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Россия с мая вышла на обещанное сокращение добычи нефти, заявил Новак - РИА Новости, 17.05.2023
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
17:17 17.05.2023 (обновлено: 17:59 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/neft-1872454142.html
Россия с мая вышла на обещанное сокращение добычи нефти, заявил Новак
Россия с мая вышла на обещанное сокращение добычи нефти, заявил Новак - РИА Новости, 17.05.2023
Россия с мая вышла на обещанное сокращение добычи нефти, заявил Новак
Россия с мая вышла на обещанный объем сокращения добычи нефти в 500 тысяч баррелей в сутки, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T17:17
2023-05-17T17:59
экономика
россия
цены на нефть
нефть
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
александр новак
опек
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ТЕГЕРАН, 17 мая – РИА Новости. Россия с мая вышла на обещанный объем сокращения добычи нефти в 500 тысяч баррелей в сутки, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.На уточняющий вопрос, достигла ли Россия с мая сокращения добычи в 500 тысяч баррелей в сутки в рамках добровольно взятых обязательств, вице-премьер ответил: "500 тысяч с мая, да".Новак в феврале заявил, что Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, что будет способствовать восстановлению рыночных отношений. Затем сокращения были продлены до июня, а позднее - до конца года. Причем РФ снижает добычу от уровня февраля, говорил также Новак.По оценке Международного энергетического агентства (МЭА), Россия в апреле сократила добычу нефти только на 200 тысяч баррелей в сутки, до 9,6 миллиона, поскольку, предполагает агентство, экспорт и работа НПЗ сохранились на прежнем уровне. Таким образом, МЭА усомнилось, что Москва выполнила объявленное сокращение добычи на 500 тысяч баррелей в сутки. Чтобы соответствовать обещанию, России в мае нужно сократить добычу на 300 тысяч баррелей в сутки, добавило агентство.
https://ria.ru/20230516/benzin-1872175332.html
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экономика, россия, цены на нефть, нефть, александр новак, опек
Экономика, Россия, Цены на нефть, Нефть, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Александр Новак, ОПЕК
Россия с мая вышла на обещанное сокращение добычи нефти, заявил Новак

Новак: Россия с мая вышла на сокращение добычи нефти в 500 тысяч баррелей в сутки

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ТЕГЕРАН, 17 мая – РИА Новости. Россия с мая вышла на обещанный объем сокращения добычи нефти в 500 тысяч баррелей в сутки, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
«
"Все решения принимаются консолидировано всеми странами, соответственно, если будем обсуждать (изменение уровня добычи ОПЕК+ - ред.), то вы узнаете это. А что касается текущей ситуации, то с мая Россия сокращает на 500 тысяч баррелей в сутки, ну и другие страны, которые взяли на себя обязательства, также (сокращают - ред.) еще 1 миллион 100 тысяч баррелей в сутки", - сказал Новак.
На уточняющий вопрос, достигла ли Россия с мая сокращения добычи в 500 тысяч баррелей в сутки в рамках добровольно взятых обязательств, вице-премьер ответил: "500 тысяч с мая, да".
Новак в феврале заявил, что Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, что будет способствовать восстановлению рыночных отношений. Затем сокращения были продлены до июня, а позднее - до конца года. Причем РФ снижает добычу от уровня февраля, говорил также Новак.
По оценке Международного энергетического агентства (МЭА), Россия в апреле сократила добычу нефти только на 200 тысяч баррелей в сутки, до 9,6 миллиона, поскольку, предполагает агентство, экспорт и работа НПЗ сохранились на прежнем уровне. Таким образом, МЭА усомнилось, что Москва выполнила объявленное сокращение добычи на 500 тысяч баррелей в сутки. Чтобы соответствовать обещанию, России в мае нужно сократить добычу на 300 тысяч баррелей в сутки, добавило агентство.
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