https://ria.ru/20230517/odessa-1872505703.html

В Одессе раздаются звуки взрывов на протяжении двадцати минут, сообщили СМИ

В Одессе раздаются звуки взрывов на протяжении двадцати минут, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.05.2023

В Одессе раздаются звуки взрывов на протяжении двадцати минут, сообщили СМИ

Новая серия взрывов в Одессе длится уже 20 минут, сообщает издание "Общественное". РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T22:41

2023-05-17T22:41

2023-05-17T22:41

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Новая серия взрывов в Одессе длится уже 20 минут, сообщает издание "Общественное".Ранее в среду в Одесской, Николаевской, Харьковской областях и подконтрольной Киеву части Херсонской была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе. Официальных комментариев о взрывах пока нет. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230517/spetsoperatsiya-1872207358.html

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