https://ria.ru/20230517/oruzhie-1872310678.html

У подпольных оружейников в 44 регионах изъяли почти 400 стволов

У подпольных оружейников в 44 регионах изъяли почти 400 стволов - РИА Новости, 17.05.2023

У подпольных оружейников в 44 регионах изъяли почти 400 стволов

ФСБ, МВД и Росгвардия пресекли работу десятков подпольных оружейных мастерских почти в половине регионов страны, сообщил Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T09:57

2023-05-17T09:57

2023-05-17T11:18

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. ФСБ, МВД и Росгвардия пресекли работу десятков подпольных оружейных мастерских почти в половине регионов страны, сообщил Центр общественных связей ФСБ.Оперативные мероприятия и следственные действия прошли в Москве, Петербурге и десятках других регионов.У подпольных оружейников нашли и изъяли 399 единиц огнестрельного оружия: три пулемета, 46 автоматов, 36 пистолетов-пулеметов, 107 винтовок, карабинов и ружей, 207 пистолетов и револьверов, а также более 71 тысячи патронов.Кроме того, силовики обнаружили переносной зенитный ракетный комплекс "Игла", противотанковую управляемую ракету "Фагот", две ракеты противотанкового ракетного комплекса "Конкурс", 19 гранатометов и огнеметов, пять противопехотных мин, 140 ручных гранат, 109 детонаторов, запалов и взрывателей, более 59 килограммов пороха и тротила, 387 артиллерийских снарядов.Прекращена деятельность 40 подпольных оружейных мастерских.

https://ria.ru/20230516/ukraina-1872265484.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия