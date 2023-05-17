https://ria.ru/20230517/neft-1872456293.html
Новак назвал мировой рынок нефти сбалансированным
Новак назвал мировой рынок нефти сбалансированным - РИА Новости, 17.05.2023
Новак назвал мировой рынок нефти сбалансированным
Мировой рынок нефти сейчас находится в сбалансированном состоянии, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T17:23
2023-05-17T17:23
2023-05-17T17:30
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
цены на нефть
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ТЕГЕРАН, 17 мая - РИА Новости. Мировой рынок нефти сейчас находится в сбалансированном состоянии, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
https://ria.ru/20230517/neft-1872454142.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Новак назвал мировой рынок нефти сбалансированным
Вице-премьер Новак: мировой рынок нефти сейчас находится в сбалансированном состоянии