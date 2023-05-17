У подпольных оружейников в 44 регионах изъяли почти 400 стволов
ФСБ: у подпольных оружейников в 44 регионах изъяли почти 400 стволов
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкСотрудники ФСБ России задерживают мужчину, причастного к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту. Стоп-кадр видео
Сотрудники ФСБ России задерживают мужчину, причастного к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту. Стоп-кадр видео
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. ФСБ, МВД и Росгвардия пресекли работу десятков подпольных оружейных мастерских почти в половине регионов страны, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
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"Пресечена противоправная деятельность 165 жителей 44 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту", — говорится в пресс-релизе.
Оперативные мероприятия и следственные действия прошли в Москве, Петербурге и десятках других регионов.
У подпольных оружейников нашли и изъяли 399 единиц огнестрельного оружия: три пулемета, 46 автоматов, 36 пистолетов-пулеметов, 107 винтовок, карабинов и ружей, 207 пистолетов и револьверов, а также более 71 тысячи патронов.
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкОружие, изъятое в ходе задержания сотрудниками ФСБ РФ граждан, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту. Стоп-кадр видео
Оружие, изъятое в ходе задержания сотрудниками ФСБ РФ граждан, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту. Стоп-кадр видео
Кроме того, силовики обнаружили переносной зенитный ракетный комплекс "Игла", противотанковую управляемую ракету "Фагот", две ракеты противотанкового ракетного комплекса "Конкурс", 19 гранатометов и огнеметов, пять противопехотных мин, 140 ручных гранат, 109 детонаторов, запалов и взрывателей, более 59 килограммов пороха и тротила, 387 артиллерийских снарядов.
Прекращена деятельность 40 подпольных оружейных мастерских.