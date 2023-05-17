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Новак назвал мировой рынок нефти сбалансированным - РИА Новости, 17.05.2023
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
17:23 17.05.2023 (обновлено: 17:30 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/neft-1872456293.html
Новак назвал мировой рынок нефти сбалансированным
Новак назвал мировой рынок нефти сбалансированным - РИА Новости, 17.05.2023
Новак назвал мировой рынок нефти сбалансированным
Мировой рынок нефти сейчас находится в сбалансированном состоянии, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T17:23
2023-05-17T17:30
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
цены на нефть
александр новак
весь мир
в мире
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ТЕГЕРАН, 17 мая - РИА Новости. Мировой рынок нефти сейчас находится в сбалансированном состоянии, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Цены на нефть, Александр Новак, Весь мир, В мире, Россия
Новак назвал мировой рынок нефти сбалансированным

Вице-премьер Новак: мировой рынок нефти сейчас находится в сбалансированном состоянии

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 17 мая - РИА Новости. Мировой рынок нефти сейчас находится в сбалансированном состоянии, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
«
"Рынок в балансе", - ответил он на вопрос о том, в каком состоянии сейчас мировой рынок нефти.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
Россия с мая вышла на обещанное сокращение добычи нефти, заявил Новак
Вчера, 17:17
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаЦены на нефтьАлександр НовакВесь мирВ миреРоссия
 
 
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