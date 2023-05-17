https://ria.ru/20230517/nikolaev-1872398321.html

ВС России нанесли удар по крупному складу боеприпасов в Николаеве

ВС России нанесли удар по крупному складу боеприпасов в Николаеве - РИА Новости, 17.05.2023

ВС России нанесли удар по крупному складу боеприпасов в Николаеве

Российские войска нанесли удар по крупному складу боеприпасов в украинском Николаеве, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T14:38

2023-05-17T14:38

2023-05-17T15:50

специальная военная операция на украине

николаев (украина)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по крупному складу боеприпасов в украинском Николаеве, сообщили в Минобороны.В ведомстве подчеркнули, что цели удара достигнуты, назначенный объект удалось поразить.Купянское направлениеАртиллерия и авиация группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Новоселовского в ЛНР, а также Ольшаны, Петропавловки и Масютовки в Харьковской области. Помимо этого, удалось пресечь действия шести групп украинских диверсантов возле Тимковки в Харьковской области, Розовки, Стельмаховки и Новоселовского в Луганской Народной Республике.Общие потери противника за сутки составили:Краснолиманское направлениеАвиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы группировки войск "Центр" нанесли удар по подразделениям ВСУ в районах Невского и Червоной Дибровы в ЛНР, а также Григоровки в Донецкой Народной Республике. Кроме того, бойцы 252-го мотострелкового полка смогли отразить две атаки украинских штурмовых групп при поддержке двух танков, уничтожив одну бронемашину и тридцать солдат.Общие потери противника за сутки составили:Донецкое направлениеШтурмовые отряды продолжили вести бои в западных кварталах Артемовска. Войска группировки "Юг" при этом сдерживали украинские подразделения на флангах. В районе города авиация совершила семь самолето-вылетов, артиллерия выполнила 64 огневые задачи.Помимо этого, возле Красного и Богдановки в ДНР удалось отразить семь атак ВСУ. В результате наступления бойцы ВДВ заняли более выгодный рубеж обороны.Группировка войск "Юг" также нанесла поражение живой силе и технике противника возле Константиновки и Красного в Донецкой Народной Республике. Кроме того, российские подразделения смогли уничтожить склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ в районе Авдеевки и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США возле населенного пункта Ступочки в ДНР.Общие потери противника за сутки составили:Южнодонецкое и Запорожское направленияГруппировка войск "Восток" усилиями авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесла удар по украинским солдатам в районах Павловки, Шевченко, Червоного и Великой Новоселки в Донецкой Народной Республике, а также Новоданиловки и Малой Токмачки в Запорожской области. Кроме того, возле Преображенки в Запорожской области удалось поразить пункт управления одного из подразделений 44-й артиллерийской бригады ВСУ.Общие потери противника за сутки составили:Херсонское направлениеРоссийские войска продолжили наносить удары по украинским солдатам на Херсонском направлении. Также возле острова Великий удалось поразить наблюдательный пункт Сил специальных операций. В районе Херсона российские подразделения нанесли удар по пункту управления украинской тактической группы "Гром".Общие потери противника за сутки составили:Всего за сутки российские авиация и артиллерия поразили 83 подразделения ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику в 112 районах.

https://ria.ru/20230517/ukraina-1872260492.html

https://ria.ru/20230512/ukraina-1871259442.html

https://ria.ru/20230517/artemovsk-1872318191.html

https://ria.ru/20230517/kontrnastuplenie-1872378745.html

https://ria.ru/20230517/vooruzheniya-1872201116.html

николаев (украина)

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

николаев (украина), вооруженные силы рф