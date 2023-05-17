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Постпредство заявило об отсутствии реакции ООН на слова главы ГУР Украины - РИА Новости, 17.05.2023
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22:17 17.05.2023 (обновлено: 22:33 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/oon-1872503512.html
Постпредство заявило об отсутствии реакции ООН на слова главы ГУР Украины
Постпредство заявило об отсутствии реакции ООН на слова главы ГУР Украины - РИА Новости, 17.05.2023
Постпредство заявило об отсутствии реакции ООН на слова главы ГУР Украины
Руководство ООН никак не отреагировало на слова главы военной разведки Украины Кирилла Буданова о причастности Киева к терактам против известных россиян,... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T22:17
2023-05-17T22:33
в мире
россия
оон
украина
стефан дюжаррик
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ООН, 17 мая – РИА Новости. Руководство ООН никак не отреагировало на слова главы военной разведки Украины Кирилла Буданова о причастности Киева к терактам против известных россиян, говорится в сообщении постпредства РФ при ООН, опубликованном в Telegram-канале миссии."Руководство ООН, по сути, никак не отреагировало на высказывания Кирилла Буданова, содержащие явный язык ненависти и призывы к насилию по национальному признаку. Офис официального представителя генсекретаря пытается прикрыться общими словами о недопустимости любых терактов и попытками поставить под вопрос подлинность преступных заявлений киевского режима", - сказано в комментарии.В нем отмечается, что "столь странные действия со стороны официального представителя вызывают вопросы к профессионализму сотрудников секретариата ООН и свидетельствуют о политической ангажированности".Как говорится в сообщении, Россия призывает "руководство ооновских структур, а также информационные службы всемирной организации воздержаться от двойных стандартов в своих политических оценках и должным образом отреагировать на вопиющие призывы к убийствам граждан России".Ранее Россия распространила в СБ ООН в качестве официального документа письмо по поводу ненавистнических заявлений главы военной разведки Украины Кирилла Буданова о планах "продолжать убивать русских где бы то ни было", указав на русофобию и подстрекательство к насилию по национальному признаку. Также Буданов заявлял о причастности Киева к терактам против известных россиян. По его словам, "очень многих уже достали", среди жертв есть "медийные, публичные случаи, которые становятся достоянием общественности".Реагируя на высказывания Буданова, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик призвал воздерживаться от риторики, которая "разжигает", а не "умиротворяет" ситуацию. При этом он указал, что по-прежнему "не может проверить" подлинность цитаты Буданова.
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в мире, россия, оон, украина, стефан дюжаррик
В мире, Россия, ООН, Украина, Стефан Дюжаррик
Постпредство заявило об отсутствии реакции ООН на слова главы ГУР Украины

Постпредство России возмутилось отсутствием реакции ООН на заявления главы ГУР Украины

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание ООН в Нью-Йорке
Здание ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Здание ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 17 мая – РИА Новости. Руководство ООН никак не отреагировало на слова главы военной разведки Украины Кирилла Буданова о причастности Киева к терактам против известных россиян, говорится в сообщении постпредства РФ при ООН, опубликованном в Telegram-канале миссии.
"Руководство ООН, по сути, никак не отреагировало на высказывания Кирилла Буданова, содержащие явный язык ненависти и призывы к насилию по национальному признаку. Офис официального представителя генсекретаря пытается прикрыться общими словами о недопустимости любых терактов и попытками поставить под вопрос подлинность преступных заявлений киевского режима", - сказано в комментарии.
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В нем отмечается, что "столь странные действия со стороны официального представителя вызывают вопросы к профессионализму сотрудников секретариата ООН и свидетельствуют о политической ангажированности".
Как говорится в сообщении, Россия призывает "руководство ооновских структур, а также информационные службы всемирной организации воздержаться от двойных стандартов в своих политических оценках и должным образом отреагировать на вопиющие призывы к убийствам граждан России".
Ранее Россия распространила в СБ ООН в качестве официального документа письмо по поводу ненавистнических заявлений главы военной разведки Украины Кирилла Буданова о планах "продолжать убивать русских где бы то ни было", указав на русофобию и подстрекательство к насилию по национальному признаку. Также Буданов заявлял о причастности Киева к терактам против известных россиян. По его словам, "очень многих уже достали", среди жертв есть "медийные, публичные случаи, которые становятся достоянием общественности".
Реагируя на высказывания Буданова, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик призвал воздерживаться от риторики, которая "разжигает", а не "умиротворяет" ситуацию. При этом он указал, что по-прежнему "не может проверить" подлинность цитаты Буданова.
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