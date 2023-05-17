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ВСУ обстреляли два населенных пункта в Запорожской области
ВСУ обстреляли два населенных пункта в Запорожской области - РИА Новости, 17.05.2023
ВСУ обстреляли два населенных пункта в Запорожской области
Украинские войска в течение дня обстреляли два населенных пункта в Запорожской области, сообщили журналистам представитель оперативных служб. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T14:04
2023-05-17T14:04
2023-05-17T14:04
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
запорожская область
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 17 мая - РИА Новости. Украинские войска в течение дня обстреляли два населенных пункта в Запорожской области, сообщили журналистам представитель оперативных служб. "Боевики ВСУ открыли целенаправленный огонь из артиллерии по городу Пологи. Интенсивность огня увеличивается... Около 12.30 боевики киевского режима совершили обстрел пгт Черниговка. По предварительным данным, огонь велся из реактивных систем залпового огня. Повреждены складские помещения, которые в настоящее время не использовались. Другие объекты гражданской инфраструктуры не пострадали. Жертв и пострадавших нет", - сказал представитель экстренных служб.
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, запорожская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Происшествия
ВСУ обстреляли два населенных пункта в Запорожской области
Украинские войска в течение дня обстреляли два населенных пункта в Запорожской области