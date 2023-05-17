https://ria.ru/20230517/oon-1872473345.html

Россия распространила в Совбезе ООН письмо с заявлениями главы ГУР Украины

Россия распространила в Совбезе ООН письмо с заявлениями главы ГУР Украины - РИА Новости, 17.05.2023

Россия распространила в Совбезе ООН письмо с заявлениями главы ГУР Украины

Москва распространила в Совбезе ООН письмо по поводу высказываний главы военной разведки Украины Кирилла Буданова о планах "продолжать убивать русских где бы то РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T18:45

2023-05-17T18:45

2023-05-17T22:34

в мире

россия

украина

совет безопасности оон

оон

василий небензя

дарья дугина

владлен татарский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826362296_0:236:3222:2048_1920x0_80_0_0_75ba2ffb20bbfa662d59817de0601c33.jpg

ООН, 17 мая — РИА Новости. Москва распространила в Совбезе ООН письмо по поводу высказываний главы военной разведки Украины Кирилла Буданова о планах "продолжать убивать русских где бы то ни было", сообщили в постпредстве России при организации.В документе, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, постпред России при ООН Василий Небензя указал на неприемлемые слова Буданова, который заявил: "Мы убивали русских и мы продолжим убивать русских где бы то ни было на Земле до полной победы Украины". По словам дипломата, это вопиющий пример ненавистнических высказываний и русофобии, а также подстрекательства к насилию по национальному признаку.В письме также упомянули опрос в одном из украинских СМИ о том, кто должен стать следующим после Дарьи Дугиной, Владлена Татарского и Захара Прилепина. В российской дипмиссии подчеркнули, что подобные действия Киева как минимум нарушают положения Международной конвенции по искоренению всех форм расовой дискриминации.Позднее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя высказывания Буданова, призвал воздерживаться от риторики, которая "разжигает", а не "умиротворяет" ситуацию. Он также подчеркнул, что организация выступает против всех актов терроризма и внесудебных расправ, где бы они не происходили. При этом Дюжаррик указал, что по-прежнему "не может проверить" подлинность цитаты главы украинской военной разведки.В свою очередь, постпредство России при ООН заявило, что руководство организации, по сути, никак не отреагировало на высказывания Буданова."Офис официального представителя генсекретаря пытается прикрыться общими словами о недопустимости любых терактов и попытками поставить под вопрос подлинность преступных заявлений киевского режима", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.В постпредстве отметили, что столь странные действия со стороны официального представителя вызывают вопросы к профессионализму сотрудников секретариата ООН и свидетельствуют о политической ангажированности. Там добавили, что Москва призывает руководство организации и ее информационные службы воздержаться от двойных стандартов в политических оценках и должным образом отреагировать на вопиющие призывы к убийствам россиян.Накануне Буданов в интервью Валерию Савчуку сообщил, что киевские власти причастны к убийствам известных россиян. При этом он отказался назвать имена конкретных лиц.В начале мая глава ГУР также заявил, что Киев "убивал и будет убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины". В Кремле назвали эти слова чудовищными. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, киевский режим не просто спонсирует убийства, но и является их организатором, вдохновителем и исполнителем. По его словам, такие высказывания лишний раз подтверждают правоту Владимира Путина в решении начать спецоперацию.

https://ria.ru/20230517/budanov-1872305104.html

https://ria.ru/20230508/udary-1870522591.html

https://ria.ru/20230512/rusofobiya-1871216886.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, совет безопасности оон, оон, василий небензя, дарья дугина, владлен татарский