое в ходе задержания сотрудниками ФСБ РФ граждан, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту. Стоп-кадр видео
Оружие, изъятое в ходе задержания сотрудниками ФСБ РФ граждан, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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Оружие, изъятое в ходе задержания сотрудниками ФСБ РФ граждан, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту. Стоп-кадр видео
Кроме того, силовики обнаружили переносной зенитный ракетный комплекс "Игла", противотанковую управляемую ракету "Фагот", две ракеты противотанкового ракетного комплекса "Конкурс", 19 гранатометов и огнеметов, пять противопехотных мин, 140 ручных гранат, 109 детонаторов, запалов и взрывателей, более 59 килограммов пороха и тротила, 387 артиллерийских снарядов.
Прекращена деятельность 40 подпольных оружейных мастерских.
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