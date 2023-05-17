https://ria.ru/20230517/oon-1872308329.html

МИД: Россия поставит вопрос ангажированности представителя ООН

МИД: Россия поставит вопрос ангажированности представителя ООН - РИА Новости, 17.05.2023

МИД: Россия поставит вопрос ангажированности представителя ООН

Постпредство РФ при ООН поставит перед секретариатом организации вопрос об ангажированности официального представителя ООН Стефана Дюжаррика в связи с его... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T09:46

2023-05-17T09:46

2023-05-17T09:46

в мире

стефан дюжаррик

мария захарова

оон

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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Постпредство РФ при ООН поставит перед секретариатом организации вопрос об ангажированности официального представителя ООН Стефана Дюжаррика в связи с его оценкой высказываний главы военной разведки Украины Кирилла Буданова о терактах против россиян, заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее Буданов заявил о причастности Киева к терактам против известных россиян. По его словам, "очень многих уже достали" и среди жертв есть "медийные, публичные случаи, которые становятся достоянием общественности". Официальный представитель ООН, в ответ на просьбу прокомментировать эту позицию, заявил, что не видел высказывания Буданова о терактах, но ООН выступает против любых терактов. По ее словам, этот вопрос должен стать предметом разбирательства в секретариате ООН. Она добавила, что Дюжаррик как официальный представитель ООН не имеет права занимать одну позицию при оценке слов Буданова, это вопрос ангажированности или профнепригодности. "Это вопиющий случай просто", - резюмировала Захарова.

https://ria.ru/20230517/zakharova-1872299724.html

https://ria.ru/20230516/terakty-1872252195.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, стефан дюжаррик, мария захарова, оон