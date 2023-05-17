https://ria.ru/20230517/neft-1872454142.html

Россия с мая вышла на обещанное сокращение добычи нефти, заявил Новак

Россия с мая вышла на обещанное сокращение добычи нефти, заявил Новак - РИА Новости, 17.05.2023

Россия с мая вышла на обещанное сокращение добычи нефти, заявил Новак

Россия с мая вышла на обещанный объем сокращения добычи нефти в 500 тысяч баррелей в сутки, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T17:17

2023-05-17T17:17

2023-05-17T17:59

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ТЕГЕРАН, 17 мая – РИА Новости. Россия с мая вышла на обещанный объем сокращения добычи нефти в 500 тысяч баррелей в сутки, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.На уточняющий вопрос, достигла ли Россия с мая сокращения добычи в 500 тысяч баррелей в сутки в рамках добровольно взятых обязательств, вице-премьер ответил: "500 тысяч с мая, да".Новак в феврале заявил, что Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, что будет способствовать восстановлению рыночных отношений. Затем сокращения были продлены до июня, а позднее - до конца года. Причем РФ снижает добычу от уровня февраля, говорил также Новак.По оценке Международного энергетического агентства (МЭА), Россия в апреле сократила добычу нефти только на 200 тысяч баррелей в сутки, до 9,6 миллиона, поскольку, предполагает агентство, экспорт и работа НПЗ сохранились на прежнем уровне. Таким образом, МЭА усомнилось, что Москва выполнила объявленное сокращение добычи на 500 тысяч баррелей в сутки. Чтобы соответствовать обещанию, России в мае нужно сократить добычу на 300 тысяч баррелей в сутки, добавило агентство.

https://ria.ru/20230516/benzin-1872175332.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, цены на нефть, нефть, александр новак, опек