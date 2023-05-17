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ВС России нанесли удар по крупному складу боеприпасов в Николаеве - РИА Новости, 17.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:38 17.05.2023 (обновлено: 15:50 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/nikolaev-1872398321.html
ВС России нанесли удар по крупному складу боеприпасов в Николаеве
ВС России нанесли удар по крупному складу боеприпасов в Николаеве - РИА Новости, 17.05.2023
ВС России нанесли удар по крупному складу боеприпасов в Николаеве
Российские войска нанесли удар по крупному складу боеприпасов в украинском Николаеве, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T14:38
2023-05-17T15:50
специальная военная операция на украине
николаев (украина)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по крупному складу боеприпасов в украинском Николаеве, сообщили в Минобороны.В ведомстве подчеркнули, что цели удара достигнуты, назначенный объект удалось поразить.Купянское направлениеАртиллерия и авиация группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Новоселовского в ЛНР, а также Ольшаны, Петропавловки и Масютовки в Харьковской области. Помимо этого, удалось пресечь действия шести групп украинских диверсантов возле Тимковки в Харьковской области, Розовки, Стельмаховки и Новоселовского в Луганской Народной Республике.Общие потери противника за сутки составили:Краснолиманское направлениеАвиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы группировки войск "Центр" нанесли удар по подразделениям ВСУ в районах Невского и Червоной Дибровы в ЛНР, а также Григоровки в Донецкой Народной Республике. Кроме того, бойцы 252-го мотострелкового полка смогли отразить две атаки украинских штурмовых групп при поддержке двух танков, уничтожив одну бронемашину и тридцать солдат.Общие потери противника за сутки составили:Донецкое направлениеШтурмовые отряды продолжили вести бои в западных кварталах Артемовска. Войска группировки "Юг" при этом сдерживали украинские подразделения на флангах. В районе города авиация совершила семь самолето-вылетов, артиллерия выполнила 64 огневые задачи.Помимо этого, возле Красного и Богдановки в ДНР удалось отразить семь атак ВСУ. В результате наступления бойцы ВДВ заняли более выгодный рубеж обороны.Группировка войск "Юг" также нанесла поражение живой силе и технике противника возле Константиновки и Красного в Донецкой Народной Республике. Кроме того, российские подразделения смогли уничтожить склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ в районе Авдеевки и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США возле населенного пункта Ступочки в ДНР.Общие потери противника за сутки составили:Южнодонецкое и Запорожское направленияГруппировка войск "Восток" усилиями авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесла удар по украинским солдатам в районах Павловки, Шевченко, Червоного и Великой Новоселки в Донецкой Народной Республике, а также Новоданиловки и Малой Токмачки в Запорожской области. Кроме того, возле Преображенки в Запорожской области удалось поразить пункт управления одного из подразделений 44-й артиллерийской бригады ВСУ.Общие потери противника за сутки составили:Херсонское направлениеРоссийские войска продолжили наносить удары по украинским солдатам на Херсонском направлении. Также возле острова Великий удалось поразить наблюдательный пункт Сил специальных операций. В районе Херсона российские подразделения нанесли удар по пункту управления украинской тактической группы "Гром".Общие потери противника за сутки составили:Всего за сутки российские авиация и артиллерия поразили 83 подразделения ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику в 112 районах.
https://ria.ru/20230517/ukraina-1872260492.html
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николаев (украина), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Николаев (Украина), Вооруженные силы РФ
ВС России нанесли удар по крупному складу боеприпасов в Николаеве

Минобороны: ВС России нанесли удар по складу с боеприпасами на предприятии в Николаеве

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкПуск ракет с корабля ВМФ России
Пуск ракет с корабля ВМФ России - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Пуск ракет с корабля ВМФ России. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по крупному складу боеприпасов в украинском Николаеве, сообщили в Минобороны.
«
"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по крупному складу боеприпасов, оборудованному на территории судоремонтного предприятия в городе Николаев", — говорится в сводке.
В ведомстве подчеркнули, что цели удара достигнуты, назначенный объект удалось поразить.

Купянское направление

Артиллерия и авиация группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Новоселовского в ЛНР, а также Ольшаны, Петропавловки и Масютовки в Харьковской области. Помимо этого, удалось пресечь действия шести групп украинских диверсантов возле Тимковки в Харьковской области, Розовки, Стельмаховки и Новоселовского в Луганской Народной Республике.
Общие потери противника за сутки составили:
  • до 115 военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • семь автомобилей;
  • гаубица "Мста-Б".
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Вчера, 08:00

Краснолиманское направление

Авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы группировки войск "Центр" нанесли удар по подразделениям ВСУ в районах Невского и Червоной Дибровы в ЛНР, а также Григоровки в Донецкой Народной Республике. Кроме того, бойцы 252-го мотострелкового полка смогли отразить две атаки украинских штурмовых групп при поддержке двух танков, уничтожив одну бронемашину и тридцать солдат.
Общие потери противника за сутки составили:
  • более 70 военнослужащих;
  • один танк;
  • два бронетранспортера;
  • самоходная артиллерийская установка "Акация";
  • гаубица Д-30.
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Донецкое направление

Штурмовые отряды продолжили вести бои в западных кварталах Артемовска. Войска группировки "Юг" при этом сдерживали украинские подразделения на флангах. В районе города авиация совершила семь самолето-вылетов, артиллерия выполнила 64 огневые задачи.
Помимо этого, возле Красного и Богдановки в ДНР удалось отразить семь атак ВСУ. В результате наступления бойцы ВДВ заняли более выгодный рубеж обороны.
Группировка войск "Юг" также нанесла поражение живой силе и технике противника возле Константиновки и Красного в Донецкой Народной Республике. Кроме того, российские подразделения смогли уничтожить склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ в районе Авдеевки и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США возле населенного пункта Ступочки в ДНР.
Общие потери противника за сутки составили:
  • до 360 военнослужащих и наемников;
  • четыре бронетранспортера;
  • пять боевых бронированных машин;
  • два автомобиля;
  • гаубица L-119 производства Великобритании;
  • самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
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Вчера, 10:27

Южнодонецкое и Запорожское направления

Группировка войск "Восток" усилиями авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесла удар по украинским солдатам в районах Павловки, Шевченко, Червоного и Великой Новоселки в Донецкой Народной Республике, а также Новоданиловки и Малой Токмачки в Запорожской области. Кроме того, возле Преображенки в Запорожской области удалось поразить пункт управления одного из подразделений 44-й артиллерийской бригады ВСУ.
Общие потери противника за сутки составили:
  • до 150 военнослужащих;
  • два бронеавтомобиля;
  • шесть автомобилей;
  • гаубица Д-30.
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Херсонское направление

Российские войска продолжили наносить удары по украинским солдатам на Херсонском направлении. Также возле острова Великий удалось поразить наблюдательный пункт Сил специальных операций. В районе Херсона российские подразделения нанесли удар по пункту управления украинской тактической группы "Гром".
Общие потери противника за сутки составили:
  • до 40 военнослужащих;
  • два бронеавтомобиля;
  • три автомобиля;
  • две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика";
  • гаубица "Мста-Б".
Всего за сутки российские авиация и артиллерия поразили 83 подразделения ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику в 112 районах.
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Специальная военная операция на УкраинеНиколаев (Украина)Вооруженные силы РФ
 
 
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