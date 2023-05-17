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В Одессе раздаются звуки взрывов на протяжении двадцати минут, сообщили СМИ
В Одессе раздаются звуки взрывов на протяжении двадцати минут, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.05.2023
В Одессе раздаются звуки взрывов на протяжении двадцати минут, сообщили СМИ
Новая серия взрывов в Одессе длится уже 20 минут, сообщает издание "Общественное". РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T22:41
2023-05-17T22:41
2023-05-17T22:41
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Новая серия взрывов в Одессе длится уже 20 минут, сообщает издание "Общественное".Ранее в среду в Одесской, Николаевской, Харьковской областях и подконтрольной Киеву части Херсонской была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе. Официальных комментариев о взрывах пока нет. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230517/spetsoperatsiya-1872207358.html
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в мире, одесса, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Украина
В Одессе раздаются звуки взрывов на протяжении двадцати минут, сообщили СМИ
Издание "Общественное": в Одессе раздаются звуки взрывов на протяжении двадцати минут