Россия с мая вышла на обещанное сокращение добычи нефти, заявил Новак
Новак: Россия с мая вышла на сокращение добычи нефти в 500 тысяч баррелей в сутки
Добыча нефти. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 17 мая – РИА Новости. Россия с мая вышла на обещанный объем сокращения добычи нефти в 500 тысяч баррелей в сутки, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
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"Все решения принимаются консолидировано всеми странами, соответственно, если будем обсуждать (изменение уровня добычи ОПЕК+ - ред.), то вы узнаете это. А что касается текущей ситуации, то с мая Россия сокращает на 500 тысяч баррелей в сутки, ну и другие страны, которые взяли на себя обязательства, также (сокращают - ред.) еще 1 миллион 100 тысяч баррелей в сутки", - сказал Новак.
На уточняющий вопрос, достигла ли Россия с мая сокращения добычи в 500 тысяч баррелей в сутки в рамках добровольно взятых обязательств, вице-премьер ответил: "500 тысяч с мая, да".
Новак в феврале заявил, что Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, что будет способствовать восстановлению рыночных отношений. Затем сокращения были продлены до июня, а позднее - до конца года. Причем РФ снижает добычу от уровня февраля, говорил также Новак.
По оценке Международного энергетического агентства (МЭА), Россия в апреле сократила добычу нефти только на 200 тысяч баррелей в сутки, до 9,6 миллиона, поскольку, предполагает агентство, экспорт и работа НПЗ сохранились на прежнем уровне. Таким образом, МЭА усомнилось, что Москва выполнила объявленное сокращение добычи на 500 тысяч баррелей в сутки. Чтобы соответствовать обещанию, России в мае нужно сократить добычу на 300 тысяч баррелей в сутки, добавило агентство.