https://ria.ru/20230517/oon-1872308329.html
МИД: Россия поставит вопрос ангажированности представителя ООН
МИД: Россия поставит вопрос ангажированности представителя ООН - РИА Новости, 17.05.2023
МИД: Россия поставит вопрос ангажированности представителя ООН
Постпредство РФ при ООН поставит перед секретариатом организации вопрос об ангажированности официального представителя ООН Стефана Дюжаррика в связи с его... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T09:46
2023-05-17T09:46
2023-05-17T09:46
в мире
стефан дюжаррик
мария захарова
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Постпредство РФ при ООН поставит перед секретариатом организации вопрос об ангажированности официального представителя ООН Стефана Дюжаррика в связи с его оценкой высказываний главы военной разведки Украины Кирилла Буданова о терактах против россиян, заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее Буданов заявил о причастности Киева к терактам против известных россиян. По его словам, "очень многих уже достали" и среди жертв есть "медийные, публичные случаи, которые становятся достоянием общественности". Официальный представитель ООН, в ответ на просьбу прокомментировать эту позицию, заявил, что не видел высказывания Буданова о терактах, но ООН выступает против любых терактов. По ее словам, этот вопрос должен стать предметом разбирательства в секретариате ООН. Она добавила, что Дюжаррик как официальный представитель ООН не имеет права занимать одну позицию при оценке слов Буданова, это вопрос ангажированности или профнепригодности. "Это вопиющий случай просто", - резюмировала Захарова.
https://ria.ru/20230517/zakharova-1872299724.html
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в мире, стефан дюжаррик, мария захарова, оон
В мире, Стефан Дюжаррик, Мария Захарова, ООН
МИД: Россия поставит вопрос ангажированности представителя ООН
Россия поставит вопрос ангажированности представителя ООН из-за заявлений Киева о терактах
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости.
Постпредство РФ при ООН поставит перед секретариатом организации вопрос об ангажированности официального представителя ООН Стефана Дюжаррика в связи с его оценкой высказываний главы военной разведки Украины Кирилла Буданова о терактах против россиян, заявила
в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее Буданов заявил о причастности Киева к терактам против известных россиян. По его словам, "очень многих уже достали" и среди жертв есть "медийные, публичные случаи, которые становятся достоянием общественности".
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Официальный представитель ООН, в ответ на просьбу прокомментировать эту позицию, заявил, что не видел высказывания Буданова о терактах, но ООН выступает против любых терактов.
«
"То, что даже на это прямое самообличение киевского режима Стефан Дюжаррик не может дать нормального ответа, ставит вопрос о его профнепригодности… Есть, правда, другая опция - это ангажированность в пользу западной точки зрения относительно того, что киевскому режиму можно все", - заявила Захарова в эфире радио Sputnik.
По ее словам, этот вопрос должен стать предметом разбирательства в секретариате ООН
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"Я уверена, что наше постпредство сегодня передаст все материалы не для того, чтобы ознакомить Стефана Дюжаррика, а для того, чтобы ознакомить секретариат ООН и непосредственно генсекретаря с безобразным выполнением своих функциональных обязанностей Стефаном Дюжарриком", - сказала Захарова.
Она добавила, что Дюжаррик как официальный представитель ООН не имеет права занимать одну позицию при оценке слов Буданова, это вопрос ангажированности или профнепригодности.
"Это вопиющий случай просто", - резюмировала Захарова.
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