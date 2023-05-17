https://ria.ru/20230517/neft-1872456293.html

Новак назвал мировой рынок нефти сбалансированным

Новак назвал мировой рынок нефти сбалансированным - РИА Новости, 17.05.2023

Новак назвал мировой рынок нефти сбалансированным

Мировой рынок нефти сейчас находится в сбалансированном состоянии, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T17:23

2023-05-17T17:23

2023-05-17T17:30

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

цены на нефть

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ТЕГЕРАН, 17 мая - РИА Новости. Мировой рынок нефти сейчас находится в сбалансированном состоянии, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

https://ria.ru/20230517/neft-1872454142.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, александр новак, весь мир, в мире, россия