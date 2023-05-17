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ВСУ обстреляли два населенных пункта в Запорожской области

ВСУ обстреляли два населенных пункта в Запорожской области - РИА Новости, 17.05.2023

ВСУ обстреляли два населенных пункта в Запорожской области

Украинские войска в течение дня обстреляли два населенных пункта в Запорожской области, сообщили журналистам представитель оперативных служб. РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T14:04

2023-05-17T14:04

2023-05-17T14:04

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

запорожская область

происшествия

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 17 мая - РИА Новости. Украинские войска в течение дня обстреляли два населенных пункта в Запорожской области, сообщили журналистам представитель оперативных служб. "Боевики ВСУ открыли целенаправленный огонь из артиллерии по городу Пологи. Интенсивность огня увеличивается... Около 12.30 боевики киевского режима совершили обстрел пгт Черниговка. По предварительным данным, огонь велся из реактивных систем залпового огня. Повреждены складские помещения, которые в настоящее время не использовались. Другие объекты гражданской инфраструктуры не пострадали. Жертв и пострадавших нет", - сказал представитель экстренных служб.

запорожская область

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, запорожская область, происшествия